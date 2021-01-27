Венгрия предложила Украине вместе работать по языковому вопросу

Венгрия обратилась к Украине с просьбой приступить к совместной работе по языковому вопросу, а также образованию, что ранее стало причиной обострения отношений двух стран, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Я обратился к министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая определит то, каким образом надо внедрять закон об образовании», – цитирует ТАСС Сийярто.

Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара).

Ранее Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В декабре в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.