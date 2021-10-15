Украина пригрозила России ответными мерами за перепись населения в Крыму

Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения»

Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины, сообщил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом».

«В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля (тральщики). Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины. Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, <…> соответствуют всем стандартам НАТО», – приводит слова дипломата ТАСС.

Он также сообщил, что Киев получит от Британии «ракетное вооружение», что поможет Украине значительно усилить свою военно-морскую мощь. Кроме того, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. «Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Великобритании», – сказал посол.

Пристайко напомнил, что в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланирована работа по строительству двух военно-морских баз. «Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооруженным силам и нашему флоту», – отметил он. «Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались», – сообщил он, уточнив, что для оплаты работ Украина будет использовать кредитные средства.

По словам дипломата, в новых портах будут базироваться войска, проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Базы будут построены по стандартам НАТО, заверил посол. «Одна база будет на Азовском море, другая – на Черном», – уточнил он. «Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей – тех, что находятся в Черном море <…>. Мы не собираемся нападать на Россию, наше задание – защитить наше побережье», – сказал Пристайко.

Ранее стало известно, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.

Напомним, в минувшее воскресенье ВВС США доставили на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. Как уточнил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия».

Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».

Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

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