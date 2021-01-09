При пожаре в жилом доме в Тюменской области погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Боровом Тюменского района в субботу, 9 января, погибли семь человек, сообщил губернатор области Александр Моор. Глава региона отметил, что берет расследование причин пожара на личный контроль.

«Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших», – сообщил он на своей странице в Instagram

По данным на сайте ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Трактовая в поселке Боровский поступило в субботу в 16.53 (14.53 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение трех надворных построек по всей площади. В 17.42 (15.42 мск) пожар локализован. К тушению привлечены 55 человек и 21 единица техники.

В региональном следственном управлении Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), передает ТАСС.

7 января во время пожара в квартире на западе Москвы погибли четыре человека.