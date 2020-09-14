Берлускони выписали из больницы после коронавируса

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, лидер партии «Вперед, Италия», выписался из больницы в Милане, переболев коронавирусной инфекцией, сообщило ANSA.

Берлускони проведет несколько дней в самизоляции дома, пока не получит второй отрицательный тест, передает «Интерфакс».

Отмечается, что политик провел в больнице 12 дней.

Напомним, в среду сообщалось, что у Берлускони выявили коронавирус нового типа. Бывший премьер-министр лечился в Милане в клинике «Сан-Раффаэле».

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