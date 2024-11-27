  • Новость часаВоздушная тревога объявлена в Севастополе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем
    Путин утвердил День морской пехоты
    Маск обвинил Байдена в поддержке «вечной войны»
    Царев: Зеленский решится на контрнаступление до инаугурации Трампа
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    США пообещали обеспечить Украину всем необходимым в 2025 году
    Путин оценил отношение Казахстана к русскому языку
    Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

    3 комментария
    27 ноября 2024, 10:18 • Новости дня

    В Курской области уничтожили военных в форме НАТО

    БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в Суджанском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в лесопосадке у Суджи в Курской области.

    Как передает РИА «Новости», расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» успешно выявил и уничтожил группу военнослужащих, одетых в форму НАТО, в лесопосадке к северо-востоку от города Суджа в Курской области.

    Оператор БПЛА с позывным «Элджей» рассказал, что разведка с использованием БПЛА обнаружила перемещение группы в одной из лесополос Суджанского района. После этого оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались военнослужащие.

    «По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», – сообщил «Элджей».

    Напарник оператора отметил, что в этом районе неоднократно наблюдалось движение людей в форме НАТО. «Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-шники работают», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами, а также проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление.

    25 ноября 2024, 13:34 • Новости дня
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    @ John Hamilton/U.S. Army/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили, сообщают Telegram-каналы.

    Атака произошла ночью, украинская сторона выпустила восемь ракет, семь из которых были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

    Пока неизвестно, какие цели преследовал киевский режим, поскольку авиации на этом аэродроме давно нет, а его поломка такими ударами невозможна.

    К текущему моменту в официальных сводках Минобороны нет информации об этой атаке по аэродрому. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

    Коментарии (37)
    24 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Великобритании, сообщили в силовых структурах.

    Сообщается, что он ранее служил в вооруженных силах Великобритании в 22-м полку связи с 2019 по 2023 год. После увольнения он принял решение вступить в украинский иностранный легион, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что суд заочно принял решение о заключении под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, обвиняемого в терроризме и других преступлениях, совершенных на территории Курской области.

    Коментарии (56)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Коментарии (51)
    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

    Коментарии (62)
    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

    Коментарии (11)
    25 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    Пленный британец заявил об отправке в Курскую область против воли
    Пленный британец заявил об отправке в Курскую область против воли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курской области, заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.

    Британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими военными, заявил, что его командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставило участвовать в операции в Курской области, сообщает ТАСС. По его словам, паспорт и телефон были изъяты, а ему сказали, что он должен действовать. Андерсон подчеркнул, что не хотел находиться в Курской области.

    Андерсон рассказал, что служил в украинском батальоне в течение четырех месяцев в качестве рядового. Тренировочный полигон, где он обучал украинских военных, располагался в 40 минутах от Кривого Рога, около населенного пункта Ингулец. В Британии Андерсон служил в 22-м полку связи, получив навыки в стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.

    Британец отметил, что проходил шесть месяцев общевойсковой подготовки и столько же времени учился на связиста. Андерсон также добавил, что ежегодно участвовал в подготовке новобранцев, благодаря чему поддерживал свои военные навыки. Он сообщил, что промежуточные пункты дислокации его батальона находились в Краснополье и к северо-западу от него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британского наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении, также сообщалось, что британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

    Коментарии (30)
    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

    Коментарии (4)
    26 ноября 2024, 12:18 • Новости дня
    Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске
    Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, который незаконно пересек границу России и участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

    Андерсон обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях в Курской области, передает ТАСС.

    Судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство о заключении Андерсона под стражу, проходило в закрытом режиме.

    Пресс-служба судебной системы отметила, что решение о заключении под стражу было принято по ходатайству СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета.

    Согласно законодательству, постановление суда может быть обжаловано. У Андерсона есть возможность оспорить решение суда в установленном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Британии. Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.

    Коментарии (24)
    24 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении

    Минобороны заявило об уничтожении более 260 украинских военных в Курской области за сутки

    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери ВСУ на Курском направлении, уничтожив технику и более 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Курском направлении. В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районе 22 населенных пунктов, включая Александрию, Кругленькое и Лебедевку.

    Отмечается, что за последние сутки ВСУ понесли значительные потери – более 260 военнослужащих, также была уничтожена техника, включая один танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и миномет.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров. Также уничтожены 1193 боевые бронированные машины, более 1000 автомобилей и 300 артиллерийских орудий, говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 систем HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении немецкого БТР Fuchs
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении немецкого БТР Fuchs
    @ Sven Eckelkamp/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское министерство обороны заявило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs на Курском направлении в ходе боевых действий.

    Кроме того, за сутки украинские войска на этом направлении потеряли более 200 военнослужащих, танк, три БМП, включая немецкий Marder и американский Bradley, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет, передает ТАСС.

    В начале августа Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Солдат ВСУ не понял, как попал в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский солдат Александр Приймачук, попавший в плен в Курской области, заявил, что оказался в плену случайно, он также заявил, что в ВСУ есть нехватка водителей.

    Приймачук в ходе допроса заявил, что проснулся ночью от попадания снаряда в блиндаж, его оглушило. После чего он решил пойти пешком. Ролик с допросом опубликован ТАСС.

    «А я шел не помню сколько по времени. Но как я пришел к вашим окопам – до сих пор для меня удивительно. Дело в том, что ваши тоже удивились. Они первый вопрос задали: «Ты как сюда вообще попал?», – поделился Приймачук.

    Он рассказал о дефиците кадров в ВСУ. По его словам, не хватает водителей и механиков-водителей. Он рассказал, что его, вместе с несколькими сотнями других специалистов, «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Однако, вместо того чтобы посадить за рычаги танка, его отправили с автоматом в Курскую область с приказом охранять позицию в посадке.

    До этого пленный военнослужащий ВСУ сообщил о нехватке кадров и переводе 400 солдат в танковую бригаду для участия в боях в Курской области.

    Попавший в плен на Курском направлении британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсен заявлял, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 01:52 • Новости дня
    National Review обвинил Байдена в безответственности по Украине

    National Review раскритиковал стратегию Байдена в поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Как сообщает РИА «Новости», журнал National Review подверг критике подход Джо Байдена к конфликту на Украине. В публикации сказано, что администрация Байдена явно демонстрирует безответственность и недостаточное стратегическое мышление. В статье отмечается, что американский президент медлил в предоставлении Украине необходимых систем вооружения, несмотря на просьбы Киева.

    Журнал указывает, что решение разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории было запоздалым. Это, по мнению авторов, связано с желанием дать украинским военным больше возможностей до вступления в должность Дональда Трампа.

    В публикации National Review говорится: «Неохотное согласие Байдена на одну из запросов Украины ставит под сомнение его стратегическое мышление, каким бы оно ни было». Также указывается, что если единственной причиной разрешения на использование ATACMS стало опасение, что Трамп может этого не сделать, то это является обвинительным актом в адрес администрации Байдена.

    Издание подчеркивает, что действия Байдена привели Украину в положение, когда ее население настроено просить о мире, а Запад может столкнуться с очередным замороженным конфликтом. Это, в свою очередь, ухудшит безопасность в Европе. Публикация резюмирует, что администрация оставит Трампу «плохое положение дел», которое заметно ухудшилось.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что представители администрации Трампа часто говорят о мире и мирных планах, в то время как действующая администрация предпочитает провокации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны». По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины перед возможным возвращением Трампа в Белый дом.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали дроном сторожа школы в Шептуховке на границе с Украиной

    Жительница Курской области рассказала о гибели сторожа школы от атаки дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Шептуховка Курской области украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы, который остался в поселке после эвакуации своей семьи, и добил его, когда мужчина был ранен.

    Жительница Кореневского района Курской области Людмила поделилась с РИА «Новости» подробностями трагического инцидента в селе Шептуховка. По ее словам, украинский дрон атаковал мирных жителей, сбрасывая снаряды. В результате этого нападения погиб сторож местной школы, который остался в поселке, тогда как его семья уехала.

    Людмила сообщила, что сторож жил в соседнем поселке Каучук и решил остаться, несмотря на угрозу. Она описала, как квадрокоптер сбросил снаряд, после чего мужчина был ранен. Несмотря на попытки перевернуться, он не смог избежать гибели, так как дрон продолжил атаку.

    Людмила успела эвакуироваться из приграничного региона, когда боевые действия только начинались. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются мирные жители на Украине, особенно в приграничных областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированная жительница из Курской области сообщила о мародерстве со стороны военных ВСУ. Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей в Селидово. Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских боевиков, которые ответственны за подрыв гражданского автомобиля в Курской области.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил планирующими бомбами скопления ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по технике и личному составу ВСУ на границе Курской области, используя планирующие авиабомбы, говорится в сообщении Минобороны.

    Как отметили военные, цели были заранее разведаны, а удар наносился с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В результате удара уничтожены скопления личного состава и военной техники ВСУ, передает РИА «Новости».

    После выполнения боевого задания самолет успешно вернулись на аэродром вылета.

    До этого сообщалось, что Су-34 уничтожил «опорник» ВСУ в Курской области авиабомбой с УМПК.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Курской области сбили четыре авиабомбы ВСУ

    Смирнов: В Курской области сбили четыре авиабомбы ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Курской областью уничтожены четыре авиационные бомбы, запущенные украинскими военными, сообщил глава региона Алексей Смирнов в понедельник.

    Бомбы сбиты в приграничных районах Курской области, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за службу.

    Ранее Telegram-каналы заявляли, что ВСУ якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

    Коментарии (0)
    Главное
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске
    По подозрению в госизмене в Москве арестованы два человека
    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России
    Маск предсказал гибель пилотируемой авиации в войнах будущего
    НАСА обнаружило заброшенную базу под 30-метровым льдом Гренландии
    Правнучка летчика Чкалова скрылась за границей
    Главный скуф России прокомментировал попадание мема в тройку слов года

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

    Перейти в раздел

    Шольц показал неожиданный талант политика

    Этого не должно было случиться, но это случилось: действующий канцлер Германии Олаф Шольц вновь выдвинут своей партией на должность канцлера. Главный пост он все равно потеряет, но останется важной фигурой в политике, от которой будет зависеть поддержка Берлином Украины и переход войны с Россией на еще более опасную стадию. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............