«Мистер Вселенная» умер в 32 года Полицейский ранил подростка-аутиста в США В WhatsApp заявили о ломающих мессенджер «страшных» сообщениях 9 сентября 2020, 08:57 Текст: Дмитрий Зубарев

В WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя, сообщил портал WABetainfo. Сообщение состоит из случайного набора необычных текстовых символов, его прочтение может привести к циклическому сбою приложения, передает РИА «Новости». Проблема актуальна для мобильных операционных систем iOS и Android, в некоторых случаях пользователям приходится полностью переустанавливать мессенджер. В случае получения такого сообщения пользователь должен попытаться заблокировать отправителя с помощью браузерной версии WhatsApp Web. Кроме того, во избежание проблем следует установить более строгие настройки конфиденциальности. Напомним, в январе создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp.

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