Байден заподозрил Россию в успешной кибератаке на США

Избранный президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.

По словам Байдена, «тщательно спланированная и осуществленная» атака «застала федеральные власти врасплох, когда они не были готовы». Он заявил, что хакеры «похитили важную информацию» у «технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

При этом Байден заострил внимание на утверждениях представителей действующей администрации о том, что к атаке якобы причастна Россия. Как заявил Байден, предварительные признаки, озвученные госсекретарем Майклом Помпео и министром юстиции Уильямом Барром, указывают на то, что Москва «несет ответственность» за кибератаку. Избранный президент США добавил, что эта версия соответствует его представлениям о деятельности России в киберпространстве.

Байден призвал администрацию действующего президента США Дональда Трампа «дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за эту атаку, и принять действенные меры для привлечения виновных к ответственности». По его словам, «администрации Трампа следует официально установить», кто атаковал США. Байден подчеркнул, что Трамп все еще отвечает за кибербезопасность США.

Он раскритиковал Белый дом за то, что «администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, уволив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в госдепартаменте». В частности, Байден указал на уволенного Трампом главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса.

Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.