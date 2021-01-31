В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса

Правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением коронавируса приняли решение ввести ряд ограничений на въезд и выезд из страны.

В частности, власти Франции в связи с продолжающимся распространением нового коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00.00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с (отрицательным) тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях», – заявил в премьер-министр страны Жан Кастекс, передает ТАСС.

В то же время издание Spiegel сообщает, что Федеральное правительство Германии приняло решение об ограничениях на въезд в ФРГ для прибывающих из стран, где распространяются новые мутации коронавирусса. Так, с субботы будет запрещен въезд в Германию из Бразилии, ЮАР, Великобритании, Ирландии и Португалии. Ограничения будут действовать до 17 февраля. С воскресенья новые меры также распространяться на прибывающих из Лесото и Эсватини, передает РИА «Новости».

При этом, как указывает издание, речь идет об ограничениях на авиаперелеты и поездки наземным транспортом. Под запрет не попадают граждане Германии и иностранцы, проживающие в ФРГ. Также дополнительные меры не распространяться на грузовые перевозки, а также неотложные поездки, связанные с гуманитарной деятельностью.

Федеральное правительство объясняет необходимость дополнительных ограничений опасностью новых мутаций вируса. «Динамика распространения вариантов (вируса) особенно беспокоит в этих странах», – говорится в указе.

Кроме того, правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране иностранных граждан за исключением тех, кто здесь учится, работает или имеет разрешение на проживание в республике.

Тем временем ЕК приняла решение о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.

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