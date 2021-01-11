В Раде назвали отказ Киева закупать российскую вакцину геноцидом населения

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11 января, понедельник | Последнее обновление — 21:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Возросло число пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
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Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации.
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Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом».
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Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В Раде назвали отказ Киева закупать российскую вакцину геноцидом населения
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Власти Украины обезопасили себя, проведя спецоперацию по закупке вакцины от коронавируса в Израиле, в то время как от COVID-19 в стране умирают ежедневно сотни человек. Позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.
«У меня складывается впечатление, что это программа по сокращению численности людей на территории Украины. В сложившихся условиях кроме, как «геноцид», по-другому это назвать невозможно. Геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти, показывает, что это Госдеп разворачивает программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота. Наша страна давно превращена в колонию, сырьевой придаток, где проводят эксперименты», – сказано в заявлении Кивы, опубликованном на сайте ОПЗЖ.
Как отметил депутат, вакцину «без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно», поскольку препарат перевозится в специальных контейнерах при температуре -70 градусов. По мнению Кивы, власти закупили вакцину для себя и VIP-персон. «А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек», – отметил он.
Депутат считает, что предоставление Россией вакцины «Спутник V» и возможности ее производства на харьковских фармакологических предприятиях – «неудобный политический вопрос» для Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство привыкло представлять Россию страной-агрессором и врагом, на которого можно списать все внутренние провалы, в то время как Москва в действительности выступает спасителем.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
США ввели санкции против рассказавших о коррупции семьи Байденов украинских граждан и СМИ
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Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
О санкциях против граждан Украины и украинских организаций сообщило американское министерство финансов, передает ТАСС.
Ведомство заявило, что лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
Напомним, 16 сентября внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Ранее Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора, а Facebook удалила аккаунт Деркача, обвинив внефракционного депутата Верховной рады во вмешательстве в американские выборы.
Украина оценила сравнение событий в Капитолии с «майданом»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в американском Капитолии и украинский «майдан».
«Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего», – написал Кулеба в Twitter.
В воскресенье Земан заявил, что не любит насильственных революций типа той, что произошла на киевском Майдане, а также назвал позорным уход главы США Дональда Трампа.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту надругательства над памятником погибшим во Второй мировой войне в Полтавской области, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.
«В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что виновным за надругательство над памятником может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге.
Супруга рассказала о состоянии Василия Ланового
Народного артиста СССР Василия Ланового и его супругу народную артистку РСФСР Ирину Купченко, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, выпишут после получения трех отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус.
«Чувствуем себя нормально. Хотя Василий Семенович чувствует себя нормально, его не выпускают», – передает ТАСС слова Купченко.
По словам артистки, супружескую пару не выпишут до тех пор, пока не будут получены три отрицательных результата ПЦР-теста.
Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19.
Определено влияние радиации на COVID
Ученые выяснили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, не навредив при этом человеку, сообщила пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится специалистами УрФУ и Академии наук Узбекистана. В ходе совместных исследований обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», – приводятся в сообщении слова профессора УрФУ Анатолия Зацепина.
Группа ученых разрабатывает методику лечения. По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы, в частности его мутации, в связи с чем они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.
Ранее ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека.
«Спутник V» зарегистрирован в Алжире
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Алжир стал первой африканской страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Официальный аккаунт разработчиков вакцины в Twitter объявил о «первой регистрации «Спутника V» в Африке». Указывается, что «министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января».
РФПИ отметил, что Алжир «стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины». При этом «регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры». Указывается, что «по аналогичной процедуре» вакцина «зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии», передает РИА «Новости».
Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Поставки позволят защитить здоровье граждан страны и обеспечить полное восстановление экономической деятельности.
Напомним, 31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины. Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V». На экспериментальной основе вакцинацию «Спутником V» начала и другая африканская страна – Гвинея.
По последим данным, блее 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V».
В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Ланового
Народный артист Советского Союза Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, но останется в больнице до конца недели, заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«До конца недели Василий Семенович вместе с супругой Ириной Петровной останутся в больнице. Состояние здоровья у него терпимое», – рассказал он, передает РИА «Новости».
Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. У артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких. Он вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.
Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации
Аргентина рассматривает возможность вакцинации большего количества граждан только первым компонентом российского препарата «Спутник V». Такой шаг вызван значительным ростом числа заболевших COVID-19, рассказала заместитель министра здравоохранения страны Карла Виссотти.
«У нас должен быть широкий взгляд на ситуацию, потому что она абсолютно беспрецедентная. Решения придется принимать в режиме реального времени и по мере поступления информации из других стран. Интервалы между дозами вакцин составляют не менее 21 дня, но если пройдет больше времени, это не станет проблемой. Самое важное решение в области здравоохранения, которое мы должны принять во внимание, – хотим ли мы, чтобы к марту 10 млн человек были вакцинированы двумя дозами, или мы предпочитаем, чтобы 20 млн были вакцинированы только одной», – цитирует Виссотти газета Pagina12.
Она считает, что в контексте сложившейся проблемы правильнее будет применять только одну дозу вакцину, отложив применение второй до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль. Виссотти также подчеркнула, что 300 тыс. доз «Спутника V», который прибудут в Аргентину на следующей неделе, будут применены для тех, кто уже получил первую дозу. В будущем власти страны могут запросить у России больше доз первого компонента вакцины, тогда как сейчас она поставляется в пропорции 50% на 50%.
В конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.
«Спутником V» вакцинировались более 1,5 млн человек
Свыше 1,5 млн человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», препарат «не вызывает сильной аллергии», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Об этом сообщает ТАСС.
6 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек. Вакцина уже зарегистрирована не только в России и Белоруссии, но и в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.
Генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м
Нынешний год похож на 1945-й, однако на сегодня война ведется против коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН.
«Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», – цитирует РИА «Новости» Гутерреша.
По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи. Он отметил, что в современном взаимосвязанном мире нужен многосторонний подход и глобальное партнерство. Гутерреш подчеркнул, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие.
Также генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 млн человек оказались за чертой бедности, а 270 млн угрожает нехватка еды, и призвал «к новой глобальной сделке» на международном уровне.
«Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо. Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах», – указал он.
Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года. К 7 января мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы.
Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне.
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Россия получила образец британского штамма коронавируса
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У Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» есть образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса, он был получен от зараженного, прилетевшего в Россию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи не получал образца «британского» штамма коронавируса.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент
Ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека.
Специалисты создали модель размножения вируса. В ходе эксперимента выяснилось, что GK1 играет важную роль в данном процессе. Ученые заявили, что при попадании в клетку вирус заставляет ее вырабатывать вещества, которые способствуют проникновению инфекции. Одним из таких веществе является фермент гуанилактиназа, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Merkur.
Ученые в ходе исследования на время убрали GK1 из организма, и размножение коронавируса прекратилось. По мнению экспертов, их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения COVID-19.
Ранее группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг.
Сестра Буша-старшего умерла из-за коронавируса
Нэнси Эллис Буш, сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, умерла на 95-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщил ее сын.
Она умерла в доме престарелых в штате Массачусетс. Буш была госпитализирована с повышенной температурой в конце декабря. У нее подтвердили COVID-19. В последние дни ее состояние значительно ухудшилось, передает ТАСС.
Напомним, США лидируют по числу выявленных случаев коронавируса, в декабре число жертв COVID-19 в стране превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Он, как и сестра, умер на 95-м году жизни.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн человек
В мире зафиксировано 90005787 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Жертвами COVID-19 стали 1931382 человека. По числу выявленных случаев коронавируса лидируют США (22255827), Индия (10450284) и Бразилия (8075998), передает ТАСС.
Напомним, Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщал, что 12 декабря число случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн человек. 26 декабря сообщалось, что в мире зафиксировано более 80 млн случаев коронавируса.
Названы игнорируемые симптомы коронавируса
Сильные головные боли и боль в горле могут говорить о заболевании коронавирусом, рассказала врач больницы Кройдоновского университета Великобритании Лидия Осэй-Боатенг. Эти симптомы выходят за рамки критериев британского правительства, поскольку считаются легкими и на них обычно не обращают внимания.
«Во время второй волны я наблюдаю более легкие симптомы. Люди не думают, что они у них есть», – цитирует врача Express.
По мнению Осей-Боатенг, головные боли и боль в горле нужно включить в правительственные критерии симптомов COVID-19. «К тому времени, когда больные поймут, что у них COVID, они уже вступят в контакт с другими людьми», – отметила она.
Врач также отметила, что пандемия коронавируса стала самым тяжелым испытанием за все время ее 12-летней карьеры врача.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
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