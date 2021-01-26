Взгляд
26 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
Разделы

Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина собралась отобрать российские деньги у ПАСЕ

С трибуны ПАСЕ Украина обвинила Россию в нарушении прав человека на «оккупированных территориях» REUTERS/Vincent Kessler
Январская сессия ПАСЕ началась со скандального заявления украинских представителей. Глава киевской делегации Мария Мезенцева, которая до парламентской карьеры занималась исключительно спортивными танцами, запустила процесс лишения российских делегатов всех полномочий в Ассамблее. Велика ли опасность, что у нашей страны вновь отберут право голоса из-за «оккупации Крыма»? Подробности...
Перейти в раздел…

Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Россия наращивает темы проведения вакцинации Сергей Бобылев/ТАСС
Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса? Подробности...
Перейти в раздел…

«Худший диктатор в истории» был оболган британцами

Амину приписывают каннибализм и цитату «я съем их до того, как они съедят меня» REUTERS/Uganda National Archive AN/JDP
Ровно 50 лет назад к власти в Уганде пришел Иди Амин – один из наиболее одиозных и жестоких диктаторов XX века, который скармливал своих оппонентов крокодилам, а иногда, по слухам, даже поедал их сам. Однако образ злобного и тупого африканского чудовища, который был создан в западных СМИ, не соответствует истине. Реальный Амин был своего рода гением.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Расскажу вам про «дворец» Путина

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Казалось бы, мы проехали станцию «Восторженные Кретины В Праведном Гневе» навсегда – и двери здесь больше не открываются. Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить – и подзабыть, как оно бывает, – жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей. Подробности...

Две важных добродетели в эпоху массовых манипуляций

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди обычно не сомневаются, что мошенники способны создавать сложные схемы, играть на эмоциях своих жертв – чтобы вытащить их деньги. Но вот мысль, что аналогичные техники могут использоваться в политической борьбе, кажется им неожиданной. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Богатые живут подозрительно долго

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Умирают наши друзья, родственники, знакомые, умирают писатели, художники, актёры и телеведущие, все умирают. По законам статистики должны умирать и олигархи с банкирами, и прочие «хозяева» планеты. Тем более что среди них много пожилых. И много ли умерло? Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
Перейти в раздел…

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

Перейти в раздел…

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С неодобрением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
    Пушков сказал, должен ли Путин первым звонить Байдену Полицейский госпитализирован после незаконной акции в Москве В Москве обсудят строительство железной дороги через Азербайджан в Армению Предсказано поведение доллара при Байдене
    В Совбезе рассказали, для чего Западу нужен Навальный Большая Ялта осталась без света В Крыму покажут комиссару СЕ последствия варварской политики Украины Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля
    Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России Премьер Италии объявил об отставке Стали известны подробности нападения на россиян в Стамбуле Российская лыжная команда на Чемпионате мира получила название

    реальная цена


    На Украине рассказали об «афере века» с российским газом

    равноправие полов


    На долларе появится портрет чернокожей активистки

    Одесский русский театр


    Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

    Видео

    американская дипломатия


    Как России следует ответить на провокацию посольства США

    антигосударственный шантаж


    Чем опасны «вопиющие угрозы» Google

    конспирология и факты


    В истории «продажи ноутбука Пелоси СВР» оказалось несколько загадок

    несанкционированные акции


    Реальный протест Навального оказался слабее виртуального

    отношения с США


    Что ждать России от президентства Байдена

    законы статистики


    Герман Садулаев: Богатые живут подозрительно долго

    человек с телефоном


    Дмитрий Грунюшкин: Хайпожорство – это преступление

    большая стройка


    Глеб Простаков: Ипотечный передоз для экономики

    на ваш взгляд


    Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?

    Украина собралась отобрать российские деньги у ПАСЕ

    С трибуны ПАСЕ Украина обвинила Россию в нарушении прав человека на «оккупированных территориях»    26 января 2021, 11:04
    Фото: REUTERS/Vincent Kessler
    Текст: Александр Рыбин,
    Артур Приймак

    Январская сессия ПАСЕ началась со скандального заявления украинских представителей. Глава киевской делегации Мария Мезенцева, которая до парламентской карьеры занималась исключительно спортивными танцами, запустила процесс лишения российских делегатов всех полномочий в Ассамблее. Велика ли опасность, что у нашей страны вновь отберут право голоса из-за «оккупации Крыма»?

    Россия откажется от участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если ее делегацию лишат полномочий в этой организации даже частично. Такое заявление в понедельник сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Это стало реакцией на демарш делегации Украины, которая на старте январской сессии попыталась отобрать у российских представителей все полномочия в Ассамблее. «Если полномочия... не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ», – предупредил Слуцкий.

    Глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия представителей России. Мезенцева обосновала свою инициативу тем, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». За украинское предложение проголосовали 38 делегатов, которые представляют пять государств. Против выступил 61 участник заседания, 51 – воздержался (всего в ПАСЕ 648 депутатов). В соответствии с регламентом организации необходимо одобрение представителей как минимум пяти стран, чтобы начать процедуру рассмотрения затронутой темы. 

    На том же заседании глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой был утвержден на посту вице-спикера ПАСЕ. В комментарии журналистам Толстой отметил, что первый день сессии проходит относительно спокойно. «Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина», – подчеркнул руководитель российских представителей в ПАСЕ. Толстой разъяснил, что мнение украинской стороны будет далее направлено по инстанциям: в комиссию Ассамблеи по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту – для подготовки заключения. «Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь Ассамблея общим голосованием», – сообщил Толстой ТАСС.

    Голосование по поводу полномочий российской делегации состоится в нынешний четверг. Это последний день зимней сессии ПАСЕ. Ассамблея должна будет принять одно из трех решений: ратифицировать полномочия, не ратифицировать их, либо ратифицировать «вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав на участие или представительство членов соответствующей делегации».

    Как сообщило издание «Коммерсант», первоначально в Страсбург планировалось отправить делегацию из 18 членов Госдумы и Совета Федерации. Однако в итоге на сессию отправились пять человек, остальные, как сказал Толстой, примут участие в заседаниях дистанционно. В таком режиме работают, например, делегации Великобритании, Литвы и Латвии – они участвуют в сессиях удаленно в полном составе. Такой формат выбран ими из-за противоэпидемических мер.

    Попытки лишить полномочий российских представителей в ПАСЕ в самом деле уже стали рутиной. В прошлом году ряд делегатов, включая украинских, уже пытались устроить подобную обструкцию. Однако в итоге комитет Ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить права делегации России в полном объеме. За эти рекомендации проголосовали 96 парламентариев. Против – 44, семеро парламентариев воздержались. 

    Никакого успеха Украина в ПАСЕ не добьется и в этот раз, считает член делегации России в Ассамблее, зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он уверен, что голосование пройдет в правильном режиме, и полномочия России будут подтверждены. По словам парламентария, с появлением в президиуме Ассамблеи депутата Толстого позиции России усилились.

    «Это касается обсуждения резолюций, работы комиссий, вопросов углубления сотрудничества России с Парламентской ассамблеей Совета Европы. То, что Толстой – зампред ПАСЕ, является положительным шагом в развитии взаимоотношений России со Страсбургом, – сказал Лебедев газете ВЗГЛЯД. – С Украиной никто из наших коллег не работал и работать не будет. Без России ПАСЕ никому не интересна».

    Подтверждением этих слов можно считать сообщение главы мониторингового комитета ПАСЕ Микаэля Аструпа Йенсена. В понедельник вечером он заявил, что Ассамблея заинтересована в том, чтобы ее представители могли посетить нашу страну. «Россия является крупнейшим государством в составе Совета Европы, – подчеркнул Йенсен. – Россия – это та страна, в отношении которой большинство стран высказались за ее возвращение в организацию без всяких санкций... Многие убеждены – лучше, чтобы Россия была внутри организации».

    Напомним, что в течение нескольких лет работа России в рамках ПАСЕ была парализована. Весной 2014 года, в связи с событиями в Крыму и Донбассе, Россия была лишена в Ассамблее права голосовать на пленарных заседаниях и заседаниях профильных комиссий, а также участвовать в работе уставных органов. В ответ российская сторона отказалась работать в рамках международной организации и платить ей взносы. Но в июне 2019 года полномочия нашей страны были восстановлены в полном объеме.

    Россия в ПАСЕ платит самый большой членский взнос наряду с Францией, Германией и Италией, напомнил украинский политик Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов. Ежегодный взнос для указанных стран составляет более 30 млн евро. Украина, для сравнения, платит в десять раз меньше. «Руководство ПАСЕ не захочет терять российские деньги из-за претензий Украины к России. Чтобы Россию убрали из Парламентской ассамблеи окончательно, нужна скоординированная воля США и Европейского союза. Пока что я этой воли не вижу», – говорит Журавко.

    «Бузу Украины против России в ПАСЕ ведут не из Киева, а из Вашингтона.

    Цель США – играть руками Украины на нервах у России, но с условием, что Россия в ПАСЕ остается. Иначе смысла нет», – заметил Журавко, комментируя демарш киевских представителей в Ассамблее.

    Общий профессиональный уровень киевской делегации собеседник оценивает крайне низко. С этого месяца ее возглавляет 31-летняя депутат Верховной рады от «Слуги народа» Мария Мезенцева, более известная на Украине не как политик, а как многократная чемпионка по спортивным танцам. До Мезенцевой делегацией руководила ее коллега из «Слуги народа» Елизавета Ясько.

    Ясько, политолог по образованию, более известна на Украине как бывшая эстрадная певица и начинающая киноактриса. Кстати, Ясько планирует скоро сыграть в новом фильме Олега Сенцова. Ныне она оставила свои полномочия, поскольку в Киеве ее сочли не справившейся со своими обязанностями. «Прежние представители Украины хотя бы писать могли что-то внятное, пусть и дурное. А эти ничего внятного сказать вообще не могут», – подчеркнул Журавко.

    15 голосов 4 голоса


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •