Почему Америка кричит о всемогуществе «русских хакеров»

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20 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...

У России есть задачи поважнее большого спорта

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке. Лишённый шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал как культурная сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто всплакнул? Подробности...
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Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Почему Америка кричит о всемогуществе «русских хакеров»

    Пресловутые русские хакеры не дают покоя американским властям    20 декабря 2020, 12:20
    Фото: Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Новое грандиозное обвинение в адрес России прямо сейчас конструируется Западом. Речь идет о самом масштабном в истории кибернетическом взломе. Пользуясь этим поводом, американские аналитики кричат, что Россия взломала не только компьютеры, но и сознание американцев. Каковы реальные причины происходящей истерики?

    Нашим американским партнерам обязательно нужно ознакомиться с классикой советского кинематографа. Например, с фильмом «Кавказская пленница». Монолог американских политиков о постоянной в чем-либо вине России напоминает сцену с зачитыванием в отделении милиции проступков Шурика. Разве что за исключением одного хрестоматийного эпизода. Когда «Шурик» в лице Москвы спросит: «а что, часовню тоже я развалил?», ему ответят - «конечно ты – и не смотри на то, что это было в XIV веке».

    И такой очередной «часовней» сейчас стало обвинение России в самом, пожалуй, масштабном хакерском взломе правительственных сетей Соединенных Штатов.

    Количеством и стереотипами 

    Кому-то, возможно, показалось, что Агентство национальной безопасности и другие спецслужбы сделали какие-то выводы после взломов 2016 года и обеспечили защиту правительственных серверов. Однако в реальности все оказалось совсем не так. Из-за разгильдяйства или из-за того, что 4 года назад никакой массовой кибератаки русских не было (а вся история являлась исключительно пиар-ходом) никаких мер безопасности усилено не было – и в результате сейчас американцев взломали по-настоящему.

    Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта месяца получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Точное количество компаний пока неизвестно – как и масштаб украденного, но, как сообщает New York Times, зараженная продукция использовалась в абсолютном большинстве крупнейших компаний мира.

    Не сумев предотвратить взлом, американцы по своей традиции еще до расследования назначили правильных в нем виновных. И это, конечно, не АНБ и не иные спецслужбы, обеспечивающие кибербезопасность США. «Мы все еще разбираемся в том, что произошло, но уже может четко сказать, что это сделали русские», - заявил госсекретарь Майк Помпео.

    Российские власти свое участие отрицают. «Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», - говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах.

    Казалось бы, американцы должны предъявить доказательства участия России во взломе. Однако, вопреки требованиям ряда сенаторов рассказать американскому народу о происходящем, информация о взломе, скорее всего, останется под грифом «совершенно секретно». Иначе говоря, обвинения в адрес нашей страны останутся абсолютно голословными.

    В Белом доме, видимо, рассчитывают, что словам о киберруке Москвы поверят на слово. И политики верят – ведь это то, во что они верить привыкли и даже хотят. «Хакеры – это как русские бомбардировщики. Летают над всей страной и выявляют наши слабости», - отметил сенатор Митт Ромни. А его коллега по Сенату Дик Дарбин назвал взлом «объявлением Россией, по сути, войны Соединенным Штатам, которое мы должны воспринять крайне серьезно».

    Мозги на очереди

    Войну в ответ, конечно, никто объявлять не будет, однако новые основания для пакетов санкций американцы получили. Впрочем, некоторые призывают взглянуть на ситуацию более стратегически, ведь Россия «взламывает не только наши компьютеры, но и наши умы». Об этом написал известный американский журналист Фарид Закария. Фактически он предлагает сосредоточиться на более серьезной угрозе, якобы исходящей от России – попытках «перестроить информационное пространство». И перестраивает Россия сие пространство, по мнению журналиста, двумя способами.

    Во-первых, осуществляет массовый вброс фальшивых сообщений и новостей, которые должны забить мозги обывателю. Во-вторых, пытается встраивать эти фальшивки в стереотипы простых американцев. «Социально изолированные, отрезанные от большинства общественных структур американцы становятся еще более восприимчивыми к теориям, подтверждающим их партийные убеждения», - пишет Фарид Закария.

    И вопрос сейчас не в том, как американцы будут разбираться с Россией за эту очередную ее «часовню». Вопрос в том, что Вашингтон будет делать с тем, что вызвало жалобы на российские «взломы мозгов». А именно с глубочайшим кризисом американской пропаганды – как глобальной, так и действующей в США.

    До недавнего времени именно американцы считались непревзойденными мастерами конструирования мозгов. Пользуясь доминированием в информационной, мультимедийной, правозащитной и телевизионно-развлекательной сфере, Вашингтон внедрял в умы жителей всего мира те ценности и мысли, которые соответствовали потребностям Соединенных Штатов. О могуществе и глубокой порядочности Вашингтона, о либерально-демократической системе как безусловном образце для многих политически неполноценных народов, о необходимости отказа третьих стран от права на национальные интересы ради допуска в «джентльменский клуб» - а точнее, на порог клуба для возможности коллективного фотографирования с его участниками. На эти цели шли миллиарды долларов.

    Монополия, мантры и интернет

    И как так получилось, что сейчас эта система барахлит и уступает «российским конструкторам»? Из-за того, что «Спутник», RT и другие информационные инструменты российского конструирования сознания оказались богаче и влиятельнее? При всем уважении к коллегам – нет. Возможности отечественных СМИ на Западе в разы, если не в десятки раз уступают западным визави. Настоящих же причин кризиса западных инструментов по конструированию сознания несколько.

    Во-первых, долговременная монополия США и ЕС в информационной сфере сыграла с ними дурную шутку. Отсутствие конкурентов привело к глубочайшему закостенению и вырождению. Тексты потеряли остроту и новизну, оказались перенасыщены мантрами и идеологией.

    Причем идеологией, которая не работает. Толерантность не смогла решить расовые проблемы в США или ЕС, свободный рынок привел лишь к обнищанию среднего класса, свобода слова привела к вседозволенности, безнаказанности и охотам на ведьм (достаточно посмотреть на количество обвинений в харрасменте, выдвинутым известным людям и приведшим к слому их карьер). А поскольку данная идеология – и это во-вторых – серьезно отличалась от практического воплощения «Американского мира», в нее перестали верить, ведь холодильник ведь всегда рано или поздно одерживает победу над телевизором. Сначала перестали верить жители стран третьего мира (особенно те, которых или соседей которых активно бомбили американские демократы), а затем и граждане Соединенных Штатов.

    В тот самый момент, когда американский журналистский мейнстрим развернул крестовый поход против президента Трампа, когда стал вбрасывать в общество целые мегатонны фейков и сомнительных историй, это добило веру американцев в их прессу.

    И тогда они – что является третьей причиной кризиса – обратились к иным информационным ресурсам, имеющим альтернативную точку зрения. Не только и не столько к RT, сколько к многочисленным сетевым изданиям в интернете. Контролировать которые очень сложно – как и контент, ими распространяемый. И как раз именно этот низкокачественный, но «жареный» контент ложился на «партийные убеждения» ряда американцев, уводя тех же республиканцев на крайне правые позиции.

    Именно сочетание всех этих трех факторов привело к кризису западной информационной системы и стало причиной появления огромного количества людей, не подверженных ее влиянию и даже противостоящих ему. И когда Фарид Закария сотоварищи называет этих людей чуть ли не российскими агентами, это звучит странно.

    Польский националист из правящей партии «Право и справедливость», ближневосточный исламист, китайский социалист – вряд ли их можно назвать союзниками и соратниками. Они находятся в разных группах, но в то же время создают для американской информационной машины «идеальный шторм». А поскольку эта конструкция оказалась совсем не гибкой (отчасти потому, что исполнители сами поверили в либерально-идеологические пустышки, которые транслировали), то шторм ее просто ломает.

    Казалось бы, Закария и его друзья должны были бы заняться восстановлением механизма «конструирования мозгов» (на котором зиждется американское могущество в мире). Пересмотреть информационную повестку, убрать из редакций профессиональных либералов, проанализировать взгляды обществ и подстроиться под них. Однако вместо этого они снова превращают свое поражение в разрушенную Россией «часовню». Что – к сожалению для них – является лишь залогом дальнейших поражений.


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