Боливия приняла предложение стать страной-партнером БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Боливия получила приглашение стать страной-партнером БРИКС и дала позитивный ответ, передает ТАСС. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Боливии Селинда Соса на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Баку. Она выразила благодарность президенту России за поддержку участия Боливии в этом международном объединении.

Селинда Соса подчеркнула, что БРИКС предоставляет новую альтернативу, которая может помочь странам, подобным Боливии, укреплять многостороннее сотрудничество. По ее мнению, это особенно важно для стран Глобального Юга, которые ранее зависели от финансирования на жестких условиях, что приводило к увеличению бедности. Она также отметила, что БРИКС представляет собой прекрасную возможность для развития и укрепления государств.

Соса также выразила радость по поводу принятия Кубы в качестве партнера БРИКС. «Я очень рада, что Куба, страна, которая действительно сопротивлялась империализму, страна, которая действительно выжила в условиях несправедливой экономической блокады, была принята в качестве государства – партнера БРИКС, – отметила Соса. – Это демонстрирует наличие интеграционного видения, многостороннего видения, в рамках которого все страны имеют такую возможность».

В октябре в Казани прошел 16-й саммит БРИКС, ставший важным событием в рамках председательства России в объединении. Этот саммит подчеркнул значимость БРИКС как платформы для сотрудничества и взаимодействия стран, стремящихся к устойчивому развитию и интеграции.

Ранее министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что страна получила от БРИКС предложение стать ассоциированным членом объединения. Таиланд также получил официальное приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Малайзия рассматривает приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера и вскоре направит ответ, заявил посол в России Чеонг Лун Лай. Министр иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго подтвердил на полях министерской встречи формата «Россия-Африка», что страна получила приглашение от России стать партнером БРИКС.