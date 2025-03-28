Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
ФСБ: Агент Киева мог планировать взрыв в МФЦ Москвы
Гражданин России, задержанный ФСБ за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб, проводил разведку у одного из московских МФЦ и имел при себе пятикилограммовую бомбу, сообщает ФСБ.
ФСБ показала видео задержания гражданина России, который работал по заданию украинских спецслужб и планировал взрыв в Москве, передает РИА «Новости».
В ходе расследования у него была найдена пятикилограммовая бомба. На видео, предоставленном ФСБ, запечатлен момент задержания и признания подозреваемого в содеянном. Спецслужбы Украины обещали ему за это вознаграждение в размере десяти тыс. долларов.
По сведениям ФСБ, задержанный проводил разведку у одного из многофункциональных центров Москвы, где планировалось устроить взрыв. В ведомстве отметили, что это было предотвращено благодаря слаженной работе сотрудников службы безопасности.
В пятницу ФСБ предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством.
В начале марта в Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро, а затем намеревался отправиться в Афганистан для вступления в террористическую организацию.