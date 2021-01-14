Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывший премьер министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» 84-летний Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии, сообщили итальянский СМИ.

Берлускони был доставлен в больницу со своей виллы под Ниццей, где он провел большую часть локдауна. Политик проходит медицинское обследование и сможет вернуться в Италию, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ansa.

Решение о госпитализации Берлускони принял его личный врач Альберто Дзангрилло, который прибыл на юг Франции из-за ухудшения состояния политика. «Я определился с госпитализацией, поскольку решил, что переезд в Италию был бы неразумен», – сказал медик.

Напомним, в сентябре 2020 года у Берлускони выявили коронавирус нового типа. Бывший премьер-министр лечился в Милане в клинике «Сан-Раффаэле». 14 сентября его выписали из больницы.