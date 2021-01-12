Российская вакцина проверит Украину на принадлежность к цивилизации

Украине не нужна цивилизация, если она – русская. По крайней мере, именно этот вывод можно сделать из показательной реакции Киева на перспективу спасти украинских граждан от коронавируса с помощью российской вакцины. Отказываясь от любого взаимодействия с русским миром, украинские власти обрекают свою страну на варварство и средневековье.

Теперь о здоровье украинцев заботятся сразу два министра, а не один, как в других странах. Кроме главы Минздрава к этому подключился глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Правда, у него специфический профиль: Кулеба защищает украинцев... от российской вакцины.

«Как член правительства, я бы выступал против такого решения [закупить вакцину в РФ или начать её производство в самой Украине – прим. ВЗГЛЯД]. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна... Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь».

И тут дело не только в том, что Кулеба, мягко говоря, выходит за границы своих компетенций и занимается внутренней политикой вместо внешней. Его борьба с русской вакциной («...даже если бы она была действенна»!) – одно из проявлений гораздо более общего процесса.

Но чтобы лучше понять, о чём речь, напомним вначале историю с вакциной целиком.

Затяжная интрига

Против российской вакцины Кулеба, кстати, выступает уже не впервые. Ещё в конце декабря он назвал её «гибридным оружием России против Украины».

«Глава МИД [Украины] в последние дни делает заявления, которые вообще являются для нормального человека неадекватными... Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием – это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям», – комментировал тогда его слова зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Но причина такой зацикленности министра на вопросах происхождения вакцины открывается просто: личные амбиции. Тогда же, в конце декабря, стало известно, что ведомство Кулебы выступает посредником между Минздравом и производителями вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech, КНР). 6 января глава Минздава Украины Степанов заявил о том, что начало поставок вакцины ожидается уже в феврале. Причём к середине года Украина собирается закупить 5 млн доз этой вакцины, а в 2022-м – наладить её производство на мощностях «Лекхим-Харьков». Позднее там же (снова-таки в сотрудничестве с Sinovac Biotech) хотят наладить выпуск основного перечня вакцин.

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Преимуществом китайской вакцины является её нетребовательность к холодовой цепи: она выпускается сразу в шприце и может храниться при температуре от +2 до +8 °С. Однако результаты её испытаний в Индонезии и Бразилии продемонстрировали эффективность на уровне 65,3% и 78% соответственно. По другим данным, эффективность в Бразилии была даже ниже, чем в Индонезии, на уровне 50-60%. Видимо, как раз поэтому в Бразилии сделали выбор в пользу российской вакцины «Спутник V» и с 15 января начинают её производство.

Но Украину даже эти данные уже не смутят, поскольку контракт с Sinovac Biotech позволяет ей выйти из достаточно непростой ситуации, «Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно», – описывал суть этой проблемы Владимир Зеленский в декабрьском интервью газете New York Times.

Теперь же вакцина есть, пускай и китайская, не очень эффективная. А представители украинских элит всё равно уже привились контрабандным Pfizer'ом из Израиля.

Буду папуасом, зато не русским!

Что тут показательно. Украина, хочет она того или нет, – до сих пор часть русского мира. И дело тут не в многосотлетней общей истории, не в языке, который понимают даже в самых глухих углах Львовской области и даже не в принадлежности борща. Почивший 30 лет назад СССР оставил России и Украине общие промышленность и науку.

Причём не просто общие, а довольно развитые. Та же Украина уже давно масштабно не инвестирует в развитие собственного авиа- и ракетостроения, производства искусственных сапфиров и ещё ряда направлений. Однако продолжает зарабатывать на экспорте этой продукции.

Уровень коррумпированности элит, внешнее управление, дикие отчисления на обслуживание внешнего долга, недавняя эпидемия кори (по темпам роста заболевших Украина уступала только Мадагаскару) – всё это ставит Украину в один ряд с самыми неблагополучными странами третьего мира. Одновременно на Украине можно найти производства, технологии и компетенции, которых не встретишь даже в странах, на которые сама же Украина стремится равняться и видеть в числе своих покровителей. Взять хотя бы долгоиграющую историю с покупкой китайцами завода по производству авиадвигателей «Мотор-Сич» и попытками США эту сделку сорвать.

Такие технологии, предприятия и компетенции можно было бы сравнить с фамильными драгоценностями. Не слишком современные, особо не с чем носить, но свою цену они имеют. И выручают в тяжёлые времена. Не говоря уж о том, что как раз они-то и поддерживают пока что на Украине цивилизационный лоск.

Парадокс тут в том, что сама Украина делает всё, чтобы избавиться от этого налёта цивилизации.

Взять ту же вакцину. В августе 2020 года один из украинских политиков обращался к Владимиру Путину с просьбой посодействовать организации производства «Спутник V» на Украине. Ещё даже в Белоруссии производство не было анонсировано! Российский лидер ответил в том смысле, что мы ведь не можем навязываться, пусть официально обращаются, мы готовы обсуждать. Обращаться Украина не стала, зато (через главу Минздрава и президента) поучаствовала в кампании по дискредитации российской вакцины. В итоге Украина получает вакцину с не слишком впечатляющей эффективностью, а её производство на Украине будет налажено в лучшем случае через год. Хотя пойди Украина по пути той же Белоруссии, обратись в Россию - и до начала выпуска вакцины на Украине оставался бы месяц-полтора.

И дело ведь не только в скорости. Сегодня в мире таких вакцин всего десяток. Такие гиганты, как Sanofi Pasteur и GlaxoSmithKline, были вынуждены заявить о провале разработки собственных препаратов. Стран, которые производят чужие вакцины по лицензии, тоже не слишком много. И даже лицензионное производство – это показатель определённого уровня развития фармакологической отрасли и наличия специалистов. Если уж совсем по простому, то в мире, где все уже год сидят на карантине и ходят в масках, собственное производство вакцины – это круто. Не говоря уж о возможности заработать.

Но Украина предпочла обивать пороги западных посольств, хватать послов США и ФРГ за лацканы пиджаков и вымаливать вакцины Moderna и Pfizer.

Добро бы давали, так ведь не дают! Какой-то минимум Украина, конечно, получит по линии ВОЗ (через механизм распределения COWAX). Но обещанного ВОЗ Украине не хватит даже на первый этап программы вакцинации, не говоря уж о планах привить 15-20 млн человек. Вот и взяли у Китая. Хуже русской? Зато не русская! «Гибридная агрессия» в очередной раз отбита, можно хвалиться перемогой.

Прочь от Москвы

Всё это мы наблюдали уже неоднократно. По такому же принципу Украина делала выбор в пользу «реверсного» газа и «пенсильванского» угля. Платят за этот выбор обычные украинцы. Точно так же Украина отказалась от сотрудничества с Россией в атомной энергетике (достройка существующих станций и строительство новых), сделав выбор в пользу малых реакторов Holtec. Правда, их не существует в природе и будут ли они когда-нибудь созданы (не говоря уж о начале их промышленной, а не опытной эксплуатации) – большой вопрос. Тем временем Белоруссия завершает ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

Одна только потеря российского рынка обернулась для Украины недополученной прибылью в размере 15-20 млрд долл в год. А в перспективе и больше, если вспомнить перечень направлений, предложенных в 2010 году Путиным Януковичу: кораблестроение, машиностроение, совместное производство топлива для АЭС. Часть этих выгод позднее получили российские же производители по линии импортозамещения.

И ведь для всего этого никто не требовал от Украины чего-то запредельного: стать частью РФ, к примеру, отказаться от украинского языка, памятники Бандере уничтожить – тогда они уже стояли. Сегодня для начала производства вакцины в Харькове никто не требовал от Украины подписать отказ от претензий на Крым или выполнить прежде Минские соглашения. Хотите работать – давайте работать.

По формуле «Прочь от Москвы» Украина живёт уже давно. В недавнем прошлом это «прочь» оборачивалось материальными убытками: дороже за газ заплатят, меньше на экспорте заработают. В принципе, понять это можно. Часть Украины в своё время была в составе Речи Посполитой и успела там научиться от панов гоноровости: шляхтич умирать с голоду будет, но работать не пойдёт.

Но на кону здоровье граждан. Принадлежность к русскому миру позволяет получить качественную вакцину в разумные сроки. А Украина выбирает откровенно слабую вакцину, которой и сами китайцы не прививаются. Это уж какой-то новый вид гоноровости: выберу пана породовитее, лишь бы меня русским не называли и к русскому миру не причисляли.