Почему Америка кричит о всемогуществе «русских хакеров»

Новое грандиозное обвинение в адрес России прямо сейчас конструируется Западом. Речь идет о самом масштабном в истории кибернетическом взломе. Пользуясь этим поводом, американские аналитики кричат, что Россия взломала не только компьютеры, но и сознание американцев. Каковы реальные причины происходящей истерики?

Нашим американским партнерам обязательно нужно ознакомиться с классикой советского кинематографа. Например, с фильмом «Кавказская пленница». Монолог американских политиков о постоянной в чем-либо вине России напоминает сцену с зачитыванием в отделении милиции проступков Шурика. Разве что за исключением одного хрестоматийного эпизода. Когда «Шурик» в лице Москвы спросит: «а что, часовню тоже я развалил?», ему ответят - «конечно ты – и не смотри на то, что это было в XIV веке».

И такой очередной «часовней» сейчас стало обвинение России в самом, пожалуй, масштабном хакерском взломе правительственных сетей Соединенных Штатов.

Количеством и стереотипами

Кому-то, возможно, показалось, что Агентство национальной безопасности и другие спецслужбы сделали какие-то выводы после взломов 2016 года и обеспечили защиту правительственных серверов. Однако в реальности все оказалось совсем не так. Из-за разгильдяйства или из-за того, что 4 года назад никакой массовой кибератаки русских не было (а вся история являлась исключительно пиар-ходом) никаких мер безопасности усилено не было – и в результате сейчас американцев взломали по-настоящему.

Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта месяца получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Точное количество компаний пока неизвестно – как и масштаб украденного, но, как сообщает New York Times, зараженная продукция использовалась в абсолютном большинстве крупнейших компаний мира.

Не сумев предотвратить взлом, американцы по своей традиции еще до расследования назначили правильных в нем виновных. И это, конечно, не АНБ и не иные спецслужбы, обеспечивающие кибербезопасность США. «Мы все еще разбираемся в том, что произошло, но уже может четко сказать, что это сделали русские», - заявил госсекретарь Майк Помпео.

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Российские власти свое участие отрицают. «Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», - говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах.

Казалось бы, американцы должны предъявить доказательства участия России во взломе. Однако, вопреки требованиям ряда сенаторов рассказать американскому народу о происходящем, информация о взломе, скорее всего, останется под грифом «совершенно секретно». Иначе говоря, обвинения в адрес нашей страны останутся абсолютно голословными.

В Белом доме, видимо, рассчитывают, что словам о киберруке Москвы поверят на слово. И политики верят – ведь это то, во что они верить привыкли и даже хотят. «Хакеры – это как русские бомбардировщики. Летают над всей страной и выявляют наши слабости», - отметил сенатор Митт Ромни. А его коллега по Сенату Дик Дарбин назвал взлом «объявлением Россией, по сути, войны Соединенным Штатам, которое мы должны воспринять крайне серьезно».

Мозги на очереди

Войну в ответ, конечно, никто объявлять не будет, однако новые основания для пакетов санкций американцы получили. Впрочем, некоторые призывают взглянуть на ситуацию более стратегически, ведь Россия «взламывает не только наши компьютеры, но и наши умы». Об этом написал известный американский журналист Фарид Закария. Фактически он предлагает сосредоточиться на более серьезной угрозе, якобы исходящей от России – попытках «перестроить информационное пространство». И перестраивает Россия сие пространство, по мнению журналиста, двумя способами.

Во-первых, осуществляет массовый вброс фальшивых сообщений и новостей, которые должны забить мозги обывателю. Во-вторых, пытается встраивать эти фальшивки в стереотипы простых американцев. «Социально изолированные, отрезанные от большинства общественных структур американцы становятся еще более восприимчивыми к теориям, подтверждающим их партийные убеждения», - пишет Фарид Закария.

И вопрос сейчас не в том, как американцы будут разбираться с Россией за эту очередную ее «часовню». Вопрос в том, что Вашингтон будет делать с тем, что вызвало жалобы на российские «взломы мозгов». А именно с глубочайшим кризисом американской пропаганды – как глобальной, так и действующей в США.

До недавнего времени именно американцы считались непревзойденными мастерами конструирования мозгов. Пользуясь доминированием в информационной, мультимедийной, правозащитной и телевизионно-развлекательной сфере, Вашингтон внедрял в умы жителей всего мира те ценности и мысли, которые соответствовали потребностям Соединенных Штатов. О могуществе и глубокой порядочности Вашингтона, о либерально-демократической системе как безусловном образце для многих политически неполноценных народов, о необходимости отказа третьих стран от права на национальные интересы ради допуска в «джентльменский клуб» - а точнее, на порог клуба для возможности коллективного фотографирования с его участниками. На эти цели шли миллиарды долларов.

Монополия, мантры и интернет

И как так получилось, что сейчас эта система барахлит и уступает «российским конструкторам»? Из-за того, что «Спутник», RT и другие информационные инструменты российского конструирования сознания оказались богаче и влиятельнее? При всем уважении к коллегам – нет. Возможности отечественных СМИ на Западе в разы, если не в десятки раз уступают западным визави. Настоящих же причин кризиса западных инструментов по конструированию сознания несколько.

Во-первых, долговременная монополия США и ЕС в информационной сфере сыграла с ними дурную шутку. Отсутствие конкурентов привело к глубочайшему закостенению и вырождению. Тексты потеряли остроту и новизну, оказались перенасыщены мантрами и идеологией.

Причем идеологией, которая не работает. Толерантность не смогла решить расовые проблемы в США или ЕС, свободный рынок привел лишь к обнищанию среднего класса, свобода слова привела к вседозволенности, безнаказанности и охотам на ведьм (достаточно посмотреть на количество обвинений в харрасменте, выдвинутым известным людям и приведшим к слому их карьер). А поскольку данная идеология – и это во-вторых – серьезно отличалась от практического воплощения «Американского мира», в нее перестали верить, ведь холодильник ведь всегда рано или поздно одерживает победу над телевизором. Сначала перестали верить жители стран третьего мира (особенно те, которых или соседей которых активно бомбили американские демократы), а затем и граждане Соединенных Штатов.

В тот самый момент, когда американский журналистский мейнстрим развернул крестовый поход против президента Трампа, когда стал вбрасывать в общество целые мегатонны фейков и сомнительных историй, это добило веру американцев в их прессу.

И тогда они – что является третьей причиной кризиса – обратились к иным информационным ресурсам, имеющим альтернативную точку зрения. Не только и не столько к RT, сколько к многочисленным сетевым изданиям в интернете. Контролировать которые очень сложно – как и контент, ими распространяемый. И как раз именно этот низкокачественный, но «жареный» контент ложился на «партийные убеждения» ряда американцев, уводя тех же республиканцев на крайне правые позиции.

Именно сочетание всех этих трех факторов привело к кризису западной информационной системы и стало причиной появления огромного количества людей, не подверженных ее влиянию и даже противостоящих ему. И когда Фарид Закария сотоварищи называет этих людей чуть ли не российскими агентами, это звучит странно.

Польский националист из правящей партии «Право и справедливость», ближневосточный исламист, китайский социалист – вряд ли их можно назвать союзниками и соратниками. Они находятся в разных группах, но в то же время создают для американской информационной машины «идеальный шторм». А поскольку эта конструкция оказалась совсем не гибкой (отчасти потому, что исполнители сами поверили в либерально-идеологические пустышки, которые транслировали), то шторм ее просто ломает.

Казалось бы, Закария и его друзья должны были бы заняться восстановлением механизма «конструирования мозгов» (на котором зиждется американское могущество в мире). Пересмотреть информационную повестку, убрать из редакций профессиональных либералов, проанализировать взгляды обществ и подстроиться под них. Однако вместо этого они снова превращают свое поражение в разрушенную Россией «часовню». Что – к сожалению для них – является лишь залогом дальнейших поражений.