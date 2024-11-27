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    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    27 ноября 2024, 10:47 • Новости дня

    СВР обвинила США в попытках подчинить Армению

    СВР: США стремятся подчинить Армению через прозападные партии к 2026 году

    Tекст: Евгения Караваева

    Служба внешней разведки (СВР) России обвинила США в попытке полностью подчинить Армению через продвижение прозападных партий перед выборами в 2026 году.

    Соединенные Штаты пытаются полностью подчинить Армению, передает ТАСС. Это заявление поступило от пресс-бюро Службы внешней разведки России. По информации СВР, Америка не оставляет планов навязывания так называемой «демократизации» в этой стране.

    В СВР убеждены, что власти США начали политическую раскрутку прозападных партий, чтобы обеспечить их прохождение в парламент Армении на выборах в 2026 году. Цель – подчинение армянской исполнительной власти, если она попытается следовать национальным интересам и традициям.

    Госдепартамент США задумался о том, как не дать Еревану сойти с «демократического пути», отметили в СВР. Планируется усиление вертикали власти в Армении через сотрудничество с прозападными партиями, такими как «Республика», «Во имя республики», «Европейская партия Армении» и «Христианско-демократическая партия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Армении Никол Пашинян выразил желание присоединиться к Евросоюзу в течение 2024 года. В октябре жители Армении провели референдум по поводу вступления в ЕС, собрано 60 тыс. подписей.

    Что касается США, Никол Пашинян одним из первых поздравил победившего на выборах Дональда Трампа.

    25 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Выступающий за союз с Россией Кэлин Георгеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии, что вызвало «политическое землетрясение» в стране, пишет The Financial Times.

    Георгеску, ранее связанный с радикальной националистической партией АУР, участвовал в выборах как независимый кандидат и не считался фаворитом. Однако по результатам голосования он набрал 23% голосов, в то время как премьер-министр Марчел Чолаку – 19%, пишет Financial Times.

    «Сегодня голос – это молитва за нацию. Я проголосовал за обиженных, униженных, за тех, кто чувствует, что они не важны в этом мире», – заявил Георгеску в соцсети.

    Эксперт из Орхусского университета в Дании Костин Чобану назвал это событие «политическим землетрясением», отмечая, что победа Георгеску в первом туре была непредсказуемой и перевернула политический порядок.

    Издание отмечает, что Георгеску, известный своими пророссийскими позициями, ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения противоракетного щита в стране. Он также выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным, называя его одним из немногих «истинных лидеров» в мире.

    На данный момент Георгеску предстоит участвовать во втором туре выборов, который состоится через две недели. В случае победы он получит право назначать премьер-министра, играть ключевую роль в формировании коалиций и принятии решений по вопросам безопасности и внешней политики.

    Напомним, сторонник союза с Россией Георгеску обошел Чолаку на президентских выборах в Румынии.

    Политолог Рар, комментируя эти выборы, заявил, что либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что либералы могут потерять власть еще в одной стране Европы.

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    24 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе

    Политолог Рар: Либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами

    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, поэтому рост влияния правых сил ощущается здесь особенно ярко. Тем не менее данная тенденция характерна для всех государств ЕС, поскольку нынешняя политика объединения не способна справиться с последствиями глобального кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Румынии стартовали президентские выборы.

    «В рамках текущего глобального кризиса Европа неуклонно «правеет». У жителей ЕС – и Румыния здесь выступает достаточно ярким примером – складывается впечатление, что либеральная модель сегодня не способна справиться с имеющимися вызовами. Прежние политические подходы постепенно истощаются», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Принципы «зеленой» экономики и гуманизма «сгибаются» под давлением неограниченной миграции, замедления темпов экономического роста и многих социальных проблем. Восточная Европа, кстати, вообще не имеет длительных демократических традиций, поэтому тяготение к политике национальных интересов ощущается здесь особенно сильно», – отмечает он.

    «Поэтому Брюссель уже сейчас учится, как именно стоит выстраивать диалог с представителями правых идеологий. Центр ЕС начинает осознавать, каким образом с ними стоит договариваться, с помощью каких тем на них можно давить. Но, конечно, страх, что «популисты» в будущем возьмут верх и в институтах Евросоюза, присутствует у многих», – заключил Рар.

    Ранее в Румынии стартовали президентские выборы. В электоральной кампании принимают участие более 14 кандидатов. Однако социологические опросы указывают на то, что основными претендентами на пост главы государства являются двое: действующий премьер-министр страны Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (за него готовы отдать свой голос 24% населения) и политик правого толка Джордж Симион, представляющий «Альянс за объединение румын» (15,4%).

    В период с 2019 по 2023 год Чиолаку являлся председателем палаты депутатов страны. Тогда же он стал лидером Социал-демократической партии. По собственному признанию, придерживается идей левого национализма и социального консерватизма. При этом в рамках предвыборной кампании он делал упор на развитие институтов евроинтеграции.

    Так, недавно он нанес визит в Венгрию, после которого заявил о готовности Будапешта поддержать Бухарест в деле вхождения в Шенгенское пространство, сообщает «Газета.ru». По его словам, окончание присоединения стоит ожидать уже в 2025 году. Известно, что данный вопрос будет рассматриваться Брюсселем 12 декабря.

    В свою очередь Джорджа Симиона европейские медиа описывают как вероятного ставленника Москвы. Например, Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) сообщает, что его неоднократно подозревали в сотрудничестве с российской военной разведкой, однако сам кандидат в президенты данную информацию опровергает.

    По его словам, возглавляемая им партия является «наиболее русофобской» в стране. Во время предвыборной кампании он часто критиковал Владимира Путина, однако также выступал против продолжения поставок вооружений ВСУ. Его фракция «Альянс за объединение румын» выступает под лозунгом «За семью, нацию, веру и свободу».

    Украинские СМИ припоминают Симиону заявления против задействования румынских портов в перегрузке зерна, а также масштабную критику дноуглубительных работ Киева в Дунае. По его мнению, офис Зеленского способствовал «уничтожению дельты» реки. Также негативной оценке подвергаются его слова о вреде антироссийских санкций.

    Однако некоторые румынские издания отмечают, что конкуренцию Чиолаку может составить и Элена Ласкони, представляющая «Союз спасения Румынии». Ее партия занимает проевропейские, либеральные позиции, а общественная поддержка данного кандидата достигает 15,3%. В настоящий момент она занимает должность примара (мэра) Кымпулунга.

    Большинство экспертов убеждены, что ни одному из претендентов на пост главы государства не удастся достичь большинства для победы. Таким образом, в стране, скорее всего, состоится второй тур выборов, который предварительно назначен на 8 декабря.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка европейских войск на Украину вновь обсуждается на фоне возможного отказа поддержки от США после прихода Дональда Трампа к власти в январе 2025 года, пишет Le Monde.

    Европейские страны возобновили обсуждения о возможной отправке войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    По информации газеты Le Monde, источником которой стали неназванные лица, дискуссии связаны с возможными изменениями в политике США в отношении Украины после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года. Европейские правительства обеспокоены тем, что Трамп может сократить или полностью прекратить поддержку Украине, что вынуждает их искать альтернативные меры.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, упомянув о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ставка ВСУ на наемников провалилась.

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    26 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист Дудаков: Угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде
    @ Stefani Reynolds/Poo/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики избранный президент США хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

    «Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что еще в январе, согласно данным СМИ, Трамп допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из КНР. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», – добавил собеседник.

    Что касается Канады, то одна из основных претензий Трампа к Оттаве связана с нелегальной миграцией. «В Канаде с этим серьезные проблемы: за последние годы в страну приехало много людей. Впрочем, некоторые из них прорываются через северную границу на территорию Соединенных Штатов», – указал Дудаков. Возможное введение пошлин на товары из Канады позволит Трампу решить еще одну задачу – а именно «устроить смену режима» в стране.

    «В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом». С ним избранному президенту США, думаю, будет проще договариваться, например, о совместной борьбе с миграцией», – рассуждает политолог.

    Он напомнил, что эта проблема характерна и для южных границ, но Трамп также будет пытаться побороть и контрабанду наркотиков. «Мексиканские картели зарабатывают миллиарды долларов на поставках запрещенных веществ, опиоидов в США. Это вызывает большой кризис в Америке: например, по 100 тыс. граждан умирают ежегодно от передозировки. Поэтому для республиканцев этот вопрос стоит уровнем повыше, чем Китай, Иран, Россия или какие-либо другие страны», – отметил эксперт.

    Дудаков допускает, что по поручению Трампа может быть проведена ограниченная военная операция против картелей в Мексике «Шок и трепет» с нанесением ракетных ударов по их инфраструктуре. «В то же время, конечно, это поставит в очень сложное положение отношения Вашингтона и Мехико, в которых и на текущий момент наблюдаются проблемы», – уточнил спикер.

    «Пока же возможное введение пошлин на товары из Канады и Мексики призваны заставить эти страны побороть потоки нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Подобная мера – своего рода требование к местным властям к кооперации», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести высокие таможенные пошлины для Канады, Мексики и КНР. Как отмечает The New York Times, все перечисленные страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. Так, в отношении Мехико и Оттавы планируется увеличение налогов до 25%. Ограничения будут действовать до тех пор, пока государства не отрегулируют поток наркотиков и движение мигрантов в Штаты.

    Кроме того, республиканец пообещал довести размер пошлин на товары из Китая до 10%. Причем данные тарифы будут действовать поверх иных норм, принятых против Пекина ранее. По его оценке, Поднебесная предпринимает недостаточно усилий для пресечения незаконного потока наркотиков в США. Действие законодательных правок будет продолжаться до тех пор, пока КНР не предпримет необходимых мер по решению данной проблемы.

    Как отмечает сам Трамп, данные решения будут приняты 20 января, то есть в первый же день его возвращения в Белый дом. При этом планируемые ограничения, скорее всего, будут нарушать условия торгового соглашения, заключенного между США, Мексикой и Канадой. Напомним, документ был подписан в 2020 году, во времена первого срока республиканца.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможный антикитайский курс администрации Трампа.

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    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    26 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Американцы высказались за прекращение помощи Украине

    51% американцев считают необходимостью прекращение военной помощи Украине

    Американцы высказались за прекращение помощи Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине, 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

    Согласно данным опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov, большинство американцев выступают за прекращение военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Из более чем 2,2 тыс. опрошенных 51% считают, что США не должны продолжать отправку оружия и военной поддержки Киеву, в то время как 49% по-прежнему поддерживают такие меры.

    Кроме того, 79% респондентов полагают, что ограничение помощи Украине должно стать приоритетной задачей для администрации избранного президента Дональда Трампа. Из них 33% считают, что это должно быть «высокоприоритетной» задачей, а 36% присвоили ей «среднюю степень приоритетности». Опрос проводился в период с 19 по 22 ноября и охватил широкий круг американцев.

    Администрация нынешнего президента США Джо Байдена активно поддерживала Украину, предоставляя гуманитарную и военную помощь, в том числе обучение украинских военных, на сумму, превышающую 59 млрд долларов. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что увеличение поставок оружия Украине не изменит их решимости во время специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года, Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку.

    Киев пообещал Трампу энергоресурсы и минералы, включая литий, в обмен на военную помощь.

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    25 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Захарова прокомментировала прекращение дел против Трампа

    Захарова: прекращение дел против Трампа подчеркивает цикличность правосудия США

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа, что демонстрирует различные результаты до и после выборов.

    Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение Министерством юстиции США федеральных дел против избранного президента Дональда Трампа. Захарова отметила, что это решение подчеркивает «удивительную цикличность» американского правосудия.

    «Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – заявила Захарова в своем телеграм-канале.

    Ранее директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун сообщил, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в контексте политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было названо победой для верховенства права.

    Суд Нью-Йорка решил перенести вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов на 26 ноября, удовлетворив ходатайство его адвокатов о переносе заседания после президентских выборов.

    Трамп заявлял, что ему запретили давать показания по делу о подлоге документов, что он считает неконституционным.

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    25 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине

    Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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    25 ноября 2024, 07:03 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа уволить 15 тыс. трансгендеров из армии США

    Times: Трамп уволит 15 тыс. трансгендеров из армии США после возвращения в Белый дом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Избранный президент США Трамп намерен демобилизовать трансгендеров, чья численность оценивается в 15 тыс. человек, из армии согласно новому указу, который может быть подписан 20 января.

    Как сообщает Times, Дональд Трамп, избранный президент США, намерен подписать указ о демобилизации всех военных-трансгендеров при возвращении в Белый дом 20 января. По данным источников военной сферы, увольнение затронет около 15 тыс. человек, и их демобилизуют по состоянию здоровья, что будет означать непригодность к службе, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванный источник, который отметил, что армия США в настоящее время испытывает трудности с набором новобранцев. В этой ситуации увольнение трансгендеров может усугубить кадровые проблемы. Источник подчеркнул, что только корпус морской пехоты справляется с текущими показателями набора, а среди трансгендеров есть те, кто занимает высокие должности.

    Кроме того, согласно данным газеты, нововведение Трампа будет препятствовать трансгендерам поступать на военную службу в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставной «морской котик» из США Крис Бек заявил, что смена пола «разрушила его жизнь», и призвал американцев «проснуться». Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной под именем Майкл Джон Сирилло, была зачислена в Вооруженные силы Украины. В Пентагоне поддержали службу трансгендеров в армии США.

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    25 ноября 2024, 03:57 • Новости дня
    Мигранты в США начали подготовку к массовой депортации после победы Трампа

    NYT: Мигранты в США готовятся к депортации из-за обещаний Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Нелегальные мигранты в США активно налаживают контакты с юристами и общественными организациями из-за обещанных депортаций после победы Дональда Трампа, сообщает New York Times.

    По информации издания,  мигранты активизировали работу с юристами, а также участвуют во встречах с некоммерческими организациями, чтобы противостоять возможным депортациям, передает РИА «Новости».

    Некоторые мигранты, имеющие грин-карты, стремятся как можно скорее получить гражданство США. Те, у кого неясный правовой статус или кто въехал в страну нелегально, активно подают заявления на предоставление убежища. Газета подчеркивает, что даже ходатайство в процессе рассмотрения может защитить от депортации.

    Мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, пытаются ускорить процесс вступления в брак, чтобы иметь возможность подать заявку на получение грин-карты. По данным телеканала NBC News, реализация планов Трампа может привести к разлучению по меньшей мере четырех млн семей.

    Массовые депортации были одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа.

    Напомним, ранее Трамп пообещал массовые депортации мигрантов с привлечением военных и введения чрезвычайного положения.

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    26 ноября 2024, 00:54 • Новости дня
    Республиканцы потребовали от Байдена сохранить документы по сделке US Steel

    Республиканцы призвали Байдена сохранить документы по продаже US Steel Nippon Steel

    Tекст: Денис Тельманов

    Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel японской компании Nippon Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

    Агентство Bloomberg сообщило, что республиканцы из палаты представителей США направили письмо министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо. В письме они выразили обеспокоенность влиянием политических факторов на решение о блокировке сделки по продаже U.S. Steel японской Nippon Steel. Республиканцы подчеркнули, что недавние события в комитете по иностранным инвестициям в США вызывают сомнения в целостности его процесса принятия решений.

    В частности, республиканцев тревожит, что решение Байдена заблокировать продажу может быть политически мотивированным. U.S. Steel находится в Пенсильвании – важном штате для прошедших президентских выборов. Дональд Трамп и Камала Харрис активно боролись за поддержку избирателей, включая крупные профсоюзы, которые выступают против продажи компании. Ранее Трамп также заявлял о планах заблокировать сделку.

    Администрация Байдена уведомила японскую Nippon о возможных рисках для национальной безопасности сделки. Хотя Япония является союзником США, сделка была отправлена на оценку комитета по иностранным инвестициям, который выявил риски. Республиканцы в письме агентству «Блумберг» выразили сомнения, что комитет действительно ставит на первое место вопросы национальной безопасности, а не политические интересы.

    В декабре прошлого года стало известно о намерении Nippon Steel приобрести U.S. Steel за 14,1 млрд долларов. Белый дом заявил о необходимости тщательного изучения сделки с точки зрения возможного влияния на национальную безопасность. Работники U.S. Steel поддержали продажу, считая, что это поможет избежать закрытия доменных печей и сокращения рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебре 2023 года крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel решила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, в том числе выплатив долги U.S. Steel в размере 742 млн долларов, чтобы создать структуру поставок ключевых товаров в Японию и США.

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    26 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Трамп пообещал 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады

    Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это станет одним из его первых шагов на посту президента.

    На своей странице в Truth Social Трамп написал: «Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары». По его словам, у обеих стран есть все возможности для решения данной проблемы.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена. Он сообщил, что китайские власти обещали бороться с наркоторговлей, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация не изменится, США будут взимать дополнительные 10% пошлин на всю китайскую продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская Комиссия по наблюдению за экономикой и безопасностью в отношениях США и Китая (USCC) рекомендовала лишить Китай статуса постоянных нормальных торговых отношений, что может привести к значительным экономическим потерям для Китая.

    Незаконные перевозчики призывают мигрантов пересекать границу США с Мексикой до инаугурации Дональда Трампа, опасаясь ужесточения иммиграционной политики. Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

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    26 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Трамп предложил девочке миллионы за покупку ее волос

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выразил желание купить волосы темнокожей девочки за миллионы долларов во время встречи в своем гольф-клубе во Флориде.

    На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как Трамп, управляя гольф-каром, останавливается рядом с девочкой и выражает восхищение ее кудрявыми волосами, передает РИА «Новости».

    «Мне нравится эта девочка. Мне нравятся ее волосы. Я хочу ее волосы. Я куплю твои волосы, я заплачу тебе миллионы», – сказал политик. После этого он посадил девочку в гольф-кар, обменялся с ней несколькими фразами, сфотографировался и уехал один.

    При этом неясно, с какой целью Трамп предложил столь щедрую сумму за волосы девочки. Сам 78-летний политик не дал комментариев по поводу возможной цели этой необычной покупки.

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    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

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    26 ноября 2024, 02:14 • Новости дня
    Президент Колумбии поддержал планы Трампа по Украине

    Густаво Петро приветствовал приверженность Трампа прекращению конфликтов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Колумбии Густаво Петро приветствовал планы Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине и выразил готовность поддержать его инициативы по восстановлению мира.

    Президент Колумбии Густаво Петро, как передает ТАСС, направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором приветствовал его планы прекращения конфликтов на Украине, в Судане и Газе. В письме Петро выразил готовность правительства Колумбии поддержать все инициативы Трампа, направленные на восстановление мира и прекращение насилия.

    Густаво Петро также поздравил Трампа с победой на выборах, отметив, что американский народ сделал свой выбор, заслуживающий высокого признания. Президент Колумбии подчеркнул, что между Колумбией и США давно установлены прочные и стратегические партнерские отношения. В письме Петро указал на важность диалога между Севером и Югом в текущие критические времена.

    Колумбийский лидер обратил внимание Трампа на потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, который США могли бы использовать для удовлетворения своих энергетических потребностей, способствуя борьбе с изменением климата. Петро также подчеркнул необходимость многостороннего подхода к решению таких проблем, как борьба с наркотиками и миграция, отметив, что устойчивый способ решения проблемы мигрантов заключается в содействии процветанию в их странах.

    В заключение Петро выразил уверенность, что срок Трампа укрепит дружбу между двумя странами, и призвал продолжать стремление к общему процветанию и справедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал National Review подверг критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины и обвинил ее в недостаточном стратегическом мышлении и запоздалых решениях в публикации.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, как сообщил Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

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