Сотрудники МИД и МВД Грузии задержаны по делу о демаркации границы с Азербайджаном

Генпрокуратура Грузии задержала двоих сотрудников МИД и МВД в рамках уголовного дела о незаконной передаче части территории страны при работе комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном.

По слова прокурора Джарджи Циклаури, власти обеих стран еще в 1994 году договорились демаркировать границу согласно карте, изданной в 1938 году, однако фигуранты дела умышленно спрятали ее и при работе руководствовались картами, напечатанными в 1970-1980-х годах, передает ТАСС.

«Экспертиза установила, что обвиняемые при делимитации границы руководствовались картами, изданными в 1970-1980 годах, что существенно противоречит исторической границе нашей страны, в том числе и в отношении Давида – Гареджи (монастырский комплекс на границе)», – сказал Циклаури.

1 октября сообщалось, что правоохранительные органы Грузии провели обыск в служебной комнате сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили в связи расследованием генпрокуратурой хода переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили – имеются подозрения о «действиях по передаче части территории Грузии».

Перед этим глава МИД Грузии Давид Залкалиани также сообщил, что есть новые материалы, которые позволят переосмыслить соглашения по спорному монастырскому комплексу Давид-Гареджи, заключенные во время правления Саакашвили в 2006-2007 годах.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что уже не нравится азербайджанской стороне. Примечательно, что в свое время Саакашвили и представители его руководства признали принадлежность части комплекса Азербайджану.