В Совфеде заявили, что украинцы ждут российскую вакцину «Спутник V»

|
12 января, вторник | Последнее обновление — 18:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту
Разделы
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
Подробности...
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
Подробности...
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует.
Подробности...
Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...
|
«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
В Совфеде заявили, что украинцы ждут российскую вакцину «Спутник V»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Украины используют пандемию COVID-19 в своих политических играх, сами украинцы были бы согласны использовать вакцину от коронавируса «Спутник V», сказал член Совета Федерации Сергей Леонов, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что он был бы против использования в стране российской вакцины.
«Если Украине не хватает вакцин, и они стоят в очереди на получение препарата, в то же время отказываясь от российской вакцины, гражданам страны следует задуматься над происходящим и сделать выводы в ходе ближайших выборов», – передает слова сенатора РИА «Новости».
По словам Леонова, борьба с пандемией в республике превратилась в «политическую акцию», а власти Украины идут против своего населения. Также парламентарии допустил, что украинское руководство уже пользуется вакцинами иностранного производства, отказывая в вакцинации своим согражданам.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Погребинский: Байден начал системную зачистку компромата на себя с Украины
|
|
США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение американцами санкций в отношении украинских политиков, в том числе депутата Андрея Деркача, который обнародовал компромат на Байдена.
«Это начало системной зачистки всего, что может скомпрометировать Байдена, который через неделю станет полноправным президентом США. И это запугивание тех, кто вздумает пойти по этому пути», – уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Политолог напомнил про американский закон, разрешающий вводить международные санкции в интересах Америки и для «защиты демократии». «А сейчас интересы демократии – это интересы демократов и лично Байдена, – подчеркнул эксперт. – Есть же какие-то документы по Burisma Holdings. Теперь им надо уничтожить их, и вообще зачистить любое упоминание этой темы, поскольку они понимают, что не могут зачистить те 73 миллиона голосов американцев, которые голосовали за Трампа, частично поддерживали штурм Конгресса, и которые могут напомнить про коррупцию Байдена и его сына в связи с этой компанией». Собеседник ожидает проведение операций, которые будут направлены на на уничтожение всех аргументов против Байдена по его делам вокруг украинского газодобывающего холдинга.
«Для Деркача в этих санкциях нет ничего нового, поскольку его уже ранее не пустили в США, и стало понятно, что он фигура нон-грата для демократического deep state, – отметил киевский политолог. – Другое дело, что в санкционный список попали и Онищенко (украинский политик и бизнесмен Александр Онищенко, который уехал из страны в 2016 году) и еще какие-то люди, которые столь энергично как Деркач, не вели работы против Байдена, и это, наверное, стало для них неожиданностью».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что Деркач давно рассказывал о сговоре украинской власти с американской. «Здесь произошла обида. Деркач рассказал больше, чем положено. И поплатился за то, что попытался рассказать правду. У него был на Украине телеканал, который уже «случайно» закрыли. Неофициально сообщалось, что его бизнес стал часто подвергаться проверкам», – отметил политолог.
Охрименко добавил, что опубликованные Деркачем пленки с компроматом на бывшего президента Петра Порошенко «рикошетом затрагивали Зеленского». «Естественно, что Деркач раскрывал сговор, который имел место между украинской и американской властью. Понятно, что американцам это ужасно не нравилось. Надо понимать, что свобода слова, о которой говорят в США, это свобода через раз», – уверен Охрименко.
В понедельник Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовоал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму
Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы».
«Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией.
В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель.
По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.
Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе».
В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V»
|
|
«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям.
«Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник.
Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США ввели санкции против рассказавших о коррупции семьи Байденов украинских граждан и СМИ
|
|
Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
О санкциях против граждан Украины и украинских организаций сообщило американское министерство финансов, передает ТАСС.
Ведомство заявило, что лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
Напомним, 16 сентября внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Ранее Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора, а Facebook удалила аккаунт Деркача, обвинив внефракционного депутата Верховной рады во вмешательстве в американские выборы.
Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID
|
|
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом.
«Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю», – цитирует РИА «Новости» телеведущую.
В качестве примера она привела телеведущую Арину Шарапову. По словам Малышевой, после перенесенного COVID-19 Шарапова заявила, что «не может видеть алкоголь». «Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» — подчеркнула Малышева.
Напомним, Малышева объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом: «Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен бремененным и кормящим матерям».
Кроме того, она перечислила группы людей, кому необходимо как можно скорее сделать прививку от коронавируса. По словам медика, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом, «особенно тем, кто старше 50 лет», поскольку «риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных», «риск умереть от коронавируса выше на 50%». Также вакцинация, по словам телеведущей, необходима людям старше 65 лет.
Малышева заявляла, что черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, еще она посоветовала есть печень трески, устрицы и бразильские орехи.
Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию
|
|
Компания Pfizer не планирует поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.
«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения, на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года. В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», – сообщили РБК в Pfizer.
Вместе с тем в компании подчеркнули, что будут «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».
Вместе с тем, ранее СМИ сообщали о случаях смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.
В Раде назвали отказ Киева закупать российскую вакцину геноцидом населения
|
|
Власти Украины обезопасили себя, проведя спецоперацию по закупке вакцины от коронавируса в Израиле, в то время как от COVID-19 в стране умирают ежедневно сотни человек. Позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.
«У меня складывается впечатление, что это программа по сокращению численности людей на территории Украины. В сложившихся условиях кроме, как «геноцид», по-другому это назвать невозможно. Геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти, показывает, что это Госдеп разворачивает программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота. Наша страна давно превращена в колонию, сырьевой придаток, где проводят эксперименты», – сказано в заявлении Кивы, опубликованном на сайте ОПЗЖ.
Как отметил депутат, вакцину «без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно», поскольку препарат перевозится в специальных контейнерах при температуре -70 градусов. По мнению Кивы, власти закупили вакцину для себя и VIP-персон. «А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек», – отметил он.
Депутат считает, что предоставление Россией вакцины «Спутник V» и возможности ее производства на харьковских фармакологических предприятиях – «неудобный политический вопрос» для Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство привыкло представлять Россию страной-агрессором и врагом, на которого можно списать все внутренние провалы, в то время как Москва в действительности выступает спасителем.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Российские ученые выявили уникальный случай мутации коронавируса
|
|
Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций: 47-летняя женщина с лимфомой четвертой стадии заразилась еще в апреле, результаты теста на COVID-19 оставались положительными до 9 сентября.
В препринте исследования указывается, что за исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина, пишут «Известия».
Сравнив материалы, специалисты заключили, что в организме женщины вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.
Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом и с теми, которые возникли в «британском» варианте.
«Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме», – подчеркнул специалист.
Он также отметил, что делать выводы о скорости распространения нового «российского» штамма преждевременно, так как описан только один случай.
Ранее эксперт объяснил, в каком случае нужно менять состав вакцины от коронавируса.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.
Байдену сделали вторую инъекцию вакцины от коронавируса
Избранному президенту США Джо Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Байден привился от коронавируса в клинике в Ньюарке в штате Делавэр. Он был в защитной маске. Избранный президент выразил благодарность персоналу клиники, а также подчеркнул, что важно быстро распределить вакцину в США, передает ТАСС.
Первую дозу вакцины ему ввели 21 декабря. Прививка также была сделана его жене Джилл. 14 декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Отметим, что были зафиксированы случаи гибели людей после прививки вакциной Pfizer. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Зафиксирован рост смертности от коронавируса в мире
|
|
С началом 2021 года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса, наибольшее число летальных исходов наблюдается в США, Бразилии и Мексике.
Наиболее высокий уровень смертности из-за коронавируса фиксируется в США – 376 тыс. умерших с начала пандемии. Прирост числа смертей за январь превышал отметку в 4 тыс. – это максимум за все время пандемии в США, передает ТАСС.
Тем временем в Бразилии из-за коронавируса умерли 203,5 тыс. человек, прирост числа смертей на прошлой неделе превышал 6,9 тыс. В Мексике от последствий COVID-19 умерли 134,3 тыс. пациентов, при этом суточный прирост летальных исходов с начала года пять раз превысил отметку в 1 тыс.
В свою очередь в Европе наиболее высокий прирост числа смертей из-за коронавируса в Великобритании – за последние семь дней показатель четыре раза превышал отметку в 1 тыс. Всего за время пандемии в стране умерло 82 тыс. человек.
Самая большая относительная смертность из-за коронавируса в Бельгии – там из 1 млн жителей умерло 1,7 тыс. пациентов. Также в числе стран, где относительная смертность наиболее высока, Словения (1454 умерших на 1 млн жителей), Босния и Герцеговина (1324), Италия (1311), Северная Македония (1265), Чехия (1238), Великобритания (1204), Болгария (1190), США (1160), Перу (1154), Испания (1118), Венгрия (1112), Хорватия (1076), Франция (1041), Мексика (1036) и Панама (1034).
Следом идет Швейцария, где на 1 млн жителей приходится 963 умерших, в Швеции – 931, в Германии – 502, в России – 427. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID.
Напомним, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, который учитывает информацию международных организаций, федеральных и местных властей, в мире зафиксировано 90 005 800 случаев коронавируса.
В ЕК ответили на вопрос о возможности расширения поставок «Спутник V» в ЕС
Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
«По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель – прим. ВЗГЛЯД) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве, передает ТАСС.
Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Киев ответил Лукашенко, назвавшему Зеленского «обучаемым человеком»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нечему обучать украинского лидера Владимира Зеленского, который является «самодостаточной политической фигурой», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко) – известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Он добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа.
Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его «обучаемым человеком». Кроме того, Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заявил он.
Глава МИД Украины счел борьбу с «российской идеологией» важнее защиты украинцев от коронавируса
|
|
Глава министерства иностранных дел Украины в эфире канала «1+1» заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за пропагандистского фактора.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – передает слова украинского министра «Интерфакс».
Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
«Сбер» похвастался умением определять COVID-19 за минуту
Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.
«Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей – голоса, дыхания и кашля», говорится в сообщении на сайте компании.
Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. После этого их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более 3 тыс. образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках.
«Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер – сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он добавил, что в ближайшее время «Сбер» планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.
Тем временем главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что пациенты с коронавирусом в Москве в настоящее время более тяжелые, чем в первую пандемию.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что через одну-две недели в России вырастет заболеваемость коронавирусом. По его словам, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%.
Молдавия и Украина собрались создать транспортный коридор Кишинев – Киев
Власти Молдавии и Украины хотят создать транспортный коридор между Кишиневом и Киевом, сообщила молдавский лидер Майя Санду.
Санду заявила, что стороны «обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры на трассе Кишинев – Киев». По ее словам, «это позволит создать транспортный коридор, который сократит время поездки от Кишинева до Киева и может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы», передает РИА «Новости».
Проект предполагает реабилитацию дорожного полотна на территории обеих стран, в результате поездка от Кишинева до Киева будет длиться около пяти часов.
Кроме того, по словам Санду, Молдавия и Украина в будущем хотят принять долгосрочное решение, чтобы позволить взаимное перемещение граждан между странами на базе внутренних паспортов.
Ранее Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства.
Напомним, во вторник президент Молдавии совершила первый официальный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года переговоры двух стран на высшем уровне.
|
|