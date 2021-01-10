Эрдоган отказался от WhatsApp
10 января 2021, 18:52
Текст: Евгения Шестак
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера, сообщила его пресс-служба.
По информации Bloomberg, теперь администрация Эрдогана переведет все созданные в WhatsApp группы в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, передает РИА «Новости».
Пресс-служба президента Турции призвала журналистов последовать этому примеру. Подобное решение Эрдоган принял в связи с изменением политики конфиденциальности мессенджера.
Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера.
Ранее портал WABetainfo сообщил, что в WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.