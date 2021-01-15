Блогер Варламов заявил о новом задержании россиян в Южном Судане

«Импичмент Трампу не будет доведен до конца, но у демократов есть иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя объявленный Палатой представителей США импичмент действующему президенту Дональду Трампу.

«Технически нет никакой статьи конституции США, которая запрещает вынести импичмент президенту после истечения срока его полномочий. Но в этом нет ни малейшего смысла, и сенатские республиканцы никогда не поддержат такое решение демократов. Импичмент Трампу им совершенно невыгоден. Думаю, об этом можно забыть», – сказал политолог-американист Борис Межуев.

При этом собеседник допустил создание специальной сенатской двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января. «По результатам деятельности этой комиссии может быть или вынесено уголовное обвинение президенту, или введена в действие 14-я поправка к американской конституции, третий пункт которой запрещает государственным деятелям, участвовавшим в мятежах против конституционного строя, занимать государственные посты в будущем. Такой исход, скорее всего, неизбежен, ведь главная задача демократов – не допустить, чтобы Трамп в 2024 году снова баллотировался в президенты», – объяснил политолог.

В качестве второй задачи Демократической партии Межуев назвал намерение полностью лишить Трампа поддержки республиканцев. «По задумке, трамписты должны быть вычищены из Республиканской партии, чтобы они не смогли стать самостоятельной силой. Это резко ослабит партию, от которой отвернется большинство избирателей, и в ближайшие несколько лет она едва ли сможет претендовать на какое-то соперничество с демократами», – спрогнозировал эксперт.

В целом, по словам политолога, для проведения процедуры импичмента необходимо вынесение обвинения, создание комиссии по расследованию, решение 2/3 Сената, а также подтверждение законности процесса от Верховного суда США.

«Но необходимое количество голосов в Сенате точно не наберется, ведь республиканцам не нужно заниматься глупостями и злить собственного избирателя. Уверен, что импичмент Трампу не будет доведен до конца. Но у демократов возникнет иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заключил Межуев.

Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента.

При этом процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.

В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

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