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В Черное море зашел эсминец США «Дональд Кук»
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Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием входил в акваторию Черного моря 23 ноября. Корабль находился там до 4 декабря. Минобороны России сообщало, что Черноморский флот России следит за действиями эсминца. Ранее этот корабль дважды посещал грузинские порты, в том числе в прошлом году. Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35
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Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости».
По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры.
«По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он.
По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией».
Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один.
Российский ВМФ сочли «опустившимся до уровня Южной Кореи» по боеспособности
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По исправным и боеспособным надводным кораблям из числа тех, что «реально можно бросить в бой», Военно-морской флот (ВМФ) России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», считают эксперты газеты «Военно-промышленный курьер».
«Военно-промышленный курьер» пишет, что если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой», то «по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям ВМФ якобы «опустился до уровня примерно Южной Кореи».
«И это в лучшем случае», – уверяет еженедельник.
При этом сильной стороной ВМФ России выступает «наличие атомных подлодок и теоретически – авианосца».
«Но этот авианосец в вечном ремонте, а уровень подготовки корабельных авиаполков сегодня можно считать лишь поводом для ругательств и не более того», – отмечает издание.
В публикации издания, посвященной планам по строительству в Керчи (Крым) двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, говорится, что под данные изделия нет действующих десантных вертолетов, подходящего плавтыла и мощной главной энергетической установки (ГЭУ).
«То количество потенциально узких мест, которое сопровождает проект 23900, ставит под вопрос его практическую реализуемость и делает высокие риски, что построенный корабль окажется или бесполезен, или непригоден для применения по предназначению», – заключается в публикации.
Ранее в США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России.
МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях
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МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах».
«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии.
В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением».
«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
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Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным.
«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой
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Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой восхитился межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его мнению, она является самым ценным оружием России.
Автор статьи отмечает, что «Сармат» весит около 100 тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее 10 тыс. километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами. По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым «заставляя США прикусить язык», передает РИА «Новости».
«Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет», – говорится в публикации.
Пользователь заметил, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для США, а другая – для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением.
«Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», – заключил автор.
Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. Кроме того, иранское информационное агентство Akharin Khabar написало статью, в которой «Сармат» назвали «посланием»России к избранному президенту США Джо Байдену.
Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием
Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал ядерных вооружений, которые никогда не применит первым, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Китай ни при каких условиях не применит первым ядерное оружие. Мы никогда не будем его использовать для угрозы или с целью нападения на страны, которые не располагают ядерным арсеналом», – приводит ее слова ТАСС.
По словам дипломата, Пекин не планирует наращивать запасы оружия массового уничтожения и «сохранит их на минимальном уровне для защиты национальной безопасности». «Это наша принципиальная позиция. <…> Мы прилагаем активные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», – добавила Хуа Чуньин.
В то же время она уточнила, что Китай не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). «Китай не одобряет это соглашение и не считает выгодным для себя его подписание. Мы подчеркиваем, что оно не отражает привычные нам нормы международного права», – заявила официальный представитель МИД.
В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятый в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ключевые державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.
Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».
Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook.
В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)».
Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке
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Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь Генеральному консульству России в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в Генконсульство – это граждане США. «Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления», – отметила официальный представитель МИД.
С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке.
Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля
Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Также сообщается, что военные продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля. Ранее армия еврейского государства уже перехватывала в воздушном пространстве страны БПЛА, залетевший из Ливана.
Белоруссия объяснила позицию по выходу из ДОН
Вопрос выхода Белоруссии из Договора по открытому небу (ДОН) или определения нового порядка участия в нем будет решаться после получения официального уведомления о выходе из него России, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Олег Воинов.
«По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН. Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Белоруссия сообщала, что проанализирует ситуацию с ДОН в контексте его практического осуществления совместно с Россией в рамках группы государств-участников договора.
Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет
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Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post.
«Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание.
Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
«То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».
Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет
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«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий.
«Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год.
Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием.
Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко.
«Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт.
«Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров.
«Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена
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Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США.
До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США.
Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.
Армия получила новейший комплекс артразведки «Пенициллин»
Российские вооруженные силы (ВС) получили новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.
«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.
По данным «Веги», «Пенициллин» эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд. Комплекс разработан входящим в состав «Веги» Научно-исследовательским институтом «Вектор».
По информации открытых источников, «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси «КамАЗа», разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.
Напомним, американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Издание считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии».