Рябков заявил об усилении стойкости БРИКС после расширения на пять стран

Tекст: Александра Юдина

По его словам, несмотря на рост напряженности в международных отношениях и угрозу новых вызовов, БРИКС удалось сохранить свою стойкость и концентрацию, передает ТАСС.

«Мы все можем согласиться, что этот год был особенно сложным в отношении роста напряженности в международных отношениях. Долгосрочные политические и экономические проблемы усилились», – подчеркнул Рябков, отметив, что в условиях мировой сумятицы БРИКС остался сильным.

Замглавы МИД добавил, что Россия стала первым председателем расширенного БРИКС и провела уже более 250 мероприятий.

Также Рябков отметил «значительный прогресс по всем основным трем пунктам сотрудничества – политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные и межличностные контакты».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что более 30 государств выразили интерес к присоединению к БРИКС, что требует удержания баланса и эффективности объединения.

Замглавы МИД Александр Панкин на заседании АТЭС сообщил, что Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС.

Кроме того, министр иностранных дел Боливии Селинда Соса на конференции в Баку объявила, что страна приняла предложение стать партнером БРИКС, а министр иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго на полях министерской встречи формата «Россия – Африка» подтвердил, что страна получила приглашение от России стать партнером БРИКС.