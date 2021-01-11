Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

Сразу в нескольких регионах Украины начались массовые протесты против роста тарифов на услуги ЖХК - газ и электроэнергию. По каким причинам на Украине растут цены на электричество, как на рост тарифов повлияло стремление Киева к европейским ценностям и евроинтеграции - и почему нынешние протесты, скорее всего, только начало?

Патриотические украинцы начали год привычно – с факельных шествий в честь дня рождения Степана Бандеры. Остальные же готовятся участвовать в акциях протеста. Нет, не за Бандеру и не против него, их волнуют более насущные проблемы: новогодние подарки в виде повышения тарифов.

Вы нам тарифы, мы вам пробки

Первыми, еще в конце декабря, взбунтовались жители Полтавской области, перекрыв трассу Полтава-Харьков. Причиной стало кратное увеличение стоимости тарифа на доставку газа (не путать с тарифом на сам газ: на Украине копируют европейское энергетическое законодательство, поэтому доставка оплачивается отдельно). С января стоимость доставки выросла в 2-3 раза. И если для горожан эта сумма не так критична, то для жителей сел (газовое отопление, газовые колонки) такие колебания всегда болезненны.

И это только доставка. А с января подорожал и сам газ – на 0,9-1,5 грн за кубометр. В итоге возможность греться и мыться в одночасье подросла для жителей Украины на 300-500 грн (800 – 1300 рублей) в месяц. В другое время украинец бы подумал: «Ну и ладно, поставлю электрокамин и бойлер». Долгое время это действительно было выходом. И не только для жителей сел, но и городов.

Но теперь эта лазейка закрывается. С января для украинских домохозяйств отменили норму о льготных 100 квт·ч в месяц (они стоили 0,9 грн, всё что выше – 1,68 грн/квт·ч).

Но главный удар отложили до 1 апреля: по текущей стоимости (1,68 грн) будут тарифицировать только первые 300 квт·ч. Всё, что выше, уже будет стоить 3,42 грн/квт·ч (9 рублей за киловатт). И это уже сравнимо с европейскими тарифами на электроэнергию. А превысить этот лимит без центрального отопления и централизованной подачи горячей воды – последнее весьма актуально для жителей украинских городов – не так уж и сложно.

В итоге с января средний плюс к квитанции за «коммуналку» – до 1000 грн (2600 рублей) на семью в месяц. Весьма ощутимо на фоне коронавирусной «лихорадки» на рынке труда. Ведь люди месяцами сидели без работы, да и сейчас на Украине очередной локдаун до 24 января и власти не исключают его продления.

Салюты в честь подорожания

Учитывая это, иными красками начинает играть недавняя имиджевая кампания «Нафтогаза». На Украине развесили рекламные доски с сообщением: «У «кремлевских» подгорает от того, что цену газа на Украине определяют не они, а рынок. Ну и пусть подгорает!» Прошло всего пару месяцев – и от такого рынка «подгорает» уже у самих украинцев. «Знаете, почему с начала января не утихают салюты? Тарифы подняли. И люди радуются, что только на треть», – мрачно шутили в украинском сегменте соцсетей в первые дни нового года.

Поэтому полтавчане продолжили перекрывать трассу уже и в январе. И не только они: на Рождество с аналогичным протестом вышли уже харьковчане, перекрыв трассу Харьков-Киев. По сообщениям местных СМИ, в акции приняли участие несколько сотен человек. А уже 10 января в Харьковской области прошло сразу 14 «тарифных» акций протеста, а количество их участников превысило 1000 человек.

Обычно в таких случаях оппозиция пользуется моментом и набирает политические очки. Но не в этот раз. Во-первых, Петр Порошенко убыл считать черепах на Галапагосские острова. Во-вторых, как раз ему-то вспоминать тарифную тему совсем не с руки. Ведь повышение тарифов – единственное его начинание, которое он не только довел до конца, а даже перевыполнил (повышал их даже больше, чем того требовали МВФ и Всемирный банк).

Впрочем, к повышению цен на газ украинцам не привыкать. Как уже сказано, экс-президент регулярно им этот аттракцион устраивал. А вот к тарифу на электроэнергию успели привыкнуть: последний раз его повышали почти четыре года назад, в марте 2017 года.

Опять же, с газом проще. Можно свалить все на Россию, как «Нафтогаз». Можно, наоборот, мужественно сказать, что нам надо избавляться от зависимости, поэтому будем платить дороже, но за европейский газ. Так говорил Порошенко и ему даже верили. Но электроэнергия у Украины собственная, даже с излишками: еще с середины 2000-х весьма приличные объемы уходят на экспорт в ЕС. Причем дешевле тех 3,42 грн/квт·ч, которые теперь предлагается выкладывать украинцам.

Вот это как им объяснить? Попробуем.

Зеленый сбор

С электроэнергией история такая. Еще при Януковиче близкие к властям бизнесмены начали окучивать тему «зеленой» энергетики, возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но не от любви к природе, просто государство обязалось выкупать эту энергию по т.н. «зеленому» тарифу – значительно выше рынка. В рамках, опять же, сближения с европейскими тенденциями и ценностями. Однако в те времена ветряки и панели давали жалкие доли процента общей генерации электроэнергии на Украине: на конец 2013 года их установленная мощность составляла чуть более 370 МВт, а доля в генерации – 0,64%.

К концу 2020 года эта доля выросла до 10.9% или до 16,6 млрд квт·ч (оценка), а мощность станций превысила 7000 МВт. Ветряки и панели начали съедать до четверти всех денег на рынке, провоцируя постоянные войны за ресурсы между разными группами электростанций («зелеными», «тепловиками», «атомщиками») и регулятором.

Особенно ярко это проявилось в 2019-2020 годах. Сначала летом 2019 года Украине пришлось срочно отменить запреты на импорт российской и белорусской электроэнергии (импорт начали даже раньше отмены запрета, выдавая его за аварийные поставки). В конце 2019 года импорт из Беларуси даже заложили в энергобаланс.

На эту тему

Затем, когда из-за эпидемии и карантина пошла просадка потребления, пришлось тормозить даже собственную атомную генерацию и от белорусской электроэнергии гордо отказались, попытавшись выдать этот отказ за присоединение к бойкоту белорусского атома. Но не учли, что это атомную генерацию можно приостановить, а «зеленую» – нельзя, закон прямо обязывает государство покупать энергию, нужна она или нет. Для баланса стоимости от бойкота пришлось срочно отказываться – импорт вернули, но с ограничениями. А с начала 2021 года убрали даже этот фиговый листок.

«Лет пять назад мы были очень «зависимы»... Сегодня [после отказа от покупки российского газа] мы закрываем свои шахты и покупаем импортный уголь. Российский. Программа украинской газодобычи 20/20 полностью провалена. Транзитный потенциал «спущен в трубу». В декабре сняты все ограничения на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси», – описывает итоги этих метаний украинский экономист Александр Кущ.

Остается добавить, что именно за них теперь и расплачивается рядовой потребитель на Украине. За «реверсный» газ, за «пенсильванский» уголь, за взрывной рост ВИЭ, что принесли и приносят прибыль только украинским олигархам и зарубежным инвесторам. Наконец, за гордый отказ от дешевого импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Учитывая, что к 2035 году на Украине собрались «озеленить» до 30% своего производства электроэнергии, украинцам стоит привыкнуть к перекрытию трасс и росту тарифов.