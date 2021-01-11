Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

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11 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...

Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
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Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 11 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
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    Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

    Требование снизить тарифы охватило многие регионы Украины    11 января 2021, 18:45
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко

    Сразу в нескольких регионах Украины начались массовые протесты против роста тарифов на услуги ЖХК - газ и электроэнергию. По каким причинам на Украине растут цены на электричество, как на рост тарифов повлияло стремление Киева к европейским ценностям и евроинтеграции - и почему нынешние протесты, скорее всего, только начало?

    Патриотические украинцы начали год привычно – с факельных шествий в честь дня рождения Степана Бандеры. Остальные же готовятся участвовать в акциях протеста. Нет, не за Бандеру и не против него, их волнуют более насущные проблемы: новогодние подарки в виде повышения тарифов.

    Вы нам тарифы, мы вам пробки

    Первыми, еще в конце декабря, взбунтовались жители Полтавской области, перекрыв трассу Полтава-Харьков. Причиной стало кратное увеличение стоимости тарифа на доставку газа (не путать с тарифом на сам газ: на Украине копируют европейское энергетическое законодательство, поэтому доставка оплачивается отдельно). С января стоимость доставки выросла в 2-3 раза. И если для горожан эта сумма не так критична, то для жителей сел (газовое отопление, газовые колонки) такие колебания всегда болезненны.

    И это только доставка. А с января подорожал и сам газ – на 0,9-1,5 грн за кубометр. В итоге возможность греться и мыться в одночасье подросла для жителей Украины на 300-500 грн  (800 – 1300 рублей) в месяц. В другое время украинец бы подумал: «Ну и ладно, поставлю электрокамин и бойлер». Долгое время это действительно было выходом. И не только для жителей сел, но и городов.

    Но теперь эта лазейка закрывается. С января для украинских домохозяйств отменили норму о льготных 100 квт·ч в месяц (они стоили 0,9 грн, всё что выше – 1,68 грн/квт·ч).

    Но главный удар отложили до 1 апреля: по текущей стоимости (1,68 грн) будут тарифицировать только первые 300 квт·ч. Всё, что выше, уже будет стоить 3,42 грн/квт·ч (9 рублей за киловатт). И это уже сравнимо с европейскими тарифами на электроэнергию. А превысить этот лимит без центрального отопления и централизованной подачи горячей воды – последнее весьма актуально для жителей украинских городов – не так уж и сложно. 

    В итоге с января средний плюс к квитанции за «коммуналку» – до 1000 грн (2600 рублей) на семью в месяц. Весьма ощутимо на фоне коронавирусной «лихорадки» на рынке труда. Ведь люди месяцами сидели без работы, да и сейчас на Украине очередной локдаун до 24 января и власти не исключают его продления.

    Салюты в честь подорожания

    Учитывая это, иными красками начинает играть недавняя имиджевая кампания «Нафтогаза». На Украине развесили рекламные доски с сообщением: «У «кремлевских» подгорает от того, что цену газа на Украине определяют не они, а рынок. Ну и пусть подгорает!» Прошло всего пару месяцев – и от такого рынка «подгорает» уже у самих украинцев. «Знаете, почему с начала января не утихают салюты? Тарифы подняли. И люди радуются, что только на треть», – мрачно шутили в украинском сегменте соцсетей в первые дни нового года. 

    Поэтому полтавчане продолжили перекрывать трассу уже и в январе. И не только они: на Рождество с аналогичным протестом вышли уже харьковчане, перекрыв трассу Харьков-Киев. По сообщениям местных СМИ, в акции приняли участие несколько сотен человек. А уже 10 января в Харьковской области прошло сразу 14 «тарифных» акций протеста, а количество их участников превысило 1000 человек. 

    Обычно в таких случаях оппозиция пользуется моментом и набирает политические очки. Но не в этот раз. Во-первых, Петр Порошенко убыл считать черепах на Галапагосские острова. Во-вторых, как раз ему-то вспоминать тарифную тему совсем не с руки. Ведь повышение тарифов – единственное его начинание, которое он не только довел до конца, а даже перевыполнил (повышал их даже больше, чем того требовали МВФ и Всемирный банк). 

    Впрочем, к повышению цен на газ украинцам не привыкать. Как уже сказано, экс-президент регулярно им этот аттракцион устраивал. А вот к тарифу на электроэнергию успели привыкнуть: последний раз его повышали почти четыре года назад, в марте 2017 года.

    Опять же, с газом проще. Можно свалить все на Россию, как «Нафтогаз». Можно, наоборот, мужественно сказать, что нам надо избавляться от зависимости, поэтому будем платить дороже, но за европейский газ. Так говорил Порошенко и ему даже верили. Но электроэнергия у Украины собственная, даже с излишками: еще с середины 2000-х весьма приличные объемы уходят на экспорт в ЕС. Причем дешевле тех 3,42 грн/квт·ч, которые теперь предлагается выкладывать украинцам.

    Вот это как им объяснить? Попробуем.

    Зеленый сбор

    С электроэнергией история такая. Еще при Януковиче близкие к властям бизнесмены начали окучивать тему «зеленой» энергетики, возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но не от любви к природе, просто государство обязалось выкупать эту энергию по т.н. «зеленому» тарифу – значительно выше рынка. В рамках, опять же, сближения с европейскими тенденциями и ценностями. Однако в те времена ветряки и панели давали жалкие доли процента общей генерации электроэнергии на Украине: на конец 2013 года их установленная мощность составляла чуть более 370 МВт, а доля в генерации – 0,64%. 

    К концу 2020 года эта доля выросла до 10.9% или до 16,6 млрд квт·ч (оценка), а мощность станций превысила 7000 МВт. Ветряки и панели начали съедать до четверти всех денег на рынке, провоцируя постоянные войны за ресурсы между разными группами электростанций («зелеными», «тепловиками», «атомщиками») и регулятором.

    Особенно ярко это проявилось в 2019-2020 годах. Сначала летом 2019 года Украине пришлось срочно отменить запреты на импорт российской и белорусской электроэнергии (импорт начали даже раньше отмены запрета, выдавая его за аварийные поставки). В конце 2019 года импорт из Беларуси даже заложили в энергобаланс.

    Затем, когда из-за эпидемии и карантина пошла просадка потребления, пришлось тормозить даже собственную атомную генерацию и от белорусской электроэнергии гордо отказались, попытавшись выдать этот отказ за присоединение к бойкоту белорусского атома. Но не учли, что это атомную генерацию можно приостановить, а «зеленую» – нельзя, закон прямо обязывает государство покупать энергию, нужна она или нет. Для баланса стоимости от бойкота пришлось срочно отказываться – импорт вернули, но с ограничениями. А с начала 2021 года убрали даже этот фиговый листок. 

    «Лет пять назад мы были очень «зависимы»... Сегодня [после отказа от покупки российского газа] мы закрываем свои шахты и покупаем импортный уголь. Российский. Программа украинской газодобычи 20/20 полностью провалена. Транзитный потенциал «спущен в трубу». В декабре сняты все ограничения на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси», – описывает итоги этих метаний украинский экономист Александр Кущ. 

    Остается добавить, что именно за них теперь и расплачивается рядовой потребитель на Украине. За «реверсный» газ, за «пенсильванский» уголь, за взрывной рост ВИЭ, что принесли и приносят прибыль только украинским олигархам и зарубежным инвесторам. Наконец, за гордый отказ от дешевого импорта электроэнергии из России и Белоруссии. 

    Учитывая, что к 2035 году на Украине собрались «озеленить» до 30% своего производства электроэнергии, украинцам стоит привыкнуть к перекрытию трасс и росту тарифов. 


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