Дело о «тайной вакцинации» чиновников завели на Украине

Киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы, сообщили украинские СМИ.

По словам продавцов, вакцина, которой прививаются киевские политики, разработана компаниями Pfizer и BioNTech, которой с 27 декабря начали прививаться в Евросоюзе, пишет Страна.ua.

Представителям украинской элиты начали предлагать нелегальный препарат около недели назад по цене от 1 до 3 тыс. евро, в то время, как в Европу ее продают по 15,5 евро. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, подтверждающего факт прививки, отмечается в сообщении. По разным версиям, вакцина была привезена на Украину из ЕС или Израиля.

«Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается», – сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной.

Между тем врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что информация о нелегальной вакцинации циркулирует уже около недели. Как отметила Голубковская, это вполне может происходить на Украине, отказавшейся от процедуры проверки качества вакцин. По ее словам, все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. «Нам достаточно слова «преквалификация» ВОЗ, хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили?», – отметила она.

Ранее жители Украины просили президента республики Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».

При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.