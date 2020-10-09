Партии Саакашвили пригрозили акциями протеста за «продажу земли Азербайджана»

Ультраправая партия «Грузинский марш» в пятницу блокировала центральный офис «Единого национального движения» Михаила Саакашвили, обещая «не простить предательство – продажу земли Азербайджану», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Предатель Саакашвили продал (монастырский комплекс на границе) Давид-Гареджи», – заявили участники акции, пообещав сорвать предвыборную кампанию «националов» – 31 октября в Грузии пройдут выборы в парламент.

«Против предателей мы с понедельника начнем перманентные акции против «националов», чтобы их наказали за измену родине», – заявил лидер «Марша» Сандро Брегадзе.

По его словам, «партия, которая торговала территориями, торговала святыней, не имеет права участвовать в выборах».

«Мы устроим Саакашвили и его партийцам революцию!», – заявил он.

Правоохранительные органы Грузии, расследующие ход переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, уже задержали двух сотрудников МИД и МВД. Имеются подозрения о «действиях по передаче части территории Грузии». Задержанных подозревают в подмене карт во вред национальным интересам Грузии. Расследование начато на основании обращения минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии. По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. На начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за тридцать или за 80 млн долларов».

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану.