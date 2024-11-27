БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в Суджанском районе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» успешно выявил и уничтожил группу военнослужащих, одетых в форму НАТО, в лесопосадке к северо-востоку от города Суджа в Курской области.

Оператор БПЛА с позывным «Элджей» рассказал, что разведка с использованием БПЛА обнаружила перемещение группы в одной из лесополос Суджанского района. После этого оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались военнослужащие.

«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», – сообщил «Элджей».

Напарник оператора отметил, что в этом районе неоднократно наблюдалось движение людей в форме НАТО. «Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-шники работают», – пояснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами, а также проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление.