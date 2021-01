Кремль: США устроили беспредел в международной политике В масштабной кибератаке на США заподозрили российских хакеров 6 января 2021, 00:30

Фото: Michael Weber/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

За масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры, заявили аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны. В их совместном заявлении говорится, что, судя по имеющейся на данный момент информации, «источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, российского происхождения». По версии американских ведомств, этот источник «несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети», передает ТАСС. В США полагают, что кибератаки «были и остаются попыткой получить разведданные». Указанные ведомства заверили, что «предпринимают все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ», передает РИА «Новости». Разведка пока «обнаружила менее десяти правительственных структур» в США, которые пострадали от кибератаки. Всего же продолжающаяся атака затронула около 18 тыс. клиентов компании SolarWinds как из государственного, так и частного секторов. Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Избранный президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.

Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной 5 января 2021, 13:35

Фото: netherlandsandyou.nl

Текст: Ксения Панькова

Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол заявил, что между Россией и Украиной огромная разница, и это одно слово – «свобода». «Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – свобода. Да, у вас (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это», – цитирует УНИАН посла. Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны. Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной России объяснили разгром от канадцев 5 января 2021, 11:08

Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Тренирующий молодежную сборную Игорь Ларионов и игроки команды назвали несколько причин разгромного поражения канадцам в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. «Трудно найти слова. Первый гол – с первого броска, это немного сбило наш ритм. Четырехминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Отдадим должное канадцам — они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Сейчас главное – восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу», – приводятся на сайте Федерации хоккея России слова Ларионова. Он также отметил, что на исход матча повлиял незасчитанный гол. По его словам, этот гол, мог дать российской сборной глоток воздуха, чтобы попробовать переломить ход матча. «Ребята все сделали хорошо, но есть правила, которые этот гол отменяют. Да, мы приезжаем играть за золото, но в ближайшие несколько часов ребятам нужно успокоиться, привести себя в порядок, чтобы завтра они были готовы бороться за бронзу», – добавил тренер. Нападающий молодежной сборной России по хоккею Михаил Абрамов также считает, что незасчитанный гол мог бы переломить ход матча. «Возможно, да, возможно – нет, кто знает?», – отметил он. Причинами поражения нападающий назвал плохое начало. «Нас поймали на ошибках, проиграли в скорости и борьбе. Будем готовиться к следующей игре. Важно забыть эту игру, хорошо выспаться, завтра будем биться за бронзу», – сказал Абрамов. В свою очередь защитник молодежной сборной России по хоккею Артемий Князев в качестве ключевого момента матча выделил первые шайбы. «Первые шайбы. Соперник ушел в отрыв, мы так и не смогли им ничего предложить, в итоге игра закончилась в их пользу. Конечно, мы подбадривали друг друга, я уверен в каждом из ребят, в том, что они каждый отдавался на сто процентов. Но не получилось. Завтра еще одна игра, не нужно посыпать голову пеплом, будем стараться показать лучший хоккей», – отметил он. Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Афанасьев заявил, что команду «переиграли с самого начала». «Когда схватились что-то делать – уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно — игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить», – сказал он. Нападающий молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин считает, что команда плохо начала матч. «Но надо отдать должное ребятам – бились, не сдавались, делали все, что в наших силах. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, перед теми, кто нас поддерживает за то, что нет финала. Для многих в этой команде это последний матч на молодежном уровне. Надо пережить сегодняшний матч, и завтра отдать все», – добавил он. Между тем определился соперник молодежной сборной России по хоккею в матче за бронзу. Им станет команда Финляндии, проигравшая хоккеистам сборной США, в полуфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, передает «Р-Спорт». Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу команды США. В составе победителей шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я). Американцы в финале чемпионата мира сыграют со сборной Канады. Решающая игра турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени. Напомним, сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. Российская команда проиграла со счетом 0:5. Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

Фото: кадр из видео Соловьёв LIVE/youtube.com

Текст: Ксения Панькова

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко 5 января 2021, 14:19 Текст: Абдулла Шакиров

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «загнан намертво в одну команду» со своим российским коллегой Владимиром Путиным отражает истинные мысли белорусского лидера, считает сенатор Алексей Пушков. «Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду». В ноябре президент Белоруссии со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Песков рассказал о трудной жизни Навки в США 5 января 2021, 15:06

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи. Он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала, а уехав в США, была вынуждена полоть грядки и мыть туалеты. «Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовиться, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает», – сказал Песков в программе «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». При этом он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала. «Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США, за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У нее красивой жизни в жизни было очень мало», – отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь российского лидера в 2019 года заработал более 14,6 млн рублей, его супруга Татьяна Навка – более 235,9 млн рублей. Ранее Песков рассказал, как зарабатывал на жизнь в 1990-е годы, перегоняя машины из Турции в Россию. Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году 5 января 2021, 08:13

Фото: Oliver Zimmermann/foto2press v/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Евро будет лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», – цитирует РИА «Новости» Зельцера. Он отметил, что среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена. Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, подчеркнул эксперт, Индия за счет эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако Зельцер отметил, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности. Впрочем, все это не умаляет и перспектив национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого должны сложиться определенные условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы. «Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля», – заключил Зельцер. Накануне сообщалось, что курс рубля уверенно растет к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с марта прошлого года. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.17 мск понедельника падал на 69 копеек – до 73,72 рубля, курс евро опустился на 1,09 рубля, составиав 90,42 рубля Кравец прокомментировала гей-скандал с Цискаридзе 5 января 2021, 19:20

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и певица Алена Кравец возмутилась реакцией общественности на появившиеся в Сети фотографии, на которых запечатлена интимная сцена с участием хореографа Николая Цискаридзе и неизвестного мужчины. По мнению Кравец, вместо осуждения людям следовало бы порадоваться за артиста. «Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые. Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину. Даже если на этих кадрах и Цискаридзе, так что, он не человек?! У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него!», – цитирует певицу Собеседник.ru. Как считает Кравец, подобные кадры могут вызвать возмущение только у тех, «у кого в койке все плохо». Она заявила, что тратить энергию нужно не на «обличение геев», а на то, что помогает изменить жизнь в лучшую сторону. «Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати!», – посоветовала Кравец. Также певица усомнилась в подлинности фотографий, предположив, что кадры смонтированы. По ее мнению, Цискаридзе не настолько глуп, чтобы хранить подобные фотографии в телефоне. Ранее в Сети появились кадры с двумя обнаженными молодыми мужчинами, один из которых очень похож на Цискаридзе. Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID 5 января 2021, 13:22 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов. Кроме того, главы России и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер. Названы города России с самым высоким качеством жизни в 2020 году 5 января 2021, 17:31 Текст: Абдулла Шакиров

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году, следует из исследования Финансового университета при правительстве России. Исследование проводилось в течение 2020 года в городах с населением более 250 тыс. человек, в каждом из населенных пунктов было опрошено не менее 700 респондентов, пишет ТАСС. Специалисты университета отметили, что в Москве и Санкт-Петербурге в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, а также высок спрос на культурные ценности и наиболее развита медицина. В топ-10 вошли также Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны. В апреле в список лучших по качеству жизни городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула и Нижний Новгород. Сборную России разгромили в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею 5 января 2021, 04:31

Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. Российская команда проиграла со счетом 0:5. Шайбы в ворота сборной России забросили Алекс Ньюхук (открыл счет уже на первой минуте), Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс. Во втором периоде сборная России забила гол после броска Михаила Абрамова, но арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры, пишет «Чемпионат». Напомним, в четвертьфинале молодежная сборная России обыграла команду Германии, а сборная Канады обыграла чехов. Финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января. Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов 5 января 2021, 07:24

Фото: Tia Dufour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии. Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, – сказал он. – Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться». Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС. «Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – заявил Трамп, пообещав, что ситуация в ближайшее время изменится. Действующий президент сказал: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», – передает РИА «Новости». Напомним, избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии раскритиковал Трампа за то, что он только жалуется и «попросту не хочет работать». 5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет – 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос – голос вице-президента США Камалы Харрис. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым 5 января 2021, 13:50

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt/wikipedia.org

Текст: Алексей Нечаев

«США сделали ставку на Румынию в вопросах противодействия Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Также размещение беспилотников MQ-9 Reaper в Румынии поможет американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. «Американцы активно используют беспилотники в черноморском регионе в разведывательных целях. Также они серьезно опекают Украину. Если учесть, что в последние годы американцы создают все большее количество центров управления беспилотниками, включая регион Киева, то можно предположить, что они будут их использовать для решения задач внутри российских зон A2/AD», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Концепция A2/AD (от английского anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра) подразумевает сдерживание противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. То есть, речь идет о защитной зоне, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба. С точки зрения Вашингтона и Брюсселя, российскими зонами A2/AD являются Калининград и Мурманск, Севастополь и Новороссийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, Москва и авиабаза Хмеймим в Сирии. При этом к системам защиты A2/AD в НАТО традиционно относят ЗРК С-300 и С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер». И для того, чтобы «взламывать» российские зоны A2/AD – американцы намерены задействовать военные объекты, технику и военнослужащих на территории Болгарии, Румынии, Украины, Польши и стран Прибалтики. «Однако для противодействия России в черноморском регионе ставка сделана именно на Румынию. Там есть позиционный район для размещения американских противоракет. Но на самом деле там будут размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk – эти задачи решаются с помощью пусковых установок Мk-41», – продолжил собеседник. «Также в этом районе проводится множество учений, направленность которых заключается в противодействии Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Поэтому беспилотники помогут американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран по линии аэрокосмической разведки», – прогнозирует Леонков. Собеседник обратил внимание и на тот факт, что американцы разместили свои беспилотники на авиабазе Кымпия-Турзий в районе Клужа на западе Румынии (регион Трансильвания), а не на востоке – в районе черноморского побережья. Но такое решение легко объясняется тем, что в случае ответного удара те же БПЛА проще защищать, когда они находятся на западе страны, а не на востоке. «Тем не менее, американцы у нас под носом обустраивают театр военных действий. И, похоже, Румыния будет играть ключевую роль в планах США и НАТО по Черноморскому региону, не считая Турции», – предполагает эксперт. «При этом не стоит считать беспилотники каким-то супероружием. Современные комплексы ПВО и РЭБ решают судьбу ударных БПЛА достаточно быстро и оперативно. Нам показывают красивые кадры из Сирии, Ливии и даже Нагорного Карабаха, где активно применялись бесплотники, но когда мы начинаем выяснять результаты их использования – выясняется, что счет идет в пользу комплексов ПВО и РЭБ. Беспилотники практически бесполезны в случае их применения против технически развитой страны», – заключил Леонков. Ранее Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и примерно 90 военных. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке. Беспилотники и военные размещаются на «длительное» время, но не указывается, на какое именно. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников в этом стратегическом месте «обнадеживает союзников и партнеров», но также и «дает понять противникам», что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу». Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО «и другими европейскими партнерами». MQ-9 Reaper имеет турбовинтовой двигатель, его скорость – свыше 400 километров в час. Потолок высоты достигает 13 тыс. метров. Максимальная длительность полета – 24 часа. В ноябре сухопутные войска США в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и спешно вернули установки на базу в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В молитве в Конгрессе США слову «аминь» придумали «женскую форму» 5 января 2021, 04:49 Текст: Антон Антонов

Произнося молитву в Конгрессе США, чтец дополнил слово «аминь (amen)» придуманным словом «a-women», сообщают информационные агентства. Молитву читали в ходе первого заседания Конгресса. Чтец, который находился на месте председателя, произнес молитву во имя «монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами». Он завершил молитву словами «amen and a-women», видимо, решив добавить гендерного равноправия, так как увидел в слове «аmen» «мужской» корень «men/man». Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Гай Решенталер выразил возмущение нововведением, указав, что латинское слово «amen» означает «да будет так», оно «не имеет рода». Решенталер заявил, что для «прогрессивных» демократов «факты не имеют значения», передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «феминизме третьей волны». Задержан устроивший стрельбу в Москве мужчина с ружьем и гранатой 5 января 2021, 02:24 Текст: Антон Антонов

Вооруженный мужчина, который устроил стрельбу в подъезде дома в Москве, задержан, сообщают СМИ. По словам жены, у него были ружье и граната. Мужчина заблокировался в квартире жилого дома, расположенного на Васильцовском стане. Опубликовано видео, на котором он попытался выбраться за окно, находящееся на одном из последних этажей многоэтажки. По некоторым данным, у мужчины мог случиться приступ белой горячки. Как передает РЕН ТВ, «дебош с оружием устроил Максим Лихонин – охотник, который сильно выпивал в последние дни». Напомним, главк МВД по городу сообщал, что мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу, пострадавших нет. МИД отреагировал на решение Ирана обогащать уран до 20% 5 января 2021, 17:49

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением от своих обязательств, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), однако это следствие грубых нарушений обязательство со стороны США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «За последние годы у международного сообщества сложилось четкое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия ее выполнению другими странами. Вновь напоминаем, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Дипломат отметила, что для приведения площадки Фордо в соответствие с СВПД потребуются дополнительные усилия. «Задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договоренностей существенно усложнилась», – подчеркнула она. Захарова напомнила, что Россия совместно с другими участниками СВПД добивается от США «немедленного отказа от подрывного курса». Она отметила, что в случае выполнения Вашингтоном своих обязательств, «Тегеран должен быть готов ответить взаимностью». В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу». Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.