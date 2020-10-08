Посол Грузии в Дании попал в скандал из-за грузино-азербайджанской границы

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подверг публичной критике посла страны в Дании Георгия Гигиадзе, который в соцсетях выступил в поддержку арестованных сотрудников МИД и МВД, подозреваемых в подмене карт во время работы комиссии по демаркации границы Грузии и Азербайджана, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил министр агентству «Интерпрессньюс», посол сначала должен был связаться с ведомством, прояснить происходящее, а не «преподносить сюрпризы».

«Я удивлен, не соблюдена даже коллегиальность, делается заявление по такой болезненной тематике. Конечно, посол должен был позвонить, прежде чем проявлять эмоции», – сказал министр.

Давид Залкалиани выразил надежду на то, что следствие расставит все по местам.

Накануне посол Георгий Гигиадзе в социальных сетях выступил в поддержку арестованного сотрудника министерства Ивери Мелашвили, назвав того «профессионалом и патриотом».

Претензии Генеральной прокуратуры к Мелашвили посол назвал «абсурдными».

Правоохранительные органы Грузии расследуют ход переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, так как имеются подозрения о «действиях по передаче части территории Грузии». Кроме Мелашвили, задержана сотрудница МВД Наталья Ильичева. Их подозревают в подмене карт во вред национальным интересам Грузии. Расследование начато на основании обращения минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии. По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. На начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за тридцать или за 80 млн долларов».

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что уже не нравится азербайджанской стороне. Примечательно, что в свое время Саакашвили и представители его руководства признали принадлежность части комплекса Азербайджану.