В России зарегистрировали 19,3 тыс. случаев коронавируса В России не выявили «южноафриканский» штамм коронавируса 25 января 2021, 11:22 Текст: Евгения Шестак

Новый штамм коронавируса, обнаруженный недавно в ЮАР, не был обнаружен на территории России, большинство тест-систем способны его выявить, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся», – передает ТАСС сообщение ведомства. В Роспотребнадзоре пояснили, что несмотря на сообщения некоторых исследователей о риске повторного заражения южноафриканским штаммом, в настоящее время нет подтверждений этому. «Таким образом, данные вопросы ожидают дальнейшего изучения», – заключили в ведомстве. В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».

В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID 24 января 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

Протекание коронавируса у больных может отличаться в зависимости от принадлежности к этнической группе, об этом свидетельствует исследование Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust. Всего было проанализировано 1 тыс. 737 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты были старше 16 лет и поступили в пять разных больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал BMJ Open, где было опубликовано исследование. Среди изученных случаев было 538 больных из Азии, 340 чернокожих и 707 белых людей. К 30 дню болезни умерло 511 пациентов, что составило 29% от общего числа. Уточняется, что выходцы из этнических меньшинств были моложе, при этом выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а темнокожие пациенты в 1,8 раз чаще, в сравнении с белокожими, поступали в отделение интенсивной терапии. Что касается вероятности смерти, у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. Также вероятность попасть на ИВЛ у выходцев из Азии и темнокожих пациентов была выше на 50-80%. Поясняется, что исследование свидетельствует о непропорциональном влиянии коронавируса на представителей разных этнических групп. Ранее ученые выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста 24 января 2021, 20:24 Текст: Ксения Панькова

В нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщили СМИ. Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны, передает РИА «Новости». 18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста. Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Вспышка COVID произошла на заводе Airbus в Гамбурге 24 января 2021, 18:05 Текст: Ксения Панькова

Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге, на карантин помещены около 500 сотрудников. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя ведомства по социальным делам и вопросам здравоохранения города Мартина Хельфриха, COVID-19 пока выявлен у 21 работника предприятия. На данный момент неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме коронавируса. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие, передает ТАСС. Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек. 20 января канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. Ранее Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса 24 января 2021, 15:00 Текст: Алексей Дегтярев

В Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила представитель госслужбы по контролю над лекарственными препаратами при минздраве страны Ругиле Пильвинене. «Поступило несколько десятков жалоб на недомогание после сделанной прививки. Люди жалуются на боль в мышцах, рвоту, головную боль. Есть случаи резкого повышения температуры», – цитирует ТАСС заявление Пильвинене в эфире национального радио. По ее словам, некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась. Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Страх признали одной из причин заражения коронавирусом 25 января 2021, 08:47 Текст: Наталья Ануфриева

Панический страх перед новым коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, снижает иммунитет и увеличивает риск заразиться COVID-19, считает психотерапевт Игорь Салынцев. Салынцев заявил, что эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, передает радио Sputnik. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», – пояснил он. По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает человека уязвимым перед любой инфекцией. Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников. «Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», – пояснил Салынцев. Ранее в Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны. Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID 24 января 2021, 16:55 Текст: Елена Мирошниченко

Египет в ближайшее время готов зарегистрировать три вакцины от коронавируса, среди которых есть российская, заявила министр здравоохранения Хала Зайд. Она уточнила, что страна уже сделала первые шаги для регистрации китайской, британской и российской вакцин, передает РИА «Новости». Всего Египет заключил контракты на поставку 100 млн доз разных препаратов от коронавируса. Также министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медикам. Ранее Египет анонсировал испытания российской вакцины «Спутника V». Также сообщалось, что Египет рассчитывает на совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», эта тема обсуждается соответствующими ведомствами двух стран. В германской фирме по уходу за пожилыми уволили отказавшихся прививаться работников 24 января 2021, 13:41 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии руководитель одной из фирм по уходу за инвалидами и престарелыми людьми уволил семерых работников, отказывавшихся прививаться от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ. Глава фирмы по уходу за людьми в городе Дессау-Рослау Рене Вильмер уволил нескольких сотрудников, отказавшихся сделать прививку, это стало первым случаем увольнения сотрудников в стране по такой причине, передает ТАСС со ссылкой на Build. Вильмер потребовал от работников сделать прививку, но трое отказались выполнять требование, еще четверо не смогли определиться. Руководитель фирмы дал им два дня на принятие решения, но сотрудники не стали прививаться и были уволены. «Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность», – сказал Вильмер. Отмечается, что ему стали поступать угрозы убийство со стороны противников вакцинации. Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса 25 января 2021, 00:23 Текст: Елизавета Булкина

Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. «Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе. «В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях. Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось. Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС 24 января 2021, 15:22 Текст: Елена Мирошниченко

Третья вакцина от коронавируса может выйти в Европе на следующей неделе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Мы имеем все основания надеяться, что на следующей неделе или до конца января третья по счету вакцина будет выведена на рынки. Это увеличит количество имеющихся у нас в наличии [доз] вакцины», – заявил Мишель в эфире радиостанции Europe 1, передает ТАСС. Он не уточнил название вакцины, однако, по данным радиостанции, речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Мишель рассказал о доверии населения к вакцинам и даже о желании сделать прививку. При этом он отметил, что «будет весьма трудно достичь поставленной цели вакцинировать 70% населения к лету нынешнего года». Ранее стало известно, что Франция готовится к введению третьего локдауна из-за распространения коронавируса. Как заявил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID 24 января 2021, 19:17 Текст: Ксения Панькова

Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом, сообщило государственное радио Kan. По данным радиостанции, эта мера вводится сроком на одну неделю для предотвращения распространения COVID-19 в стране, передает ТАСС. Ранее радиостанция Kan сообщала, что известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Напомним, СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V» 24 января 2021, 20:54 Текст: Ксения Панькова

Вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V». «Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих. Спасибо медперсоналу за усилия, которые они прилагают в этой пандемии», – написала она в своем Twitter. Ранее «Спутником V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он получил первую дозу российской вакцины от коронавируса. 20 января аргентинский регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации лиц старше 60 лет. Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 19 января в Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса 25 января 2021, 08:51

Фото: rospotrebnadzor.ru

Текст: Евгения Шестак

Ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. «ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал «британский» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», – сообщается на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» штаммом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм. «Мутации, характерные для «британского» штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», – отметили в ведомстве. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 01:58 Текст: Елизавета Булкина

В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины. «Есть сообщения о легких побочных эффектах – головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом - России и Аргентине», – передает его слова РИА «Новости». Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года. Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. На акции в Амстердаме против мер по борьбе с COVID задержали более 100 человек 24 января 2021, 23:24 Текст: Елизавета Булкина

В Амстердаме полиция задержала более 100 человек на демонстрации против ограничительных мер по борьбе с коронавируса, которая проходила в воскресенье, сообщили местные власти. «Несмотря на настоятельные призывы не приходить и на предупреждение об ответных действиях полиции, [на демонстрации в Амстердаме] присутствовало примерно 1500 человек… Задержано более 100 человек», – передает сообщение РИА «Новости». Стражи правопорядка приняли меры из-за больших опасений «по поводу распространения коронавируса и нарушения общественного порядка». В нидерландском городе Эйндховен, где также проходил протест, задержано не менее тридцати человек. Одна женщина получила ранение головы. Как ранее сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ. 18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста. В Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.