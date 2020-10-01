В МИД Грузии начались обыски по делу о возможной продаже части территории Азербайджану

Правоохранительные органы Грузии проводят обыск в служебной комнате сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили в связи расследованием генпрокуратурой хода переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили – имеются подозрения о «действиях по передаче части территории Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ивери Мелашвили, который был членом двусторонней комиссии по делимитации и демаркации, ныне является сотрудником отдела стран ближнего зарубежья МИД Грузии.

«Не знаю, что ищут», – сказал он Общественному ТВ Грузии.

Телекомпании «Имеди» в Генпрокуратуре подтвердили факт обыска, отказавшись пока говорить о деталях.

Расследование начато на основании обращения минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии. По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

На днях глава МИД Грузии Давид Залкалиани также сообщил, что есть новые материалы, которые позволят переосмыслить соглашения по спорному монастырскому комплексу Давид-Гареджи, заключенные во время правления Саакашвили в 2006-2007 годах.

На начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за тридцать или за 80 млн долларов».

По его словам, такие планы обвинений против него «рождаются в ФСБ» и поддерживаются председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Представители правящей партии назвали это заявление Саакашвили с озвученными цифрами «самолюстрацией».

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что уже не нравится азербайджанской стороне. Примечательно, что в свое время Саакашвили и представители его руководства признали принадлежность части комплекса Азербайджану.