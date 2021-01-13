Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность

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13 января, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: После массового отравления детей в Дагестане возбудили дело
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность
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Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.
Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».
Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве
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Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении.
В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины
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Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США.
Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность».
«Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу».
Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости».
В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech.
В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V»
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«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям.
«Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник.
Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
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В Финляндии выявили восемь случаев серьезных побочных эффектов от вакцины Pfizer
Восемь случаев возникновения побочных эффектов после вакцинирования от COVID-19 препаратом производства Pfizer/BioNTech зафиксировали в Финляндии, три из них с серьезными осложнениями, сообщила телекомпания Yule со ссылкой на финское Агентство по разработкам в медицинской сфере (Fimea)
По информации, поступившей в ведомство, в трех случаях речь идет о серьезных осложнениях – аллергической реакции или анафилактическом шоке. По оценкам агентства, такое число уведомлений о побочных эффектах было ожидаемым, однако прогнозировать, что будет в дальнейшем, там пока не могут, передает ТАСС.
Как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, к настоящему моменту в Финляндии 45 тыс. человек получили первую дозу вакцины.
Вакцинация всего населения Финляндии от коронавируса, по оценкам института, может продлиться весь 2021 год. К лету страна получит 5-7 млн доз вакцины, которой будут привиты 2,5-3,5 млн человек (из порядка 5,5 млн).
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года, другие вакцины в страну пока не поставлялись.
Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию
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Компания Pfizer не планирует поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.
«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения, на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года. В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», – сообщили РБК в Pfizer.
Вместе с тем в компании подчеркнули, что будут «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».
Вместе с тем, ранее СМИ сообщали о случаях смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.
Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Молдавия и Украина собрались создать транспортный коридор Кишинев – Киев
Власти Молдавии и Украины хотят создать транспортный коридор между Кишиневом и Киевом, сообщила молдавский лидер Майя Санду.
Санду заявила, что стороны «обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры на трассе Кишинев – Киев». По ее словам, «это позволит создать транспортный коридор, который сократит время поездки от Кишинева до Киева и может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы», передает РИА «Новости».
Проект предполагает реабилитацию дорожного полотна на территории обеих стран, в результате поездка от Кишинева до Киева будет длиться около пяти часов.
Кроме того, по словам Санду, Молдавия и Украина в будущем хотят принять долгосрочное решение, чтобы позволить взаимное перемещение граждан между странами на базе внутренних паспортов.
Ранее Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства.
Напомним, во вторник президент Молдавии совершила первый официальный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года переговоры двух стран на высшем уровне.
Зафиксирован рост смертности от коронавируса в мире
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С началом 2021 года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса, наибольшее число летальных исходов наблюдается в США, Бразилии и Мексике.
Наиболее высокий уровень смертности из-за коронавируса фиксируется в США – 376 тыс. умерших с начала пандемии. Прирост числа смертей за январь превышал отметку в 4 тыс. – это максимум за все время пандемии в США, передает ТАСС.
Тем временем в Бразилии из-за коронавируса умерли 203,5 тыс. человек, прирост числа смертей на прошлой неделе превышал 6,9 тыс. В Мексике от последствий COVID-19 умерли 134,3 тыс. пациентов, при этом суточный прирост летальных исходов с начала года пять раз превысил отметку в 1 тыс.
В свою очередь в Европе наиболее высокий прирост числа смертей из-за коронавируса в Великобритании – за последние семь дней показатель четыре раза превышал отметку в 1 тыс. Всего за время пандемии в стране умерло 82 тыс. человек.
Самая большая относительная смертность из-за коронавируса в Бельгии – там из 1 млн жителей умерло 1,7 тыс. пациентов. Также в числе стран, где относительная смертность наиболее высока, Словения (1454 умерших на 1 млн жителей), Босния и Герцеговина (1324), Италия (1311), Северная Македония (1265), Чехия (1238), Великобритания (1204), Болгария (1190), США (1160), Перу (1154), Испания (1118), Венгрия (1112), Хорватия (1076), Франция (1041), Мексика (1036) и Панама (1034).
Следом идет Швейцария, где на 1 млн жителей приходится 963 умерших, в Швеции – 931, в Германии – 502, в России – 427. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID.
Напомним, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, который учитывает информацию международных организаций, федеральных и местных властей, в мире зафиксировано 90 005 800 случаев коронавируса.
Онищенко посоветовал, как перенести сильные морозы
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В связи с надвигающимися морозами гражданам следует одеваться по погоде, не забывать про режимы питания и отдыха, а также носить маски, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его мнению, если все это соблюдать, заболеваемость коронавирусом снизится.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири настигнут «иссиня-черные» морозы. Метеоролог пояснил, что такими они называются, поскольку на прогностической карте отрицательные аномалии закрашиваются синим цветом, и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет».
«Ситуация с коронавирусом улучшится только при одном условии: если народ будет соблюдать элементарные правила. И если россияне будут ответственно и адекватно одеты по отношению к тепловому режиму – то есть не бегать в коротких легких курточках и, как наши девушки любят, в коротких юбчонках, да и еще в этих тонких колготках – то, конечно, на заболеваемость это тоже окажет эффект», – говорит Онищенко.
Специалист подчеркнул, что при минусовой температуре создаются «некомфортные условия для вируса», к тому же, как правило, на улицу выходят меньше людей, что также должно снизить количество заболевших. Также он отметил, что если морозы будут солнечными – то это окажет позитивное влияние, а если будет сырость и влага дадут обратный эффект.
«Самое главное ответственно подходить к состоянию своего собственного здоровья: быть одетыми по сезону, соблюдать масочный режим, особенно заходя в метро или другой общественный транспорт, и не забывать про режимы питания и отдыха, которые также являются неотъемлемой частью для любой погоды», – рекомендует врач.
Депутат также напомнил, что до 19 января идут Святки, которые предполагают хождение друг к другу в гости, поэтому он настоятельно рекомендует соблюдать в такие моменты особенную осторожность. «Возможно, от этого следует воздержаться. Я не предлагаю перевести это в онлайн режим, но, во всяком случае, следует скорректировать активность», – считает Онищенко.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, зафиксированный во время новогодних каникул, объясняется существенным сокращением контактов и морозами.
Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться»
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Комментируя переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что «похвастаться нечем».
Он сообщил, что встреча стала «достаточно откровенным обменом мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей», но «найти окончательные решения не удалось», передает РИА «Новости».
Участники переговоров подготовили «новые принципы и подходы» для дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом Москва полагает, что встреча была «полезной», стороны смогли обменяться подходами.
У замглавы администрации президента «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены. Козак отметил, что «начать боевые действия» в Донбассе «было бы самоубийством», с лета режим прекращения огня «худо-бедно соблюдается».
Козак также отметил, что коронавирус, с точки зрения российской делегации, не мешает переговорному процессу. Он сообщил, что политические советники и представители МИД стран «нормандской четверки» договорились через две недели провести новые переговоры, которые пройдут в онлайн-формате.
Напомним, в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал участие Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».
В ЕК ответили на вопрос о возможности расширения поставок «Спутник V» в ЕС
Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
«По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель – прим. ВЗГЛЯД) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве, передает ТАСС.
Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Киев ответил Лукашенко, назвавшему Зеленского «обучаемым человеком»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нечему обучать украинского лидера Владимира Зеленского, который является «самодостаточной политической фигурой», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко) – известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Он добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа.
Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его «обучаемым человеком». Кроме того, Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заявил он.
Глава МИД Украины счел борьбу с «российской идеологией» важнее защиты украинцев от коронавируса
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Глава министерства иностранных дел Украины в эфире канала «1+1» заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за пропагандистского фактора.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – передает слова украинского министра «Интерфакс».
Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства.
«Украина и Молдавия сделали сегодня важный шаг к установлению стратегического сотрудничества между двумя странами. Молдавия твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказала Санду, начав свою речь на украинском и продолжив на молдавском языке.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидером Молдавии урегулирование конфликта в Приднестровье и посредническую роль Украины в формате «5+2», передает ТАСС.
«Мы обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдавии. Мы также обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья, в частности, с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров «5+2». В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», – сказал он.
Участниками международного формата «5+2» являются Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, США и Евросоюз – наблюдатели.
Кроме того, стороны договорились создать президентский совет для координации действий в решении задач двусторонней повестки дня. «Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», – сказал Зеленский.
Он добавил, что стороны намерены возобновить активный диалог на высшем уровне и сделать его «динамичным и результативным».
В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила
, что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель.
Санду 24 декабря приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией.
«Сбер» похвастался умением определять COVID-19 за минуту
Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.
«Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей – голоса, дыхания и кашля», говорится в сообщении на сайте компании.
Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. После этого их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более 3 тыс. образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках.
«Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер – сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он добавил, что в ближайшее время «Сбер» планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.
Тем временем главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что пациенты с коронавирусом в Москве в настоящее время более тяжелые, чем в первую пандемию.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что через одну-две недели в России вырастет заболеваемость коронавирусом. По его словам, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%.
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