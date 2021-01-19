Главе КС Украины предъявлено обвинение в подкупе свидетеля

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого в нескольких правонарушениях, он официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

«Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главу КСУ обвиняют в даче заведомо ложных показаний, а также искусственном создании доказательств и подкупе свидетеля. В ГБР отметили, что Тупицкий «вопреки закону» продолжает ходить на работу и тем самым «мешает установлению истины в уголовном деле».

«Более того, глава КСУ после получения документа о подозрении имитирует его невручение, а также неполучение статуса подозреваемого, посещая рабочее место», – сказано в сообщении.

Конституционный суд, по мнению пресс-службы ГБР, превратился в «юридическую фирму» его председателя, поскольку готовит для Тупицкого документы, связанные не с конституционным судопроизводством, а с делом, по которому глава КСУ проходит в качестве подозреваемого.

Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.

Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.

Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.