Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тыс. человек, сообщили в Кремле. «Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на проводах без электроснабжения остались более 20 тыс. человек. Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в области. К вечеру субботы электроснабжение всех социально значимых объектов региона было восстановлено. По данным региональных властей, электричество вернули в 230 населенных пунктов, оставшихся без света после снегопада.

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». По мнению эксперта, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию. «Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток– 2», и именно она выдает сертификаты», – заметил Юшков в беседе с телеканалом RT. При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта. Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» 2 января 2021, 19:42

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. «DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», – говорится в заявлении компании, текст которого приводит РБК. DNV GL – партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока – 2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды. Трубопровод «Северный поток – 2» был спроектирован по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101. Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, – в противном случае им грозят санкции. В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Японцу стало стыдно из-за российских сырков 2 января 2021, 20:16 Текст: Ольга Никитина

Японский журналист рассказал историю, связанную с российскими глазированными сырками, которая произошла с ним 20 лет назад, и признался, что испытывает из-за этого стыд. В статье, опубликованной в газете «Асахи симбун», японец рассказал о некоторых популярных сейчас в его стране продуктах из бывших советских республик. Упомянул он и о сырках. Журналист признался, что 20 лет назад не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать этот десерт в Японии. «Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: «Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно». А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества», – приводит его слова РИА «Новости». Автор добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов. Глазированные сырки – не единственный сладкий российский продукт, пользующийся популярностью на азиатском рынке. Так, в Китае очень популярны российские «фиолетовые» конфеты, о которых неоднократно писали в местных СМИ. Речь идет о грильяжных конфетах с миндалем «Крокант», восторженные отзывы о которых публикуют китайские интернет-пользователи в социальных сетях. Кроме того, там высоко ценится российское мороженое. За последние годы Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. В Бундестаге оценили идею отказа от «Северного потока – 2» 3 января 2021, 05:34

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу «360» назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток – 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии «самоубийством» и «абсурдом». «Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергии [в Германии] огромнейший. «Северный поток – 2» не покроет потребности Германии в энергии. А представляете, если мы его еще и не запустим?» – приводит слова Гердта РИА «Новости». Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли «на фоне зеленой истерии». Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России 2 января 2021, 21:26

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Пыллуаас напомнил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является «доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии», передает РИА «Новости». Пыллуаас не впервые выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Эстонский премьер Юри Ратас заявлял, что страна не имеет территориальных претензий к России. Лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас подчеркивала, что выдвижение территориальных претензий к России является глупостью. Она напоминала, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заявлял, что у страны «нет никаких территориальных претензий к России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Раскрыты детали отставки главы московского ГИБДД Дроганова 2 января 2021, 21:10 Текст: Ольга Никитина

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с занимаемой должности на основании собственного рапорта на увольнение, который полицейский начальник написал по достижении выслуги лет, которая дает право на выход на пенсию, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции. «ГУ МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», – сообщили ТАСС в пресс-службе. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщал, что президентским указом Дроганов уволен с должности главы столичной Госавтоинспекции. Он занял эту должность в ноябре 2019 года. Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы. Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать «Северный поток – 2» 3 января 2021, 14:59

Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) заявила, что не может сертифицировать «Северный поток 2» в связи с санкциями США против трубопровода. «Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы «Северный поток – 2». (...) DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы «Северного потока – 2» в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют», – передает РИА «Новости» заявление компании. «Мы выполняем план по свертыванию нашей поддержки по проверке проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат по завершении [строительства] трубопровода», – отметили в компании. Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V» 2 января 2021, 21:33 Текст: Ольга Никитина

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС. «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V» 3 января 2021, 07:57

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V». По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook. Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны. «Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – заявил он. Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 12:51

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией, предложил Таллину не включать «избирательную память». В сообщении в Telegram-канале «Админка Ленобласти» говорится, что «Дрозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память». «Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», – добавил он. Дрозденко также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. «Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса. Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», – сказал губернатор. Напомним, Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. По нему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. В России ответили на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 14:46

Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. Цеков подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они «не способствуют улучшению отношений с Россией». «Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России», – приводит его слова РИА «Новости». Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ «заявить о себе». В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными. Она отметила, что такие заявления эстонского политика превратились уже в своего рода «новогодний ритуал» и на первый взгляд выглядят комично. «Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и «российской агрессии», от которой альянс якобы должен «защитить» Эстонию, Латвию и Литву», – отметила Панина. На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. «Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации», – считает парламентарий. Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Определился второй полуфиналист молодежного ЧМ по хоккею 3 января 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Сборная Финляндии победила команду Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу финской команды. В составе победителей шайбы забросили Анри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52) и Рони Хирвонен (60). У проигравших отличились Лукас Рэймонд (15) и Элмер Содерблом (17). На 27-й минуте шайбу в ворота шведской команды отправил Аку Рятю, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда, передает ТАСС. Накануне молодежная сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал турнира в канадском Эдмонтоне. В оставшихся матчах 1/4 финала канадцы встретятся с командой Чехии (начало – 3.00 мск), а сборная США – со словаками (6.30). Полуфиналы ЧМ пройдут в ночь на 5 января, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января. Ранее сборная России по хоккею на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). В Италии пришли в восторг от предновогоднего шоу Урганта 3 января 2021, 15:46

Итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим. «Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы», – передает ТАСС слова Урганта. «Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия. Мне приятно, все присылают публикации. Об этом написали крупные итальянские издания: и Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica», – рассказал он. Шоумен предположил, что причина успеха программы заключается в том, что оно делалось с большой любовью к Италии. «Все это вызвано одним: мы страшно любим Италию. Всегда, когда я бываю в Италии, делаю вид, что умею говорить по-итальянски. В принципе то, что я и делал в этой передаче», – пошутил ведущий. Ургант рассказал, что на программу его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали. «Мы ориентировались на собственное ощущение от старых итальянских музыкальных фестивалей. И потом, мы очень любим эту музыку, и артисты с удовольствием поменяли [песни] и спели на итальянском», – сказал шоумен. «Что меня порадовало, так это то, что многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага. А это именно то, о чем я говорил в интродукции к этой программе: хочется, чтобы границы между нашими странами были менее точно обозначены», – заметил Ургант. Так, итальянская газета Il Fatto Quotidiano пишет, что новогоднее шоу «Чао, 2020!» на российском телевидении на макаронном (плохом – указание на пародийность) итальянском, подчеркнуто сатирическое, сразу стало культовым. Издание называет происходящее на протяжении почти часа «гипертрэшем». «Смесь цветов в духе времени сорокалетней давности, использование словесного запаса, которого нет даже в «Рокки-4», эпохальный хор ряженых в париках, очках, с невероятным макияжем, наклеенными усами – все создает невероятную атмосферу», – говорится в статье. Урганта итальянские СМИ сравнивают с самыми популярными шоуменами Италии – Карло Конти и Амадеусом, а также известным комиком Фиорелло, который вместе с Амадеусом вел последний фестиваль в Сан-Ремо. «Ургант после этой программы вышел на международный уровень. Стереотипы об итальянском телевидении 1970-80-х годов становятся креативными жемчужинами, а все вместе – красивым посылом к единению в нынешнее время вынужденного разделения», – отмечает Il Messaggero. Это шоу рассказывает о «ностальгии по тем годам целого поколения россиян, выросших на песнях Аль Бано и Ромины, «Рикки и Повери», То- то Кутуньо и Адриано Челентано. Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» «Ciao, 2020!» («Чао, 2020!») вышел в эфире Первого канала 30 декабря. После этого запись разместили на Youtube-канале «Вечернего Урганта», где к настоящему моменту она набрала более 3,6 млн просмотров. В Сенате США решили оспорить итоги президентских выборов 2 января 2021, 22:21

Группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских президентских выборов Конгрессом 6 января. «Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах», – приводит РИА «Новости» текст совместного заявления сенаторов, опубликованного изданием The Hill. Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты Конгресса США выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов. «Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов», – говорится в заявлении. В числе подписантов значатся сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие. Также о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил сенатор республиканец Джош Холи и около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии. В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков Конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев. В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января). Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов. Ранее в Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Позже стало известно, что сторонники действующего президента США собрались провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом 3 января 2021, 02:57

Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), сообщила телекомпания CNN. По имеющимся у телекомпании сведениям, 87-летний телеведущий уже на протяжении недели проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По словам осведомленных источников телекомпании, телеведущий находится на изоляции, посещения запрещены даже для членов семьи Кинга, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today. Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.