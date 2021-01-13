Украина сравнила отношения с Венгрией с американскими горками

Отношения Украины и Венгрии напоминают «американские горки», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наши отношения с Венгрией – это такие американские горки. У нас был серьезный спад, но были и подъемы, в частности, когда Венгрия не блокировала обретение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями», – отметил министр интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, спады в отношениях связаны, как правило, с украинским Закарпатьем, где проживает венгерское национальное меньшинство. Кулеба добавил, что проблемы венгров, живущих в Закарпатье, сильно преувеличены.

Очередным спадом в двусторонних контактах Кулеба назвал вмешательство венгров в избирательный процесс во время местных выборов, которые прошли на Украине в конце октября 2020 года.

«Думаю, они очень переживали за результаты венгерской партии на местных выборах в Закарпатье. Переволновались, пересекли красную линию и сразу же получили от нас жесткую ответную реакцию. Бывает. Они сделали свое, мы свое – считаю, этот матч отыгран», – добавил глава МИД.

При этом Кулеба выразил надежду, что стороны стоят «перед очередным подъемом». «Мой коллега Петер Сийярто написал письмо с предложением встретиться и вернуться к конструктивным отношениям. Я ответил взаимностью», – сказал он.

Ранее Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров.

Напомним, ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.

Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.