В Черное море зашел эсминец США «Дональд Кук»

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.

Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости».

По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры.

«По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он.

По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией».

Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один.