Помпео обвинил Россию в масштабных кибератаках на госведомства США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «достаточно четко» можно сказать о якобы участии России в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств.

Помпео заявил в интервью радиошоу Марка Левина, что «предпринимались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы в сущности внедрить код в системы правительства США и, как сейчас выясняется, также в системы частных компаний и компаний и правительств по всему миру», передает РИА «Новости».

«Это были очень значительные усилия, и я думаю, сейчас мы можем достаточно четко сказать, что именно русские занимались этой деятельностью», – добавил он.

Ранее Помпео объявил Россию врагом США.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.