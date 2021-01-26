Украина собралась отобрать российские деньги у ПАСЕ
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26 января 2021, 11:04
Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Текст: Александр Рыбин,
Артур Приймак
Январская сессия ПАСЕ началась со скандального заявления украинских представителей. Глава киевской делегации Мария Мезенцева, которая до парламентской карьеры занималась исключительно спортивными танцами, запустила процесс лишения российских делегатов всех полномочий в Ассамблее. Велика ли опасность, что у нашей страны вновь отберут право голоса из-за «оккупации Крыма»?
Россия откажется от участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если ее делегацию лишат полномочий в этой организации даже частично. Такое заявление в понедельник сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Это стало реакцией на демарш делегации Украины, которая на старте январской сессии попыталась отобрать у российских представителей все полномочия в Ассамблее. «Если полномочия... не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ», – предупредил Слуцкий.
Глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия представителей России. Мезенцева обосновала свою инициативу тем, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». За украинское предложение проголосовали 38 делегатов, которые представляют пять государств. Против выступил 61 участник заседания, 51 – воздержался (всего в ПАСЕ 648 депутатов). В соответствии с регламентом организации необходимо одобрение представителей как минимум пяти стран, чтобы начать процедуру рассмотрения затронутой темы.
На том же заседании глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой был утвержден на посту вице-спикера ПАСЕ. В комментарии журналистам Толстой отметил, что первый день сессии проходит относительно спокойно. «Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина», – подчеркнул руководитель российских представителей в ПАСЕ. Толстой разъяснил, что мнение украинской стороны будет далее направлено по инстанциям: в комиссию Ассамблеи по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту – для подготовки заключения. «Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь Ассамблея общим голосованием», – сообщил Толстой ТАСС.
Голосование по поводу полномочий российской делегации состоится в нынешний четверг. Это последний день зимней сессии ПАСЕ. Ассамблея должна будет принять одно из трех решений: ратифицировать полномочия, не ратифицировать их, либо ратифицировать «вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав на участие или представительство членов соответствующей делегации».
Как сообщило издание «Коммерсант», первоначально в Страсбург планировалось отправить делегацию из 18 членов Госдумы и Совета Федерации. Однако в итоге на сессию отправились пять человек, остальные, как сказал Толстой, примут участие в заседаниях дистанционно. В таком режиме работают, например, делегации Великобритании, Литвы и Латвии – они участвуют в сессиях удаленно в полном составе. Такой формат выбран ими из-за противоэпидемических мер.
Попытки лишить полномочий российских представителей в ПАСЕ в самом деле уже стали рутиной. В прошлом году ряд делегатов, включая украинских, уже пытались устроить подобную обструкцию. Однако в итоге комитет Ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить права делегации России в полном объеме. За эти рекомендации проголосовали 96 парламентариев. Против – 44, семеро парламентариев воздержались.
Никакого успеха Украина в ПАСЕ не добьется и в этот раз, считает член делегации России в Ассамблее, зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он уверен, что голосование пройдет в правильном режиме, и полномочия России будут подтверждены. По словам парламентария, с появлением в президиуме Ассамблеи депутата Толстого позиции России усилились.
«Это касается обсуждения резолюций, работы комиссий, вопросов углубления сотрудничества России с Парламентской ассамблеей Совета Европы. То, что Толстой – зампред ПАСЕ, является положительным шагом в развитии взаимоотношений России со Страсбургом, – сказал Лебедев газете ВЗГЛЯД. – С Украиной никто из наших коллег не работал и работать не будет. Без России ПАСЕ никому не интересна».
Подтверждением этих слов можно считать сообщение главы мониторингового комитета ПАСЕ Микаэля Аструпа Йенсена. В понедельник вечером он заявил, что Ассамблея заинтересована в том, чтобы ее представители могли посетить нашу страну. «Россия является крупнейшим государством в составе Совета Европы, – подчеркнул Йенсен. – Россия – это та страна, в отношении которой большинство стран высказались за ее возвращение в организацию без всяких санкций... Многие убеждены – лучше, чтобы Россия была внутри организации».
Напомним, что в течение нескольких лет работа России в рамках ПАСЕ была парализована. Весной 2014 года, в связи с событиями в Крыму и Донбассе, Россия была лишена в Ассамблее права голосовать на пленарных заседаниях и заседаниях профильных комиссий, а также участвовать в работе уставных органов. В ответ российская сторона отказалась работать в рамках международной организации и платить ей взносы. Но в июне 2019 года полномочия нашей страны были восстановлены в полном объеме.
Россия в ПАСЕ платит самый большой членский взнос наряду с Францией, Германией и Италией, напомнил украинский политик Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов. Ежегодный взнос для указанных стран составляет более 30 млн евро. Украина, для сравнения, платит в десять раз меньше. «Руководство ПАСЕ не захочет терять российские деньги из-за претензий Украины к России. Чтобы Россию убрали из Парламентской ассамблеи окончательно, нужна скоординированная воля США и Европейского союза. Пока что я этой воли не вижу», – говорит Журавко.
«Бузу Украины против России в ПАСЕ ведут не из Киева, а из Вашингтона.
Цель США – играть руками Украины на нервах у России, но с условием, что Россия в ПАСЕ остается. Иначе смысла нет», – заметил Журавко, комментируя демарш киевских представителей в Ассамблее.
Общий профессиональный уровень киевской делегации собеседник оценивает крайне низко. С этого месяца ее возглавляет 31-летняя депутат Верховной рады от «Слуги народа» Мария Мезенцева, более известная на Украине не как политик, а как многократная чемпионка по спортивным танцам. До Мезенцевой делегацией руководила ее коллега из «Слуги народа» Елизавета Ясько.
Ясько, политолог по образованию, более известна на Украине как бывшая эстрадная певица и начинающая киноактриса. Кстати, Ясько планирует скоро сыграть в новом фильме Олега Сенцова. Ныне она оставила свои полномочия, поскольку в Киеве ее сочли не справившейся со своими обязанностями. «Прежние представители Украины хотя бы писать могли что-то внятное, пусть и дурное. А эти ничего внятного сказать вообще не могут», – подчеркнул Журавко.
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