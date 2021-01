В масштабной кибератаке на США заподозрили российских хакеров В Пентагоне призвали заменить Minuteman III новой межконтинентальной ракетой 6 января 2021, 06:59

Фото: William Collette/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США нужна новая межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, так как продлить срок службы МБР Minuteman III нельзя, заявил глава стратегического командования вооруженных сил страны адмирал Чарльз Ричард. По его словам, «продлить срок жизни Minuteman III», стоящей на боевом дежурстве в США с 1970 года, «невозможно», эта МБР «переходит точку, после которой экономически нецелесообразно продлевать жизнь». «Вы быстро приближаетесь к точке, после которой это просто вообще невозможно сделать», – сказал он, добавив, что «эта штука настолько стара, что в некоторых случаях чертежи уже и не существуют», а «если они существуют, то отстают на шесть поколений от промышленных стандартов», передает ТАСС. Ричард заявил, что США и Россия действуют благодаря Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений как ответственные великие державы. СНВ-3, по его мнению, является «самым свежим примером отношений» Вашингтона и Москвы, «призванных обеспечить то, что мы открыты и понимаем мотивы друг друга, когда речь заходит о наших стратегических силах и нашем потенциале стратегического сдерживания». Ричард сказал, что «поддерживает любой договор в сфере контроля над вооружениями, который укрепляет безопасность» и «сокращает угрозы в адрес» США и их союзников. Адмирал заявил: «Однако вызов, считаю, заключается во многих случаях в том, что, если брать новый ДСНВ как пример, то он касается только подкласса угроз этой стране. Каким образом нам надо заниматься всеми угрозами?». Ричард полагает, что «Россия и другие являются угрозами» США, «в том числе ее ядерным системам командования и управления». Новому американскому правительству во главе с Джозефом Байденом стоило бы осуществить пересмотр американской ядерной доктрины и ряда других стратегий, связанных с обеспечением национальной безопасности, считает Ричард. По его мнению, «упускается из виду целостность стратегических угроз стране и союзникам». Он «рекомендовал более широкий стратегический обзор» и заявил, что сейчас у США «по сути, та же самая стратегия», которая была «со времен администрации Кеннеди». Он также отметил, что масштабная хакерская атака на системы государственных органов США не затронула компьютерные сети вверенного ему командования. Напомним, Джейк Салливан, которого Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. При этом будущий советник заявил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам, «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия».

МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы» 4 января 2021, 01:59

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Министерство иностранных дел России прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, опубликовав в Twitter картину немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы». «Так держать, крутые парни ...», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в Twitter в ответ на слова Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, прикрепив к посту картину «Отступление Наполеона из Москвы». Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T — MFA Russia(@mfa_russia) January 3, 2021 Накануне Помпео заявил, что ни одна американская администрация ранее не проводила настолько жесткую политику в отношении России. При этом он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – заявил он. Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. При этом, по словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 4 января 2021, 09:52

Фото: МЧС Армении/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью – умышленное убийство, сообщил информированный источник. «Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью – ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», – сказал источник «Интерфакса». Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела. «При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил он. При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри. В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

Фото: кадр из видео Соловьёв LIVE/youtube.com

Текст: Ксения Панькова

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. УАЗ «Патриот» начнут продавать в США 3 января 2021, 15:24

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos, сообщает Fox News. Продажами займется филиал итальянской компании «Бремах» в Соединенных Штатах. Автомобиль модернизировали под стандарты, требуемые для допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования в США. Сборка будет организована в Калифорнии, передает РИА «Новости». Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей). Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдается гарантия на десять лет или более 190 тыс. километров. Гарантия на весь автомобиль составляет пять лет и 96 тыс. 560 километров. Компания «Бремах» уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен войти на американские рынки с УАЗом «Пикап» (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тыс. долларов (2 млн рублей). УАЗ «Патриот» входит в десятку наиболее популярных автомобилей в России. Осенью 2018 года Ульяновский автозавод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап» с улучшенным рулевым управлением, шумоизоляцией, плавностью хода и другими параметрами. В США заявили о планах договориться с Россией по СНВ-3 4 января 2021, 15:17

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3, сообщил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности. По словам Салливана, даже во время холодной войны страны стремились к сотрудничеству, когда речь шла о контроле за вооружениями и о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости». «Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», – сказал Салливан в интервью CNN, отметив, что продление СНВ-3 отвечает интересам США. При этом будущий советник заявил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам, «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия», хотя он указал на то, что обвинений никто и не предъявлял. Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93. Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Израиль завершил поставку США системы ПВО «Железный купол» 3 января 2021, 15:39 Текст: Ольга Никитина

Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол», сообщило министерство обороны еврейского государства. «В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы «Железный купол» армии США», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что «поставка «Железного купола» армии США еще раз демонстрирует тесные отношения между министерством обороны Израиля и министерством обороны США, эффективность системы против различных угроз и отличные технологические возможности израильской промышленности». Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними. Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет. Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова» 4 января 2021, 04:32

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках госиспытаний ракетного комплекса, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата «Адмирал Горшков» будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами «Циркон». Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд», – приводит слова источника РИА «Новости». В оборонно-промышленном комплексе пояснили, что залповая стрельба «призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям». Источник добавил, что пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия, так как «Циркон» оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения и ее возможности необходимо подтвердить в ходе испытаний. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП 3 января 2021, 11:46

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М, сообщили в Минобороны России. В министерстве сообщили, что «в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил России спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», передает ТАСС. Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. «В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А», – уточнили в ведомстве. Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах. Ранее сообщалось, что первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска. Эксперт: Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым 5 января 2021, 13:50

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt/wikipedia.org

Текст: Алексей Нечаев

«США сделали ставку на Румынию в вопросах противодействия Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Также размещение беспилотников MQ-9 Reaper в Румынии поможет американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. «Американцы активно используют беспилотники в черноморском регионе в разведывательных целях. Также они серьезно опекают Украину. Если учесть, что в последние годы американцы создают все большее количество центров управления беспилотниками, включая регион Киева, то можно предположить, что они будут их использовать для решения задач внутри российских зон A2/AD», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Концепция A2/AD (от английского anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра) подразумевает сдерживание противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. То есть, речь идет о защитной зоне, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба. С точки зрения Вашингтона и Брюсселя, российскими зонами A2/AD являются Калининград и Мурманск, Севастополь и Новороссийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, Москва и авиабаза Хмеймим в Сирии. При этом к системам защиты A2/AD в НАТО традиционно относят ЗРК С-300 и С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер». И для того, чтобы «взламывать» российские зоны A2/AD – американцы намерены задействовать военные объекты, технику и военнослужащих на территории Болгарии, Румынии, Украины, Польши и стран Прибалтики. «Однако для противодействия России в черноморском регионе ставка сделана именно на Румынию. Там есть позиционный район для размещения американских противоракет. Но на самом деле там будут размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk – эти задачи решаются с помощью пусковых установок Мk-41», – продолжил собеседник. «Также в этом районе проводится множество учений, направленность которых заключается в противодействии Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Поэтому беспилотники помогут американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран по линии аэрокосмической разведки», – прогнозирует Леонков. Собеседник обратил внимание и на тот факт, что американцы разместили свои беспилотники на авиабазе Кымпия-Турзий в районе Клужа на западе Румынии (регион Трансильвания), а не на востоке – в районе черноморского побережья. Но такое решение легко объясняется тем, что в случае ответного удара те же БПЛА проще защищать, когда они находятся на западе страны, а не на востоке. «Тем не менее, американцы у нас под носом обустраивают театр военных действий. И, похоже, Румыния будет играть ключевую роль в планах США и НАТО по Черноморскому региону, не считая Турции», – предполагает эксперт. «При этом не стоит считать беспилотники каким-то супероружием. Современные комплексы ПВО и РЭБ решают судьбу ударных БПЛА достаточно быстро и оперативно. Нам показывают красивые кадры из Сирии, Ливии и даже Нагорного Карабаха, где активно применялись бесплотники, но когда мы начинаем выяснять результаты их использования – выясняется, что счет идет в пользу комплексов ПВО и РЭБ. Беспилотники практически бесполезны в случае их применения против технически развитой страны», – заключил Леонков. Ранее Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и примерно 90 военных. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке. Беспилотники и военные размещаются на «длительное» время, но не указывается, на какое именно. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников в этом стратегическом месте «обнадеживает союзников и партнеров», но также и «дает понять противникам», что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу». Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО «и другими европейскими партнерами». MQ-9 Reaper имеет турбовинтовой двигатель, его скорость – свыше 400 километров в час. Потолок высоты достигает 13 тыс. метров. Максимальная длительность полета – 24 часа. В ноябре сухопутные войска США в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и спешно вернули установки на базу в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах 4 января 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе. «Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом», – сказал источник ТАСС, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников. Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. США разместили беспилотники и военных на базе в Румынии 5 января 2021, 09:07

Фото: AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке. Отмечается, что размещены «воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», передает РИА «Новости». Беспилотники и военные размещаются на «длительное» время, но не указывается, на какое именно. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников в этом стратегическом месте «обнадеживает союзников и партнеров», но также и «дает понять противникам», что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу». Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО «и другими европейскими партнерами». MQ-9 Reaper имеет турбовинтовой двигатель, его скорость – свыше 400 километров в час. Потолок высоты достигает 13 тыс. метров. Максимальная длительность полета – 24 часа. В ноябре сухопутные войска США в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и спешно вернули установки на базу в Германии. В масштабной кибератаке на США заподозрили российских хакеров 6 января 2021, 00:30

Фото: Michael Weber/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

За масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры, заявили аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны. В их совместном заявлении говорится, что, судя по имеющейся на данный момент информации, «источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, российского происхождения». По версии американских ведомств, этот источник «несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети», передает ТАСС. В США полагают, что кибератаки «были и остаются попыткой получить разведданные». Указанные ведомства заверили, что «предпринимают все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ», передает РИА «Новости». Разведка пока «обнаружила менее десяти правительственных структур» в США, которые пострадали от кибератаки. Всего же продолжающаяся атака затронула около 18 тыс. клиентов компании SolarWinds как из государственного, так и частного секторов. Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Избранный президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию. В МИД пообещали ответить на принятие США политизированного «акта Родченкова» 4 января 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. «Полагаем, что принятие таких односторонних политизированных законов, как «акт Родченкова», получит соответствующую оценку международного сообщества. Кстати, МОК и ВАДА уже выразили негативное отношение к нему», – сказал Вершинин, передает РИА «Новости». По его словам, несмотря на то, что «акт Родченкова» является национальным законом США, «можно и должно» привлечь внимание к нему, подчеркнув его несоответствие международным нормам. «Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, «экспорт» юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы», – сказал Вершинин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписание президентом США Дональдом Трампом «Акта Родченкова» стало следствием привычки Соединенных Штатов доминировать во многих сферах. В декабре президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России 3 января 2021, 21:05 Текст: Ольга Никитина

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России, заявил госсекретарь Майкл Помпео. «Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», – написал он в Twitter. «Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей», – добавил Помпео. По его утверждению, это было ответом на «дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – утверждал он. Напомним, в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2». Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. США из-за «угроз» Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц» 4 января 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Вашингтон после угроз Тегерана оставил на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц», который планировалось вывести из региона, заявил и.о. министра обороны США Крис Миллер. «Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы «Нимиц» остановил свое обычное перебазирование (из региона). «Нимиц» останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов Америки», – говорится в письменном заявлении Миллера. Он не уточнил, какие именно угрозы иранского руководства привели к такому решению, передает РИА «Новости». В конце ноября авианосец ВМС США «Нимиц» отправился в Персидский залив «для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника … во время сокращения численности сил» США в Ираке и Афганистане. В Пентагоне объяснили отправку авианосца необходимостью «иметь в регионе дополнительный оборонительный потенциал на случай любых непредвиденных обстоятельств». Позже СМИ США сообщали, что «Нимиц» было решено перебазировать в другое место. Также в конце прошлого года атомная подводная лодка и два ракетных крейсера американских ВМС вошли в Персидский залив. Заявление Миллера прозвучало на фоне очередного резкого обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января.