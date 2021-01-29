Пушков объяснил хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ

Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер на 88-м году жизни, сообщила его жена актриса Ирина Купченко.

«Василий Семенович скончался», – сказала она, передает ТАСС.

Эту информацию подтвердили и в театре имени Вахтангова, где работал артист. «С глубочайшим прискорбием сообщаем. На 88-м году жизни скончался Василий Семенович Лановой. О месте и времени прощания обязательно сообщим позже», – говорится в сообщении тетра в Instagram.

Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. Лановой вместе с женой Ириной Купченко были госпитализированы. 28 января стало известно, что Василий Лановой переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители переехали в столицу в 1931 году из деревни Стримба Одесской области, спасаясь от голода. В 1941 году война застала семилетнего Ланового и его четырехлетнюю сестру на Украине, где они летом гостили у бабушки и дедушки. В Москву дети вернулись только после освобождения Украины.

Артистическая карьера юного Ланового началась в 1948 году в драмкружке Дом культуры завода имени Лихачева, где он дебютировал в постановке по повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». В 17 лет Лановой получил свою первую премию на Всесоюзном конкурсе самодеятельности за главную роль в постановке «Аттестат зрелости».

После школы, которую Лановой окончил с золотой медалью, он поступил на факультет журналистики МГУ, но, проучившись полгода, решил уйти в Щукинское училище, куда его приняли с первого раза. После окончания училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова, которым руководил в то время Рубен Симонов. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях.

Всесоюзная слава пришла к актеру в 1956 году сразу после выхода на экраны фильма Владимира Наумова и Александра Алова «Павел Корчагин» по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», где он сыграл главную роль. После роли Корчагина карьера Ланового развивалась стремительно. Он сыграл главные роли в фильмах «Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Анна Каренина» (1967). В киноэпопее «Война и мир» (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина.

Благодаря главной роли в фильме «Офицеры» (1971) к Василию Лановому пришла слава «самого главного офицера» страны. Картина собрала более 53 млн зрителей и заняла в прокате первое место в 1971 году. По опросу журнала «Советский экран» Лановой был назван лучшим актером 1971 года.

Также Лановой запомнился зрителям такими ролями, как Карл Вольф в фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973) и Леонид Шервинский в «Днях Турбиных» (1976). Он снимался в детективах «Пароль не нужен» (1967), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Огарева, 6» (1980), «Петровка, 38» (1980), «Приступить к ликвидации» (1983) и др. Среди ярких киноработ актера в 1990-е годы – Иван Берестов в экранизации пушкинской «Барышни-крестьянки» (1995), а также роль Александра I в фильме Игоря Таланкина «Незримый путешественник» (1998). В 2000-х годах актер исполнил роли в сериалах «Брежнев» (2005), «Офицеры» (2006), «Одна любовь души моей» (2007), «Дом на Озерной» (2009),»Старики» (2010), «Линия Марты» (2014).

С 1985 года актер преподавал на кафедре сценической речи в Высшем театральном училище (Театральном институте) имени Бориса Щукина, с 1995 года был заведующим кафедрой сценической речи, профессором.

Творчество артиста было отмечено различными наградами. В 1985 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Он является лауреатом Премии имени Московского комсомола (1972), Ленинской премии (1980), а также премий КГБ СССР (1983) и МВД СССР (1984). Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2001), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2004) и III (2008) степеней, орденом Александра Невского (2013), украинским орденом «За заслуги» III (2004) и II (2014) степени.

Среди других его общественных наград – международная премия Андрея Первозванного «За Веру и Верность», ордена Петра Великого II степени, Святого Станислава, а также Национальная премия имени Петра Великого. Лановой удостоен Пушкинской медали (200 лет), Золотой Тютчевской медали (200 лет), награжден медалями РАН – медалью имени В.И. Вернадского и медалью имени С.И. Вавилова.

В 2012 году он стал лауреатом Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова в номинации «За служение театральному Отечеству». В 2016 году актер удостоился премии «Хрустальная Турандот» за долголетнее и доблестное служение театру, а также премии Дружбы народов «Белые журавли России» с вручением одноименного ордена.