Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».

«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.

Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».

Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.

Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.

На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».

В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.