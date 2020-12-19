В США призвали ответить за приписываемые России кибератаки

Член сенат США от штата Флорида, республиканец Марко Рубио призвал Вашингтон отреагировать на кибератаки на американские государственные ведомства, которые якобы совершила Россия.

«Методы, использованные для проведения кибервзлома, соответствуют российским кибероперациям. Но очень важно, чтобы у нас была полная уверенность в том, кто за этим стоит. Мы не можем позволить себе ошибиться, потому что Америка должна ответить, и не только санкциями», – написал сенатор в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «достаточно четко» можно сказать о якобы участии России в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.