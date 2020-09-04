Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого был выявлен новый коронавирус, помещен в Милане в клинику «Сан-Раффаэле», сообщили СМИ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на новостной телеканал «РАИ-ньюс-24», госпитализация продиктована необходимостью проведения дополнительных анализов.

Напомним, в среду сообщалось, что у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выявили коронавирус нового типа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД