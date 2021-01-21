В Грузии установлена ответственность официальных лиц в передаче части территории страны Азербайджану

Генпрокуратура Грузии объявила о том, что установила ответственность двух официальных лиц – сотрудника МИД Ивери Мелашвили и МВД Натальи Ильичевой, действия которых в рамках госкомиссии по делимитации границы с Азербайджаном нанесли ущерб национальным интересам страны, дело направлено в суд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявили на брифинге в генпрокуратуре Грузии, «по заданию вышестоящих лиц», имена которых пока не названы, данные лица целенаправленно использовали картографические материалы, по которым возникла угроза потери Грузией 3500 гектаров в районе спорного монастырского комплекса Давид-Гареджи.

В частности, генпрокуратура располагает видео- и аудиозаписями переговоров Ивери Мелашвили в связи с этим делом, и они велись «против интересов Грузии».

Переговоры о делимитации государственной границы которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили. Расследование начато на основании обращения минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии. По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Ранее на начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за 30 или за 80 млн долларов».

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 км. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры, в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса VI века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану.

Грузинский бизнесмен Давид Хидашели обнаружил в зарубежных архивах карты периода тридцатых годов прошлого века, выкупил их, теперь Грузия может не потерять монастырь.