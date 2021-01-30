В России выявили 19 тыс. новых случаев коронавируса

Несколько десятков членов экипажа эсминца ВМС США «Чейфи», прибывшего 23 января с Гавайев в порт Сан-Диего (штат Калифорния) для прохождения боевой подготовки, инфицированы коронавирусом, однако командование держит матросов в полном неведении относительно масштабов эпидемии на корабле, сообщила газета Navy Times.

Как заявил один из младших офицеров эсминца, пожелавший остаться неназванным, инфекция получила распространение уже в нескольких отсеках корабля. «В настоящее время люди опасаются, что мы не сможем вернуться на Гавайи. Никто не предоставляет нам никакой информации», – передает ТАСС сообщение источника издания.

Еще один младший офицер также на условиях анонимности сообщил изданию, что коронавирусная инфекция была обнаружена у поваров эсминца еще на переходе в Сан-Диего, в результате около недели камбуз был закрыт. «До прихода в Сан-Диего несколько человек у нас были помещены на карантин, а у троих тест [на коронавирус] дал положительный результат – все повара, контактировавшие со всем экипажем», – сказал он.

Представители Третьего флота США подтвердили изданию, что у нескольких членов экипажа «Чейфи» тесты на коронавирус дали положительный результат, но отказались уточнить число инфицированных. В частности, коммандер Шин Робертсон заверил газету в том, что «корабль по-прежнему готов к выполнению своих задач», никто из членов его экипажа не госпитализирован.

По словам же двух упомянутых младших офицеров, за последние дни несколько десятков матросов были отправлены на берег после положительных тестов на коронавирус или подтверждения их контактов с инфицированными. Согласно документам, полученным газетой, речь идет о 41 члене экипажа эсминца, насчитывающего около 350 матросов и офицеров.

Без ответов, как пишет издание, остаются пока и вопросы матросов о причинах отказа от проведения массового тестирования на корабле. По словам Робертсона, «тестирования всего экипажа пока нет в планах», однако, согласно составленному ранее корабельному расписанию, оказавшемуся в распоряжении Navy Times, такое тестирование было запланировано на первую половину 23 января, в день прихода корабля в Сан-Диего. Представитель Третьего флота никак это не прокомментировал.

По словам источника газеты, матросы эсминца считают, что отказ от такого тестирования вызван нежеланием начальства ставить под угрозу срыва выполнение плана боевой подготовки, ради которой корабль и прибыл в Сан-Диего. «Их только это и волнует. После того, как они отменили поголовное тестирование, мы поняли, что они просто не хотят этим заниматься», – сообщил газете представитель экипажа. Он рассказал, что даже защитные маски предоставляются матросом нерегулярно, и они вынуждены носить одну и ту же маску в течение нескольких дней, подвергая себя риску.

«Мы попросили предоставить нам больше (масок), но их у них недостаточно. А когда мы возмущаемся, нам либо говорят пользоваться грязными масками, либо ждать дисциплинарных взысканий», – пояснил один из младших офицеров эсминца.