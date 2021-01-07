Горбачев увидел в беспорядках в Вашингтоне гибель США как государства

Беспорядки в Вашингтоне явились предвестником гибели Соединенных Штатов как государства, штурм Капитолия был заранее разработан известными силами, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Но беспорядки – не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», – цитирует Горбачева «Интерфакс».

По мнению экс-президента СССР, в скором времени гонка вооружений будет прекращена, так как люди осознают ее фатальные последствия. Как заявил Горбачев, в свое время ему удалось добиться подписания Договора о разоружении, поскольку стороны «хотели мира».

«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях», – сказал он.

Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.