Границу Грузии и Азербайджана определят по американской военной карте

Американская военная карта советского времени, обнаруженная в архивах и выкупленная грузинским бизнесменом Давидом Хидашели, будет использована для уточнения границы Грузии и Азербайджана в районе спорного монастырского комплекса Давид-Гареджи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Бизнесмен, который также выкупил и передал родине другие карты советского периода, в том числе 1938 года, опроверг заявления оппозиции о том, что они якобы специально составлены Россией, чтобы рассорить Грузию а Азербайджан.

«Нашел изданную армией США, выпущенную во времена СССР», – сказал он телекомпании «Рустави-2».

По словам Давида Хидашели, ему помог опыт работы в международных организациях, в том числе с библиотеками Америки. Он также обнаружил карту, изданную в Германии.

Правоохранительные органы Грузии, расследующие ход переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, уже задержали двух сотрудников МИД и МВД. Имеются подозрения о «действиях по передаче части территории Грузии». Задержанных подозревают в подмене карт во вред национальным интересам Грузии. Расследование начато на основании обращения минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии. По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. На начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за 30 или за 80 млн долларов».

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 км. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры, в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану.