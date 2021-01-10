Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида Эрдоган отказался от WhatsApp 10 января 2021, 18:52 Текст: Евгения Шестак

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера, сообщила его пресс-служба. По информации Bloomberg, теперь администрация Эрдогана переведет все созданные в WhatsApp группы в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, передает РИА «Новости». Пресс-служба президента Турции призвала журналистов последовать этому примеру. Подобное решение Эрдоган принял в связи с изменением политики конфиденциальности мессенджера. Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера. Ранее портал WABetainfo сообщил, что в WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

