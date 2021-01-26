Украина собралась отобрать российские деньги у ПАСЕ

Январская сессия ПАСЕ началась со скандального заявления украинских представителей. Глава киевской делегации Мария Мезенцева, которая до парламентской карьеры занималась исключительно спортивными танцами, запустила процесс лишения российских делегатов всех полномочий в Ассамблее. Велика ли опасность, что у нашей страны вновь отберут право голоса из-за «оккупации Крыма»?

Россия откажется от участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если ее делегацию лишат полномочий в этой организации даже частично. Такое заявление в понедельник сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Это стало реакцией на демарш делегации Украины, которая на старте январской сессии попыталась отобрать у российских представителей все полномочия в Ассамблее. «Если полномочия... не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ», – предупредил Слуцкий.

Глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия представителей России. Мезенцева обосновала свою инициативу тем, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». За украинское предложение проголосовали 38 делегатов, которые представляют пять государств. Против выступил 61 участник заседания, 51 – воздержался (всего в ПАСЕ 648 депутатов). В соответствии с регламентом организации необходимо одобрение представителей как минимум пяти стран, чтобы начать процедуру рассмотрения затронутой темы.

На том же заседании глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой был утвержден на посту вице-спикера ПАСЕ. В комментарии журналистам Толстой отметил, что первый день сессии проходит относительно спокойно. «Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина», – подчеркнул руководитель российских представителей в ПАСЕ. Толстой разъяснил, что мнение украинской стороны будет далее направлено по инстанциям: в комиссию Ассамблеи по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту – для подготовки заключения. «Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь Ассамблея общим голосованием», – сообщил Толстой ТАСС.

Голосование по поводу полномочий российской делегации состоится в нынешний четверг. Это последний день зимней сессии ПАСЕ. Ассамблея должна будет принять одно из трех решений: ратифицировать полномочия, не ратифицировать их, либо ратифицировать «вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав на участие или представительство членов соответствующей делегации».

Как сообщило издание «Коммерсант», первоначально в Страсбург планировалось отправить делегацию из 18 членов Госдумы и Совета Федерации. Однако в итоге на сессию отправились пять человек, остальные, как сказал Толстой, примут участие в заседаниях дистанционно. В таком режиме работают, например, делегации Великобритании, Литвы и Латвии – они участвуют в сессиях удаленно в полном составе. Такой формат выбран ими из-за противоэпидемических мер.

Попытки лишить полномочий российских представителей в ПАСЕ в самом деле уже стали рутиной. В прошлом году ряд делегатов, включая украинских, уже пытались устроить подобную обструкцию. Однако в итоге комитет Ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить права делегации России в полном объеме. За эти рекомендации проголосовали 96 парламентариев. Против – 44, семеро парламентариев воздержались.

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Никакого успеха Украина в ПАСЕ не добьется и в этот раз, считает член делегации России в Ассамблее, зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он уверен, что голосование пройдет в правильном режиме, и полномочия России будут подтверждены. По словам парламентария, с появлением в президиуме Ассамблеи депутата Толстого позиции России усилились.

«Это касается обсуждения резолюций, работы комиссий, вопросов углубления сотрудничества России с Парламентской ассамблеей Совета Европы. То, что Толстой – зампред ПАСЕ, является положительным шагом в развитии взаимоотношений России со Страсбургом, – сказал Лебедев газете ВЗГЛЯД. – С Украиной никто из наших коллег не работал и работать не будет. Без России ПАСЕ никому не интересна».

Подтверждением этих слов можно считать сообщение главы мониторингового комитета ПАСЕ Микаэля Аструпа Йенсена. В понедельник вечером он заявил, что Ассамблея заинтересована в том, чтобы ее представители могли посетить нашу страну. «Россия является крупнейшим государством в составе Совета Европы, – подчеркнул Йенсен. – Россия – это та страна, в отношении которой большинство стран высказались за ее возвращение в организацию без всяких санкций... Многие убеждены – лучше, чтобы Россия была внутри организации».

Напомним, что в течение нескольких лет работа России в рамках ПАСЕ была парализована. Весной 2014 года, в связи с событиями в Крыму и Донбассе, Россия была лишена в Ассамблее права голосовать на пленарных заседаниях и заседаниях профильных комиссий, а также участвовать в работе уставных органов. В ответ российская сторона отказалась работать в рамках международной организации и платить ей взносы. Но в июне 2019 года полномочия нашей страны были восстановлены в полном объеме.

Россия в ПАСЕ платит самый большой членский взнос наряду с Францией, Германией и Италией, напомнил украинский политик Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов. Ежегодный взнос для указанных стран составляет более 30 млн евро. Украина, для сравнения, платит в десять раз меньше. «Руководство ПАСЕ не захочет терять российские деньги из-за претензий Украины к России. Чтобы Россию убрали из Парламентской ассамблеи окончательно, нужна скоординированная воля США и Европейского союза. Пока что я этой воли не вижу», – говорит Журавко.

«Бузу Украины против России в ПАСЕ ведут не из Киева, а из Вашингтона.

Цель США – играть руками Украины на нервах у России, но с условием, что Россия в ПАСЕ остается. Иначе смысла нет», – заметил Журавко, комментируя демарш киевских представителей в Ассамблее.

Общий профессиональный уровень киевской делегации собеседник оценивает крайне низко. С этого месяца ее возглавляет 31-летняя депутат Верховной рады от «Слуги народа» Мария Мезенцева, более известная на Украине не как политик, а как многократная чемпионка по спортивным танцам. До Мезенцевой делегацией руководила ее коллега из «Слуги народа» Елизавета Ясько.

Ясько, политолог по образованию, более известна на Украине как бывшая эстрадная певица и начинающая киноактриса. Кстати, Ясько планирует скоро сыграть в новом фильме Олега Сенцова. Ныне она оставила свои полномочия, поскольку в Киеве ее сочли не справившейся со своими обязанностями. «Прежние представители Украины хотя бы писать могли что-то внятное, пусть и дурное. А эти ничего внятного сказать вообще не могут», – подчеркнул Журавко.