В партии «Родина» раскритиковали призыв Навального к массовым беспорядкам Адвокат разъяснил законность ареста Навального на 30 суток 20 января 2021, 19:10 Текст: Елизавета Булкина

Уголовно-процессуальный кодекс разрешает заключение под стражу осужденного, скрывшегося от отбывания наказания, на срок до 30 суток даже, если в поступивших в суд материалах нет представления о замене осужденному наказания. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД глава адвокатского бюро «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. «Весьма удивлен, что появились комментарии некоторых адвокатов, причем не самых последних в сообществе, что действующее уголовно правовое законодательство, якобы не предусматривает возможность продления срока задержания лица, уклоняющегося от отбывания наказания до 30 суток, – заявил Корчаго. – Вынужден представить уголовно-правовой ликбез для этих коллег». По его словам, по смыслу положений пункта 18 статьи 397 УПК РФ, судебное решение о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, на срок до 30 суток может быть принято до решения вопроса о замене ему наказания. «В связи с этим отсутствие в материалах, поступивших в суд, представления о замене осужденному наказания не препятствует разрешению вопроса о заключении его под стражу на основании пункта 18 статьи 397 УПК РФ. То есть УПК регламентирует что и кто имеет право делать при розыске лица, которое уклоняется от исполнения приговора. После задержания суд имел права до 30 суток продлить задержание. Пленум Верховного Суда России это разъяснил», – пояснил Корчаго. Между тем РАПСИ проанализировало судебную практику по делам о замене условного наказания на реальное лишение свободы в преддверии процесса по обращению ФСИН по поводу Алексея Навального, который вместо условного может получить 3,5 года реального срока. Так, неоднократное игнорирование условно осужденным обязанности регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции всегда приводит к тому, что суд заменяет ему условное наказания на реальное, причем в подавляющем большинстве случаев суды отправляют фигурантов в колонию на такой же срок, который был назначен по приговору. При этом нарушение находящимся на испытательном сроке административного законодательства является дополнительным и веским доводом о необходимости отмены условного осуждения. Также суды принимают во внимание насколько злостными и систематическими являются нарушения. К примеру, в 2019 году Ленинский районный суд Саранска рассмотрел дело об отмене условного осуждения в отношении местного жителя Юрия Пронина, который был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательном сроком два года. Осужденный пять раз не являлся в инспекцию по месту жительства и совершил административное правонарушение. Суд отменил условное осуждение и заменил срок на реальный. Также, в марте прошлого года Нижнетавдинский районный заменил условное наказание Ольге Лукиной, осужденной условно на 2,5 года. За это время она совершила два административных правонарушения, а также трижды нарушила обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления. Всего в отношении Лукиной было вынесено шесть письменных предупреждений. Суд направил ее для реального отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на 2,5 года.



Аналогичное решение принял и Тербунский райсуд Липецкой области в марте 2020 года в отношении Натальи Мухиной, которая была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за незаконный оборот наркотиков. Она дважды была привлечена к административной ответственности и трижды не явилась для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин. В итоге вместо 3 лет условно она получила 3 года колонии общего режима. Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит заявления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше». В ведомстве указали, что в течение 2020 года Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению в отношении него были вынесены официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, который в данном случае может составить 3,5 года. Кроме того, он также не являлся на регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию в период с 17 августа по 29 декабря 2020 года. «При этом УФСИН России по городу Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 года Навальный находился на лечении в клинике Charite (город Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23.09.2020 года Навальный был выписан из клиники. Вместе с тем, на уведомление о явке 23.10.2020 года в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился», – подчеркнули в ведомстве. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Лавров запретил Германии хамить России 18 января 2021, 12:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Министр указал, что Россия до сих пор не получила от Германии вещественных доказательств якобы отравления Навального. «Никаких вещественных доказательств, ничего про «три бутылки» какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов», – сказал Лавров. Кроме того, глава ведомства назвал отпиской ответ Германии по российским запросам по Навальному. Он потребовал от ФРГ выполнить свои обязательства и передать результаты анализов Навального, в которых якобы обнаружено боевое отравляющее вещество. «У нас с точки зрения внешнеполитического ведомства остается только один вопрос – господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество», – сказал Лавров. Глава МИД указал, что у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Навальным. «Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», – сказал Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». ФСИН задержала Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021, 21:09

Фото: REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Находящийся в розыске Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором. В декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. На эту тему Вызовы Навального, как подчеркнули в ведомстве, в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в берлинской клинике Charitе. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. «Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока. В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. «В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались», – добавили в ведомстве. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропорт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. Названы трудности, с которыми столкнется жена Навального при выдвижении в Госдуму 20 января 2021, 11:14

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Супруга Алексея Навального Юлия в случае выдвижения в депутаты Государственной думы столкнется с моральным конфликтом позиций жены и кандидата, считает политолог Алексей Чеснаков. «По поводу кампании вокруг вероятного выдвижения Юлии Навальной кандидатом в депутаты Госдумы. Если отбросить все технологические нюансы, то сохраняется важный моральный содержательный конфликт позиций жены и кандидата. Для кандидата чем хуже Навальному, тем лучше. А для любящей жены такая позиция абсолютно неприемлема. Совместить эти две позиции сложно. Скорее невозможно», – написал политолог в Telegram. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Грузия отказала Навальному в поддержке 18 января 2021, 17:49

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Тбилиси призвали не идеализировать блогера Алексея Навального, вспомнив об обиде на него во время войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии. Первый вице-спикер парламента Гиа Вольский заявил журналистам, что «не считает правильным безмерное превозношение Навального». По его словам, «Навальный отличился достаточно тяжелыми заявлениями по отношению к Грузии» в 2008 году. Вольский отметил, что блогер занимал схожую позицию и по отношению к Украине по вопросу Крыма. «В реальности Навальный не та личность, которая выражала позитив по отношению к Грузии с политической позиции, а наоборот», – отметил первый зампред парламента Грузии. В соцсетях Грузии также вспоминают заявления Навального периода войны-2008. «Он придумал грузин называть «грызунами», «Он просто обычный борец за кресло», «Чего по Навальному нам в Грузии слезы лить?», – пишут пользователи. Во время войны 2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов». Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Захарова отреагировала на заявления Запада о задержании Навального 18 января 2021, 03:30

Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она в Facebook. Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, призвал к немедленному освобождению Навального. Схожие заявления сделали и некоторые другие западные политики и ведомства западных стран. В частности, немедленного освобождения Навального потребовал действующий госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС. Кроме того, руководители институтов ЕС выразили озабоченность в связи с задержанием Навального и призвали к его освобождению. Соответствующие заявления в течение получаса после задержания сделали глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли. Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального 18 января 2021, 11:37

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Россию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – сказал министр, передает ТАСС. Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия обеспокоена задержанием в России Навального и призывает к его немедленному освобождению. «После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину. Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен», – заявил Маас. По его словам, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. «Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден», – подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с предполагаемым отравлением Навального. Лидеры ЕС также осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Лавров предложил разобраться, откуда у Германии знания для определения «Новичка» 18 января 2021, 14:32

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров счел интересным вопрос, откуда у Берлина появились возможности для определения отравляющего вещества «Новичок». «Совсем недавно в Германии, как и в Великобритании после дела Скрипалей, нам говорили очень дружно, что никаких исследовательских работ по так называемым «Новичкам» они не вели и, соответственно, у них не должно быть соответствующих маркеров и соответствующих технологий, которые позволили и в Германии, и во Франции, и в Швеции за три-пять дней определить, что это именно какой-то «Новичок», хотя и новой разновидности», – сказал Лавров, передает ТАСС. Министр констатировал, что «немцы, как они сами рассказывали, образцы, взятые в клинике «Шарите» у Навального, передали в клинику бундесвера, где военные, видимо, обладающие соответствующими знаниями, обнаружили запрещенное боевое отравляющее вещество, как они говорят, но какой-то новой модификации». «Откуда у бундесвера и в целом у немцев эти знания – это интересный вопрос. Мы им, кстати, этот вопрос задали в тех обращениях, которые Генеральная прокуратура направила в министерство юстиции ФРГ. Надо с этим разбираться», – подчеркнул Лавров. Он также опроверг информацию о том, что Берлин передал Москве биоматериалы Навального. «Я не знаю, откуда вы взяли информацию о том, что Германия нам передала образцы его тканей, биоматериалы. Это неправда», – заявил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, в ответе, который германские власти прислали РФ три дня назад, «сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и от его жены Юлии». «Никаких не то что биоматериалов, не то что бутылки, о которых идет речь, у нас даже нет ни результатов анализов, ни токсиологического заключения, ничего этого нет», – подчеркнул министр. «Если вам кто-то сказал, что они нам дали одежду, бутылки, его биоматериалы, то вас обманули. Такое случается», – заключил Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Эксперт указал на трусость и некомпетентность главы Госдепа США 18 января 2021, 10:26

Фото: Li Muzi/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Политолог Дмитрий Дробницкий указал на некомпетентность и трусость госсекретаря США Майкла Помпео, который призвал освободить задержанного в России Алексея Навального. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье призвал к немедленному освобождению задержанного по прибытии в Россию Алексея Навального. Комментируя это заявление, Дробницкий в Telegram заявил, что в свете событий в США заявление Помпео, как и он сам, выглядит жалко. «Господин Помпео! Вы выглядите жалко. Напомню вам, что вы, ваш непосредственный шеф и ваша с ним партия только что на глазах у всего мира подверглась одной из самых беспрецедентных атак, нарушающих принцип представления «равных условий всем политическим партиям». В результате этой атаки вы, ваш шеф и вся Республиканская партия вместе оказались в позиции побежденных, побежденных грязно и неправедно. Это при том, что за вашего шефа проголосовало 70 с лишним миллионов американцев, нарушения с почтовым голосованием были очевидны, а транспарентность выборов была не просто минимальной, она была перечеркнута самой процедурой», – отметил политолог. «И вот теперь Вы, повинуясь давлению бюрократов того самого ведомства, которые Вы были призваны реформировать, но не справились, говорите дежурные слова о том, что где-то еще в мире должны обеспечить «равный доступ»? Это же непрофессионально, выглядит смешно и совершенно не соответствует всему тому, чего американцы и люди всей планеты ждали от администрации вашего шефа», – добавил он. При этом Дробницкий указал, что Помпео не «возвысил голос в защиту американцев, которым сейчас шьют дела в связи с так называемым штурмом Капитолия». «Вы помогли тем людям, которые, исполненные чувств патриотизма и справедливости, пришли поддержать вас в Вашингтон? Я уж молчу о том, что человек, которого вы потребовали отпустить, является клиентом ваших политических противников. Возможно, эти противники завтра начнут привлекать к уголовной ответственности вас и вашу семью, как они это сделали с другими сторонниками вашего шефа?» – написал политолог. «Боже, какая некомпетентность! Какая трусость и низость», – констатировал он. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Соловьев: Навальный ненавидит меня, потому что я еврей 19 января 2021, 15:42

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал включение своей персоны в санкционный список блогера Алексея Навального, опубликованный его соратником Владимиром Ашурковым. «Все это вписывается в общую логику Навального и его банды. Он размещал портреты нацистов во время акции «Бессмертный полк», оскорблял ветерана, а теперь не скрывает глубинную ненависть ко мне. Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист. Так чего еще ждать от этого коллаборациониста и власовца?» – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. «Не удивительно, что человек таких нацистских взглядов только и делает, что стучит, стучит, стучит... Вообще поразительно, насколько глубоко въелась страсть к стукачеству в людях, которые делают вид, что являются сторонниками демократических свобод», – добавил телеведущий. Соловьев уверен – по существу Навальный ничего ему возразить не может. «Никаких обвинений против меня у Навального нет – я все официально декларирую, плачу налоги, нигде ничего не скрываю, отношения к государственной службе не имею. Это он был мелким кировским чиновником, это он – проворовавшийся негодяй. А все мои программы приносят большие рекламные доходы своим каналам исключительно за счет высоких рейтингов», – заключил собеседник. Ранее живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список из восьми человек, против которых Алексей Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Как утверждает Ашурков, список был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января исходя из того, что угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти его освободить. В списке восемь человек: бизнесмен Роман Абрамович, президент ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил его под арест на месяц. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. Навального арестовали на 30 суток 18 января 2021, 17:02

Фото: instagram.com/navalny

Текст: Ксения Панькова

Химкинский городской суд постановил отправить блогера Алексея Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН. Заседание было выездным. По запросу правоохранительных органов оно прошло в отделе полиции управления МВД по городу Химки, передает LIFE. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату, и попросила арестовать его на 30 суток. По данным ведомства, с января по август 2020 года блогер семь раз не явился на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после инцидента на рейсе «Томск – Москва» не отмечался ни разу. Как отметила УФСИН, поскольку Замоскворецкий суд Москвы от 17 февраля 2015 года назначил Навальному испытательный срок на пять лет, а решением Симоновского районного суда Москвы срок был продлен на один год, на осужденного была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. «Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А. А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН. Несмотря на это, в течение 2020 года осужденный Навальный А. А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию (…) По каждому нарушению Навальному А. А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в берлинской клинике. «Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23. 09. 2020 г. Навальный А. А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный А. А. не ответил, на регистрацию не явился», – отмечается в сообщении. Только спустя месяц Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию. В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года было УФСИН не известно, в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения, подчеркнули в ведомстве. «Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – добавили в УФСИН. Ранее в МВД объяснили выездной формат судебного заседания по делу задержанного накануне блогера Алексея Навального, отметив, что у него отсутствуют результаты теста на COVID-19. В понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Политолог: Западные спецслужбы заменят Навального женой Юлией 18 января 2021, 12:32

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Заявление глав МИД трех прибалтийских государств появилось слишком оперативно. Складывается впечатление, что оно заранее было написано, разложено по пакетам с пометкой «Не вскрывать до особого сигнала» и роздано министрам иностранных дел этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя заявления чиновников стран Запада относительно задержания в Москве блогера Алексея Навального. «Прибалтийские страны послушные, и как только им пришло указание из Вашингтона, они сразу взяли под козырек», – добавил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. «Вот и вчера, как только Навального задержали в аэропорту, сработали все закладки. Балтийские страны сделали официальное заявление, потребовав санкций. А так как к голосу таких маленьких стран надо прислушиваться, чтобы их не обидеть, одна из НКО сразу же объявила Навального узником совести», – продолжил эксперт. Манойло также напомнил, что 19 января Алексей Навальный должен выступать в ПАСЕ, что ему вряд ли удастся сделать из СИЗО. «Тогда в ПАСЕ тут же поднимут этот вопрос и, опираясь на уже сделанные заявления западных стран, потребуют ввести против России какие-нибудь санкции. Одновременно члены Парламентской ассамблеи признают, что Навального посадили за расследование дела о его отравлении, и дальше оно будет восприниматься как истинное и как доказанное», – считает собеседник. Политолог предположил, что после инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, который наверняка скажет, что «Америка этого не забудет и не простит», Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. «Юлия Навальная пока не замечена в связах с иностранными разведками, она была мирной домохозяйкой и, обращаясь к людям, может сказать: «Я такая же, как вы. Мне можно верить». Более того, она, в отличие от своего мужа, не ссорилась с другими оппозиционерами. Наконец, многие наши чиновники смотрят на нее снисходительно. В итоге мы просто рискуем расслабиться, а когда вдруг появится новая конфигурация оппозиции, объединенная под флагом Навальной, будет уже поздно», – заключил Манойло. Ранее лидеры ЕС осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков о возвращении Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Украина собралась обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за Навального 18 января 2021, 10:45

Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального, заявила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она указала, что комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил Навального принять участие в заседании 19 января, посвященном его отравлению. Украинская делегация предположила, что ввиду его задержания в Москве и назначенного на 29 января суда, Навальный не сможет присутствовать на заседании. «Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях», – написала Мезенцева в Facebook. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Западные эксперты: В США такого как Навальный осудили бы на 100 лет 18 января 2021, 17:14

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Блогера Алексея Навального, будь он в США, за подобные действия осудили бы на 100 с лишним лет, считает Сопредседатель латвийской партии «Действие» Евгений Король. «Ох, как же я ошибся касательно Навального. Наши СМИ во всю трубят о нем, знакомые в соцсетях пишут о кровавом режиме и прочее (большинство то и в России не были). Честно, я не понимаю российскую власть и структуры. Возьмите пример с США, там бы такого человека уже давно осудили на лет так 100+, и дело в шляпе. России надо то всего-навсего посадить его на лет 15-25 (без права на амнистию), и дело в шляпе. Да, либералы будут годик ныть, но потом все устанут, а через пять лет вообще забудут. Но больше всего злит все же ограниченность и скудоумие людей», – написал он в своем Facebook. Депутат Европейского Парламента Тьерри Мариани в свою очередь сравнил возвращение Навального в Россию с возвращением Ленина. «104 года прошло, а все те же скрытые мотивы!» – заявил он на странице в своем Twitter. «1917 – Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021 – истощенный Атлантический Альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», – написал евродепутат. «Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убежден, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли», – добавил Тьерри.



Аналогичное мнение высказала и депутат Европарламента Виржини Жорон. «Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным. Но если это происходит в России, они возмущаются! Двойные стандарты!» – написала она в своем Twitter. У евродепутата Жюли Лешанто вызвала удивление поддержка «прогрессистов» Навального на Западе. «Но все, что может ослабить Россию, хорошо брать в оборот», – отметила она в Twitter. Ранее политолог Армен Гаспарян предположил, что бы произошло с блогером Алексеем Навальным, если бы тот развернул свою деятельность в США, где в настоящее время начато разбирательство по факту штурма Капитолия 6 января. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Эксперт разъяснил законность задержания Навального 18 января 2021, 10:28 Текст: Олег Исайченко

«Если абстрагироваться от общего отношения к Навальному, то мы поймем, что имеем дело с обычной практикой ФСИН по отношению к тем, кто не выполняет закон», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере безопасности Михаил Аничкин, комментируя задержание находящегося в розыске блогера Алексея Навального после его прибытия в Москву из Германии. «При задержании Навального власти действовали в полном соответствии с законом. Статья 73 УК РФ «Условное осуждение», которая была применена к нему судом в 2014 году, предписывает обвиняемому исполнение определенных обязанностей, в том числе регулярное прохождение контроля по месту работы, регистрации, медицинского обслуживания. В 2017 году его испытательный срок был продлен еще на год, однако выполнить его условия Навальный не смог», – объяснил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. Собеседник напомнил, что на прошлой неделе ФСИН достаточно подробно обозначил все те претензии, которые возникли к Навальному за последнее время с учетом нарушения им режима испытательного срока. «Поэтому при его задержании все действовали в рамках российского законодательства, а сам господин Навальный, который позиционирует себя как юрист, должен был об этом знать», – констатировал Аничкин. «Случай Навального вообще уникален, ведь он дважды условно судимый человек. Это не может не вызывать вопросов, учитывая сколько людей в России действительно сидят по таким же статьям. А если вспомнить, что за последний год у нас более чем для 15 тыс. человек условный срок был заменен реальным, и абстрагироваться от общего отношения к Навальному, то мы поймем, что имеем дело с обычной практикой ФСИН по отношению к тем, кто не выполняет закон», – заключил эксперт. Ранее в воскресенье находящийся в розыске блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. Напомним, в декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. О своем возвращении в Москву из Германии Алексей Навальный объявил в среду, 13 января, после чего пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что блогер должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, потому что с конца декабря Навальный находится в федеральном розыске. Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина.