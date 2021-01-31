В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 11:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекций.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 040 человека, скончались 485 человек. За все время в России в связи с коронавирусом умерло 73 182 человек, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявили 2284 случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2160, в Московской области – 1082.
Накануне в России было зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки число случаев заболевания сократилось на 673.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян
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Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин.
«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС.
Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства.
Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз.
Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V»
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Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали.
«После регистрации вакцины «Спутник V» в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве», – передает слова посла РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
По словам Джалали, первая партия вакцины будет отправлена Тегерану до 4 февраля. В течение десяти дней делегация министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана посетит Москву, чтобы обсудить вопрос производства препарата, добавил посол.
Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В Иране не исключили, что вакцинация в стране начнется с российского препарата.
В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Франция, Германия и Чехия ограничат въезд из-за коронавируса
Правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением коронавируса приняли решение ввести ряд ограничений на въезд и выезд из страны.
В частности, власти Франции в связи с продолжающимся распространением нового коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.
«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00.00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с (отрицательным) тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях», – заявил в премьер-министр страны Жан Кастекс, передает ТАСС.
В то же время издание Spiegel сообщает, что Федеральное правительство Германии приняло решение об ограничениях на въезд в ФРГ для прибывающих из стран, где распространяются новые мутации коронавирусса. Так, с субботы будет запрещен въезд в Германию из Бразилии, ЮАР, Великобритании, Ирландии и Португалии. Ограничения будут действовать до 17 февраля. С воскресенья новые меры также распространяться на прибывающих из Лесото и Эсватини, передает РИА «Новости».
При этом, как указывает издание, речь идет об ограничениях на авиаперелеты и поездки наземным транспортом. Под запрет не попадают граждане Германии и иностранцы, проживающие в ФРГ. Также дополнительные меры не распространяться на грузовые перевозки, а также неотложные поездки, связанные с гуманитарной деятельностью.
Федеральное правительство объясняет необходимость дополнительных ограничений опасностью новых мутаций вируса. «Динамика распространения вариантов (вируса) особенно беспокоит в этих странах», – говорится в указе.
Кроме того, правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране иностранных граждан за исключением тех, кто здесь учится, работает или имеет разрешение на проживание в республике.
Тем временем ЕК приняла решение о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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Ученый объяснил связь темы чипирования людей с вакцинацией
Тематика чипирования людей при помощи вакцины от коронавируса поднята лоббистами, выступающими против вакцин, чтобы продвигать теорию отказа от профилактики вакцин, заявил и. о. директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
«Фантастических и конспирологических идей очень много, в том числе вокруг ковида. На наш взгляд, эта тема активно поднята «антивакцинальными» лоббистами для того, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики», – заявил Лиознов, говоря о чипировании с помощью вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости».
В 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.
Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.
Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»
Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появится в феврале, рассказали разработчики препарата.
«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину – мы назвали ее Sputnik Light», – сказано в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.
В январе Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания». Также «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации.
Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом
Большая часть москвичей уже переболели коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Больше половины москвичей переболело <...> Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла», – заявил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.
Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Названы сроки окончания доклинических испытаний вакцины от COVID в виде йогурта
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Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде йогурта должны быть завершены к концу 2021 года, сообщил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить», – передает ТАСС сообщение Дмитриева.
Как отметил директор ИЭМ, клинические исследования вакцины потребуют дополнительного финансирования. По его словам, вакцина будет представлять собой кисломолочный продукт на основе штамма пробиотика, полученного путем клонирования фрагментов генов патогенных микроорганизмов – бактерий или вирусов. Вакцина разрабатывается петербуржским НЦМУ «Центр персонализированной медицины», кроме того, в разработке участвуют Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Институт экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования.
Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Данный препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций.
ВОЗ обеспокоило решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин
Решение Европейской комиссии о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны является тревожной тенденцией, заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.
«На самом деле, это очень тревожный тренд... На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира», – сказала Симао, передает РИА «Новости».
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.
ЕК приняла соответствующее решение из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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Грузия ослабила ограничения для въезда в страну иностранцев
Граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса любой вакциной, смогут беспрепятственно посещать Грузию с 1 февраля, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузия начинает поэтапно ослаблять ограничения, введенные ранее.
«Это будет значительно для туризма», – сказала она.
По словам Натии Турнава, на границе Грузии будет необходимо предоставлять соответствующий документ о вакцинации – первой и второй.
Она объяснила решение ростом численности вакцинированных граждан в мире.
С 1 февраля Грузия начинает частично открывать торговые центры, заработает транспорт в некоторых городах.
Министр также отметила, что рост экономики Грузии из-за пандемии сократится на 6%, что больше прежних прогнозов.
В Грузии около 257 тыс. человек заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек.
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Генсек ООН: На деньги десяти миллиардеров можно обеспечить вакцинами весь мир
Денег, которые во время вызванного пандемией кризиса скопили десять самых крупных миллиардеров, хватило бы на то, чтобы победить нищету и оплатить вакцинацию во всем мире, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии», – сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».
По его словам, эти деньги могли «бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде».
Ранее Гутерреш заявил, что в результате пандемии коронавируса мир стал очень хрупким и вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис. Также генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведется против коронавируса.
Россия возобновит авиасообщение с еще двумя странами
Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, рейсы будут выполняться из Москвы в Афины дважды в неделю, в Сингапур – три раза в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, три рейса в неделю)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Штаб принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения не должно превышать 40, суточный прирост заразившихся составляет не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней – не более одного.
Как сообщили в аэропорту Домодедово, авиакомпания «Сингапурские авиалинии» возобновила полеты из Москвы с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва – Сингапур до приостановки полетов был «Аэрофлот», на данный момент компания официально не сообщала о возобновлении рейсов.
В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.
Напомним, с 1 августа 2020 года Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. Россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию.
Грузия подтвердила открытие границ для привитых от коронавируса россиян
Грузия с 1 февраля открывает границы для иностранцев, в том числе россиян, которые смогут предъявить подтверждение о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.
«Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию», – сообщил ТАСС источник в правительстве Грузии.
По его словам, россиян будут впускать и в случае, если они будут привиты вакциной российского производства. В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава подтвердила, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса смогут попасть в Грузию с 1 февраля.
«При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Также министр добавила, что жители стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут въехать в Грузию без прививок, однако они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сделать тест на третий день пребывания в стране.
Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса.
На сегодняшний день около 257 тыс. человек в Грузии заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек.
Зеленский счел поставки вакцины от коронавируса вопросом геополитики
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики.
Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. «Поставка вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», – сказал президент Украины, передает РИА «Новости».
Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. В связи с этим Зеленский призвал Европейскую комиссию к более активному участию в переговорном процессе между Украиной и производителями вакцин для ускорения поставок препарата в страну.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Президент Боливии сообщил о начале вакцинации препаратом «Спутник V» в стране
Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины «Спутник V» и начале кампании иммунизации от коронавируса.
Арсе заявил перед прибытием самолета с препаратом в столичный аэропорт Эль-Альто, что «мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», передает РИА «Новости».
Он принял личное участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса.
Напомним, договоренность о поставках «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.
Ранее в центре Гамалеи заявили о близкой к стопроцентной эффективности «Спутник V».
Стало известно о возможной заморозке экспорта вакцины от COVID-19 в Британию
Евросоюз может заблокировать экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию из-за дефицита препарата, сообщил в письме глава Евросовета Шарль Мишель.
По информации газеты The Independent, глава Евросовета указал, что Брюссель изучает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer и BioNTech. Соответствующее предложение он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».
«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», – заявил Мишель.
По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию. Компания объясняет это разницей по времени подписания контракта.
Как сообщает издание Politico, Брюссель уже согласовал механизм блокирования вывоза вакцины: таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. В свою очередь европейские страны будут выдавать их лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза.
Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.
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