Украинские власти подходом к российской вакцине «Спутник V» и своим желанием выслужиться перед «западными кураторами» представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете «сокрушался», что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет, передает РИА «Новости».

«Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что «Спутник V» делают люди с «неправильной идеологией». Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики», – подчеркнула она.

Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения. «Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам», – добавила парламентарий.

Панина считает, что народу Украины «остается лишь выразить сочувствие», так как его буквально «обрекают на заклание» в угоду желанию властей выслужиться перед «западными кураторами».

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.

Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.

Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.

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