Эксперт призвал российский IT-бизнес воспользоваться антимонопольной схваткой в ЕС WhatsApp отложил введение новой политики из-за резкой критики 16 января 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщила администрация мессенджера. «Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты», – приводит текст сообщения администрации мессенджера ТАСС. Как утверждают представители WhatsApp, сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемым введением новых правил эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики, чтобы разъяснить пользователям, в чем она заключается. «Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp», – указано в заявлении. В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к бегству пользователей в Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. Напомним, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Оператор «Северного потока – 2» отложил строительство газопровода 15 января 2021, 10:20

Фото: ANTON VAGANOV/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства, сообщил представитель компании. По информации издания Handelsblatt, перед работами необходимо проверить техническое оснащение. При этом точные даты возобновления строительства в компании не назвали, передает «Коммерсант». «У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», – сказал представитель Nord Stream 2 AG. По словам представителя компании, проверка технического оснащения займет как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или до начала февраля. В четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. Западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ сообщили, что строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer 15 января 2021, 16:00 Текст: Наталья Ануфриева

Всемирная организация здравоохранения в курсе сообщений о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от нового коронавируса, организация следит за расследованием, сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат. «ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии (...) Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Стало известно о возможном срыве инаугурации Байдена 15 января 2021, 07:47

Фото: Biden Transition TV via CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщила The Washington Post. По словам представителей федеральных властей США и независимых экспертов, правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие, передает РИА «Новости». Церемония инаугурации Байдена запланирована на 20 января. В четверг изданиие Politico сообщило, что Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Стало известно условие приостановки американских санкций против «Северного потока – 2» 15 января 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода, сообщила газета Handelsblatt. Бернс считает, что это дало бы возможность новой администрации США доверительно говорить с правительством Германии и другими участниками проекта, передает ТАСС. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму 15 января 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. «Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета. Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое. «Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат. Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас. В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий. Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону». «Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство». Илларионов уволен из Института Катона после поста о захвате Капитолия 15 января 2021, 11:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» – 2021. «Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», – написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале». По его словам, при приглашении на работу в Институт Катона он интересовался позицией организации по разным вопросам. «Ответ руководства всегда был одним и тем же: «У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право», – продолжил экономист. «Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой свободного общества», – резюмировал Илларионов. В институте РБК подтвердили, что Илларионов уволен. «Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. У нас не будет никаких дальнейших комментариев по поводу его ухода, но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире», – сообщила вице-президент по коммуникациям Института Катона Кристина Брукс. Илларионов 8 января опубликовал пост «Поджог Рейхстага» – 2021. В нем он утверждает, что в словах президента Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Кроме того, Илларионов написал, что в реальности победитель выборов президента США неизвестен, а политическая система США не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов. «Принципиальную политическую ошибку совершил конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах. Если конгресс создал бы такую комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения приняла бы решение об обоснованности результатов голосования в спорных штатах, то политические ресурсы проверки качества выборов на уровне конгресса были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Сложилось впечатление, что Демпартии гораздо важнее добиться победы любой ценой», – написал Илларионов. По его мнению, у недовольных граждан США осталось право «на петицию, на демонстрацию, на протест». Если правовая и политическая системы отказываются отвечать на общественные вызовы, то у граждан остается право на замену такого политического режима, считает он. «В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности», – резюмировал Илларионов. Издание Politico 12 января сообщило, что руководство института начало расследование высказываний Илларионова. Представитель института Кори Уэлен заявила, что слова экономиста содержали «теории заговора о выборах 2020 года» и якобы были «направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий». Сам институт поспешил выступить с осуждением событий в Вашингтоне и назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США». 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией» 15 января 2021, 08:33

Фото: Försvarsmakten/YouTube

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ. Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости». «Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin. «Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT. «Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow. «Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst. «Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ. При этом часть пользователей положительно оценили видео. «Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace. «А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil. В Грузии объявили о «смерти туризма» 15 января 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В сфере туризма полная неопределенность. Сектор практически не существует. Он умер. Мы не смогли его спасти, теперь надо восстанавливать заново», – сказал он на пресс-конференции. Алавердашвили подверг критике правительство, которое регулярно меняет даты открытия того или иного направления экономики. По его словам, «думается, что данное прежде обещание открыть с 1 февраля небо, это обычная ложь». Учредитель федерации сказал, что необходимо открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах Грузии. «Это могло бы дать минимальные доходы внутреннему туризму», – считает он. По его подсчетам, за две недели можно заработать 10 млн долларов. Алавердашвили заявил, что работникам сферы надоело слушать фразы о том, что решения зависят от эпидемиологической ситуации. Он предложил принимать на первых порах в Грузии туристов, которые уже переболели коронавирусом. Шалва Алавердашвили сообщил, что в середине следующей недели работники этой и сопредельных сфер выступят с жесткими требованиями к правительству. Проблемы с туризмом в Грузии начались уже в 2019 году в связи с тем, что резко сократился поток туристов из России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Несмотря на это, Грузия приняла свыше 9 млн визитеров и заработала в 2019 году 3,2 млрд долларов от туризма. Это больше, чем половина государственного бюджета этого года. В прошлом году доходы от туризма из-за пандемии были минимальными. До 31 января в Грузии действуют жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В стране с населением 3,7 млн человек заболело коронавирусом более 245 тысяч. Скончались 2893 человека. Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России 15 января 2021, 15:32

Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Москва выступает за укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), поскольку США в ходе своей биологической деятельности на постсоветском пространстве получают штаммы заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий на территории республик бывшего СССР. Из-за отсутствия верификационного механизма в рамках КБТО контролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы минобороны США не представляется возможным. «Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, не совместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДа. «В этой связи последовательно выступаем за укрепление режима КБТО, одного из основополагающих инструментов международного права, для комплексного противодействия угрозам и рискам использования биологических агентов в качестве оружия и содействия развитию международного сотрудничества в биологической сфере в мирных целях», – отметила дипломат. Россия поддерживает возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокирует Вашингтон, и в этой связи призывает создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников. «В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V КБТО, в соответствии с которой государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений. Подтверждаем готовность сесть за стол переговоров с американскими коллегами для обсуждения накопившихся у нас вопросов», – подчеркнула Захарова. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет». Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД России подчеркнули, что, несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория им. Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту оплачивает исследования Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций. Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы. Эксперты: Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской 15 января 2021, 13:40

Фото: OHANNA GERON / POOL/EPA/ТАСС,

ALEXEY MALGAVKO/Reuters

Текст: Олег Исайченко

«Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя планы блогера Алексея Навального вернуться в Россию, где его должны задержать сотрудники ФСИН. «Это выглядит как согласованная с Западом история. Навальный сам не сможет баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму, а его жена может, поэтому логично и выгодно использовать ее в таком ключе. А Навальному можно оставить роль показательного страдальца», – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. Ранее в столичном УФСИН напомнили, что Навальный признан виновным в совершении уголовного преступления и находится на учете с марта 2015 года. Ему был назначен испытательный срок на пять лет, позже суд продлил срок на один год. «На осужденного Навального А.А. возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29.12.2020 г. Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А.А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН», – добавили в ведомстве. При этом в течение 2020 года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. Между тем УФСИН учло тот факт, что блогер находился на лечении в Берлине. «23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился», – говорится в сообщении. В результате Навальный находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года. По мнению Федоровой, ведомство получило официальное подтверждение того, что никаких объективных причин пропускать регистрацию в качестве условно осужденного у Навального нет, только после публикации клиники «Шарите» в британском медицинском журнале The Lancet («Ланцет») о том, что блогер выздоровел и выписан. «Таким образом Германия фактически отказывается предоставлять гостеприимство Алексею Навальному, и он возвращается в Россию, где его должны задержать и посадить», – сказала Федорова. «Данная ситуация позволяет отработать сценарий с выдвижением Юлии Навальной в Госдуму. Ранее такую схему опробовали со Светланой Тихановской в Белоруссии. К тому же это будет достаточно резонансная тема», – убеждена собеседница. В то же время член СПЧ, глава Национального антикоррупционного совета Кирилл Кабанов, говоря о планах возвращения Навального в Москву, отметил на своей странице в Facebook, что «будут и задержание, и реальный срок», потому что «для этого все формальные правовые условия есть». «Тогда вопрос в стратегическом плане: к чему такая жертва? Думаю, начинается новый этап: будут разыгрывать супругу. Проект «Тихановская» показал свою эффективность – значит, его можно модернизировать и тиражировать. Те, кто утверждал, что Навальный не вернется, ошибались изначально. Политическая интрига и серьезная игра только начинаются», – считает Кабанов. Ранее Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. Пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Европейские политики усомнились в любви Навального к России 15 января 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Европейские эксперты, комментируя планы Алексея Навального вернуться в Россию и его призывы ввести новые санкции против Москвы, усомнились в искренности любви блогера к Родине. «В воскресенье Навальный планирует совершить громкое возвращение в Россию. Но кто из тех, кто будет его приветствовать, знает, что он требовал еще больше санкций против своей же страны перед иностранными парламентариями, в частности Европейским парламентом?» – задался вопросом в Twitter депутат Европарламента Тьерри Мариани. На планы блогера вернуться в Россию обратил внимание и депутат парламента Италии Паоло Гримольди. «Алексей Навальный, … который утверждает, что его отравили российские власти, недавно объявил о своем намерении вскоре вернуться в Россию. То есть теперь он чувствует себя в России в безопасности?! Значит, сейчас еще больше оснований думать, что никто его не отравил или, по крайней мере, уж точно не российские политические лидеры», – написал он. Он также выразил уверенность, что «гражданин, любящий свою страну, никогда бы не попросил ввести санкции против нее». «У меня есть много сомнений в искренности любви господина Навального к России. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что он получит теплый прием», – резюмировал Гримольди. В свою очередь вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева обратила внимание, что «на фоне тяжелого политического кризиса и пародии на демократию в самом сердце США еще одна довольно похожая провокация (возвращение Навального в Россию) почему-то не освещается в публичном пространстве». «Он (Навальный) и его кураторы вряд ли могут рассчитывать на теплый прием с хлебом-солью. Этот шаг – в свете его незавершенных процессов по отмыванию денег, административного нарушения условного срока и неявки по повестке в суд, поисков известности через публичные обвинения в умышленном отравлении и «де-факто» измены Родине с призывами ввести санкции против Российской Федерации – по моему мнению, является попыткой обрести новую славу, разжечь ненужную напряженность и призвать к собранию людей на фоне пандемии без реальной необходимости. Я надеюсь и верю, что демократия в Российской Федерации не поддастся провокациям и не потерпит такого поведения», – написала она в Facebook. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача 15 января 2021, 13:10

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса. По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу». Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких. Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие». Акции китайской Xiaomi рухнули после введения американских санкций 15 января 2021, 05:58

Фото: Niu Bo/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Акции одного из крупнейших в Китае производителей смартфонов компании Xiaomi в пятницу упали на 11% после внесения компании в черный список администрацией США, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. На открытии торгов в Гонконге ценные бумаги Xiaomi подешевели на 11,18% – до 29 гонконгских долларов за единицу на фоне внесения крупнейшего в Китае производителя смартфонов в черный список администрацией США, передает ТАСС. Накануне стало известно, что администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными КНР. Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний. США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России 15 января 2021, 19:39

Фото: Mikhail Chernichkin/REUTERS

Текст: Вера Басилая

США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова. «По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой. Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.