Двух граждан Литвы заподозрили в шпионаже в пользу России

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8 января, пятница | Последнее обновление — 18:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В небе над Ленобластью столкнулись два самолета
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Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Двух граждан Литвы заподозрили в шпионаже в пользу России
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Прокуратура Литвы передала в суд дело двух литовских граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сообщили в ведомстве.
«Клайпедскому окружному суду передано для рассмотрения уголовное дело в отношении двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже против литовского государства», – передает ТАСС текст сообщения.
Между собой подозреваемые, согласно прокуратуре, знакомы не были. «Однако, согласно материалам досудебного расследования, в преступную деятельность против Литвы их вовлек один и тот же сотрудник Калининградского управления пограничной службы, скрывавший свое истинное лицо», – утверждала прокуратура.
Она сообщила, что один из подозреваемых завязал контакты, которые обратили на себя внимание литовских спецслужб, в 2014 году, другой – в 2016 году. Утверждается, что первый из них за материальное вознаграждение фотографировал определенные объекты, собирал информацию об указанных лицах, по заданию участвовал в тех или иных мероприятиях. Второй являлся представителем общественной организации, мероприятия которой было обещано финансировать в обмен на съемку самого мероприятия и участвующих в нем лиц. Так якобы было организовано не менее десяти публичных собраний.
Оба подозреваемых, как отметила прокуратура, были задержаны в начале марта 2020 года. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Напомним, в ноябре 2019 года Россия и Литва обменялись помилованными гражданами своих стран, осужденными за шпионаж. Россия передала Литве трех человек, включая гражданина Норвегии Фруде Берга. В 2019 году Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Новый российский мотоцикл Ural вызвал восхищение в США
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В США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод, говорится в статье на американском портале Cycle World.
Модель была выпущена ограниченной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл, передает РИА «Новости».
В материале портала отмечается, что в новом Ural были расширены внедорожные возможности базовой модели Gear Up. На версии GEO установлены регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau и выхлопная система GPR (одобренная только для использования на бездорожье). Также транспортное средство оборудовано новыми багажными стойками сзади и спереди коляски. На мотоцикле установлены защитные дуги, дополнительное освещение, крепление для GPS и двойной USB-слот для зарядки.
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Американский автор подчеркивает необычайную практичность новой версии мотоцикла, способного передвигаться по бездорожью. В Ural Gear Up GEO «есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов», отмечается в статье. Кроме того, у мотоциклов Ural есть задняя передача, которая, по мнению автора, была бы очень удобной и на некоторых двухколесных мотоциклах.
Стоимость мотоцикла с коляской мощностью в 41 лошадиную силу, пишет американский автор, лишь подчеркивает все противоречие продукции Ural, совмещающей в себе анахроническую концепцию оборудованного коляской мотоцикла с практичностью, обезоруживающим внешним видом и утилитарностью, что «делает Ural не просто очаровательной диковинкой».
Ранее стало известно, что российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos.
Стало известно о падении популярности Навального в России
Капитал блогера Алексея Навального, построенный на крупных биткоин-переводах, поступающих с одних и тех же адресов, в начале 2021 года испытывает серьезные проблемы. В настоящее время на счета биткоин-кошельки Навального и его соратников не поступают крупные пожертвования, необходимые для минимальной оплаты работы региональной структуры блогера.
«26 ноября 2020 года штабы Навального в очередной раз пожаловались на отток сторонников и сокращение количества ежемесячных пожертвований, что может привести к закрытию региональных отделений. Так, в почтовой рассылке для сторонников штабов Навального было указано, что многие сторонники, даже те, кто ранее регулярно присылал пожертвования, не смогут оказать финансовую помощь. При этом следовала просьба удвоить платеж, чтобы закрыть долги штабов», – говорится в сообщении канала «Фонд Бабла с коррупцией» в «Яндекс.Дзене».
Ранее стало известно, что штабы Навального на месяц задерживают сотрудникам зарплаты: сбор пожертвований за сентябрь не был завершен в конце октября. В конце октября на выплату сентябрьских зарплат все еще не хватало 1,5 млн рублей. А из-за нехватки финансирования команда Навального теряет кадры, представителей в регионах. Также в СМИ была опубликована информация о том, что бывшие и действующие активисты Навального ищут новую работу, при том что в окружении Навального отрицали проблему нехватки кадров.
Один из региональных руководителей штабов Навального рассказывал журналистам, что его принцип – «вкладываться не в людей, а в структуру, ведь людей, которые работают не за деньги, а за идею, всегда можно найти». Уточняется, что с начала 2020 года региональная сеть штабов Навального потеряла пять отделений, а с начала создания всей сети в 2017-2018 годов сократилась на 60%. Как отмечается в сообщении, заметно поредели ряды подписчиков в различных интернет-каналах Навального.
Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями.
Политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин.
В свою очередь юрист Илья Ремесло отметил, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей предостаточно». По словам юриста, «люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили». «Навальный и его «борцы с коррупцией» являются самыми обычными жуликами, в действиях которых есть состав множества статей УК РФ – «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств», – сказал эксперт.
За период с 2017 по 2020 год блогер и члены его семьи совершили 22 поездки за границу. В числе любимых стран Навальных – США (в общей сложности четыре поездки), Испания и Германия (по три поездки), а также Италия, Австрия и Таиланд (по две поездки). Также семья Навального посещала Францию, Грецию, Египет и Латвию.
Также появлялась информация, что Навальный проживал в четырехкомнатной квартире площадью площадью 158,7 кв.м. с арендой около 200 тыс. рублей в месяц, а также оплачивал проживание дочери в Стэнфордском университете в США.
Полковник запаса предупредил о новой глобальной угрозе для России
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Серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы Китая, поскольку КНР создает высокотехнологичное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.
«Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», – рассказал Жилин Ura.ru.
По его словам, Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России. Полковник добавил, что развитая китайская экономика и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Жилин отметил, что флот КНР превосходит по технологичности морские силы России и США.
«Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», – добавил Жилин.
В свою очередь полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России на море. Китай будет противостоять США», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу.
В США объявили конец американской эры
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Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, заявил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас.
«Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь [в Америке]», – написал Хаас в своем Twitter.
«Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США.
Слова Хааса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Хаас написал то, о чем мы говорим уже давно: несмотря на накопленную совокупную мощь, США уже не могут играть роль безусловного глобального гегемона. Это время ушло, американский «однополярный момент» позади – и его не вернуть. По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше», – заявил он.
Пушков согласился, что 6 января США «продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры».
«Конец истории, в который так истово верили в Вашингтоне, не случился. История беспощадна, она никогда не заканчивается и неумолимо движется вперед», – подчеркнул сенатор.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Начальник ГРУ рассказал о самом сложном в жизни согласии, связанном с Путиным
Начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время его визита в Сирию.
«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», – передает РИА «Новости» слова Костюкова.
Он отметил, что люди, обеспечивавшие безопасность президента, отнеслись к своим обязанностям максимально ответственно. «У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой», – подчеркнул начальник ГРУ.
Глава Генштаба в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1» также рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск. А министр обороны Сергей Шойгу сравнил визит Путина в Сирию с триллером «похлеще голливудского».
Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Шендерович назвал причину получения гражданства Израиля
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Публицист Виктор Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства», особенно после убийства политика Бориса Немцова.
При этом писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем.
«В любую секунду может сложиться ситуация бегства. Мне странно об этом говорить, потому что с чего бы вдруг, да? Но в последние годы, после убийства Немцова, скажем, совершенно ничего не исключаю. Но никакого бегства сейчас нет. Я вернулся. Для меня, кажется, довольно принципиально возвращаться и говорить то, что я говорю из Москвы, а не из других краев», – передает слова Шендеровича Ura.ru.
По словам публициста, сейчас он будет чаще находиться в Израиле, так как у него есть несколько идей телевизионных проектов.
Оформление израильского гражданства Шендерович начал в ноябре 2020 года. Он заявлял, что в этой стране живут «десятки его добрых знакомых, родных и друзей».
Напомним, что Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».
Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку
Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал заявление в отставку, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Райан Тулли уволился из Совета нацбезопасности. Он был старшим директором по делам Европы и России. Мне сказали, что он ушел после вчерашних событий в Капитолии США», – написала Джейкобс в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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Умерла звезда «Полицейской академии»
Актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая курсанта Лаверн Хукс в комедии «Полицейская академия», скончалась в возрасте 73 лет, сообщает Deadline со ссылкой на команду менеджеров Roger Paul Inc.
Актриса умерла в Лос-Анджелесе, причина ее смерти не называется, однако известно, что в последние дни Рэмси болела, передает РИА «Новости».
Рэмси начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, однако известность ей принесла роль в «Полицейской академии» в 1984 году. Позже она сыграла в пяти сиквелах комедии.
Напомним, в январе 2018 года в возрасте 74 лет скончался режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон.
Дерипаска сказал, где начнется новая мировая эра
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Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп с позором покидает свой пост. При этом предприниматель считает, что с приходом администрации Джо Байдена новая эра в Вашингтоне не начнется.
«Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно. Но даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами – в Вашингтоне вряд ли начнется новая эра», – написал он в своем Telegram-канале.
«Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же в последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях. Следующий китайский Конгресс в 2022 году, видимо, сделает надолго его лидером не только Китая, но и всего мира», – добавил Дерипаска.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.
В небе над Ленобластью столкнулись два самолета
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Легкий самолет упал при взлете в Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В прокуратуре уточнили, что произошло столкновение самолета с другим воздушным судном в воздухе.
«В 15.05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», – передает ТАСС сообщение МЧС.
В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.
Источники в экстренных службах уточнили, что речь идет о частном самолете Piper, который, по предварительным данным, принимал участие в тренировочном полете.
«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», – сообщила представитель прокуратуры.
В Транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета. Сообщается об одном выжившем.
Член Конгресса США использовала в выступлении слова Гитлера
В ходе митинга перед Капитолием 5 января член Конгресса США от штата Иллинойс Мэри Миллер привела цитату Адольфа Гитлера и заявила, что он был прав, сообщает телеканал WCIA.
Миллер во время митинга «Мамы для Америки» заявила о необходимости бороться за сердца и умы подрастающего поколения.
«Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: «У того, у кого есть молодежь, есть будущее», – передает ее слова РИА «Новости».
Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание члена Конгресса и назвал ее слова отвратительными, подчеркнув, что подобной риторике нет места в политике. Председатель Республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, призвал Миллер принести извинения.
Польский суд начал рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров
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Польский суд по варшавскому району Мокотув начал рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для трех российских диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года, на борту которого был президент Лех Качиньский.
В пятницу должно состояться три заседания – отдельно по делу каждого из трех диспетчеров. В пресс-службе суда подчеркнули, что «заседания носят закрытый характер, без участия прессы», передает ТАСС.
Первое заседание по делу Павла Плюснина началось за закрытыми дверями. Позже заседание по делу Николая Краснокутского было отменено. Через час запланировано рассмотрение дела Виктора Рыженко. Заседания проводятся без участия фигурантов.
Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.
В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах Ту-154 Качиньского.
В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва.
Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутник V»
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Глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V».
«Компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка (…) Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей – все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что собой являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», – передает слова Степанова РИА «Новости».
Он отметил, что вокруг российской вакцины «Спутника V» много «большой политики».
«Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины», – сказал министр.
Глава Минздрава страны добавил, что его ведомство способно обеспечить Украину вакцинами «ведущих мировых производителей».
Ранее харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.
В Бундестаге призвали обезопасить «Северный поток – 2» от США на уровне ЕС
Глава комитета правительства Германии по энергетике Клаус Эрнст заявил, что создания одного фонда поддержки проекта газопровода «Северный поток – 2» недостаточно – нужны дополнительные меры на уровне Евросоюза.
«Независимо от этого (создания фонда) Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», – передает слова Эрнста РИА «Новости».
Ранее парламент федеративной земли Мекленбург – Передняя Померания поддержал инициативу правительства Германии по созданию экологического фонда, который защитит интересы участников проекта газопровода «Северный поток – 2».
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода.
Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.
В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
Блогеры посмеялись по поводу «российского вмешательства» в беспорядки в США
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В социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США, где в среду сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия.
«Тут секретная служба опубликовала фото штурмующих Капитолий. Какие еще нужны доказательства вмешательства России?» – иронизирует Telegram-канал «Люди и звери», публикуя фотографию Александра Петрова, обвиненного британскими властями в отравлении в Солсбери. На снимке Петрову «прифотошопили» погоны и орден.
«Теперь понятно, почему на 14-й секунде записи штурма Капитолия расслышали слово «редиска», – пишет журналист Дмитрий Смирнов.
«Пользуясь случаем, поздравляю граждан США с православным Рождеством», – написала главред RT Маргарита Симоньян.
Журналист Андрей Медведев в свою очередь прокомментировал слова мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, назвавшей вторжение сторонников Трампа в здание Конгресса «актом внутреннего терроризма». «Внутренний, значит, терроризм. Ага. Из провалов Лубянки, кажется, слышен демонический хохот», – написал он.
«Ну все, русский след в бишкекеизации Вашингтона успешно найден и доказан», – сыронизировал историк Армен Гаспарян, комментируя сообщения о том, что у одного из участников беспорядков в Капитолии заметили татуировку со Сталиным.
«Казалось бы, а где RUка Москвы...» – написал военкор Александр Коц, опубликовав фотографию с места беспорядков в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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