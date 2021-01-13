Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами

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13 января, среда | Последнее обновление — 06:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
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Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами
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С 2011 года ввоз книг из России на Украину упал в 12 раз, за последние четыре года импортерам в Киеве свыше 4 тыс. раз отказали во ввозе книг из России, сообщил украинский госкомитет по телевидению и радиовещанию.
Госкомитет заявил, что в соответствии с законом 2016 года запрещают «исключительно книги антиукраинского содержания» и книги, которые, по мнению украинских властей, якобы содержат «пропаганду в пользу государства-агрессора», как Киев называет Россию. Госкомитет заверил, что после принятия закона «легальным путем на Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания», передает ТАСС.
С 2017 года на Украину ввезли 31 тыс. наименований книг. В основном речь идет о мировой классике, детской и научно-популярной литературе. Кроме того, ввозят украиноязычные книги украинских издательств, напечатанные в России. Отказ разрешить «ввоз книжной продукции» чаще всего связан с «подачей неполного пакета документов заявителями», в 274 случаях (из 4274) – с «антиукраинским содержанием». Подчеркивается, что «на Украину не дали ввезти почти 1,5 млн экземпляров антиукраинских изданий».
Кроме того, «введены санкции в отношении девяти российских издательств, наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы», это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции из России.
Госкомитет сообщил, что «общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18104», хотя количество выданных разрешений не отражает картины реально ввезенных на Украину книг, так как значительная часть полученных разрешений остается нереализованной. Отмечается, что «полное прекращение или ограничение» на ввоз книги из России на Украину возможно только «путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг».
Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей. Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева. Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова.
В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму
Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы».
«Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией.
В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель.
По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.
Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе».
В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V»
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«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям.
«Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник.
Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
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Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве
Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении.
В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
Молдавия и Украина собрались создать транспортный коридор Кишинев – Киев
Власти Молдавии и Украины хотят создать транспортный коридор между Кишиневом и Киевом, сообщила молдавский лидер Майя Санду.
Санду заявила, что стороны «обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры на трассе Кишинев – Киев». По ее словам, «это позволит создать транспортный коридор, который сократит время поездки от Кишинева до Киева и может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы», передает РИА «Новости».
Проект предполагает реабилитацию дорожного полотна на территории обеих стран, в результате поездка от Кишинева до Киева будет длиться около пяти часов.
Кроме того, по словам Санду, Молдавия и Украина в будущем хотят принять долгосрочное решение, чтобы позволить взаимное перемещение граждан между странами на базе внутренних паспортов.
Ранее Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства.
Напомним, во вторник президент Молдавии совершила первый официальный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года переговоры двух стран на высшем уровне.
Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться»
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Комментируя переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что «похвастаться нечем».
Он сообщил, что встреча стала «достаточно откровенным обменом мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей», но «найти окончательные решения не удалось», передает РИА «Новости».
Участники переговоров подготовили «новые принципы и подходы» для дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом Москва полагает, что встреча была «полезной», стороны смогли обменяться подходами.
У замглавы администрации президента «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены. Козак отметил, что «начать боевые действия» в Донбассе «было бы самоубийством», с лета режим прекращения огня «худо-бедно соблюдается».
Козак также отметил, что коронавирус, с точки зрения российской делегации, не мешает переговорному процессу. Он сообщил, что политические советники и представители МИД стран «нормандской четверки» договорились через две недели провести новые переговоры, которые пройдут в онлайн-формате.
Напомним, в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал участие Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».
Киев ответил Лукашенко, назвавшему Зеленского «обучаемым человеком»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нечему обучать украинского лидера Владимира Зеленского, который является «самодостаточной политической фигурой», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко) – известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Он добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа.
Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его «обучаемым человеком». Кроме того, Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заявил он.
Глава МИД Украины счел борьбу с «российской идеологией» важнее защиты украинцев от коронавируса
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Глава министерства иностранных дел Украины в эфире канала «1+1» заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за пропагандистского фактора.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – передает слова украинского министра «Интерфакс».
Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства.
«Украина и Молдавия сделали сегодня важный шаг к установлению стратегического сотрудничества между двумя странами. Молдавия твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказала Санду, начав свою речь на украинском и продолжив на молдавском языке.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидером Молдавии урегулирование конфликта в Приднестровье и посредническую роль Украины в формате «5+2», передает ТАСС.
«Мы обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдавии. Мы также обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья, в частности, с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров «5+2». В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», – сказал он.
Участниками международного формата «5+2» являются Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, США и Евросоюз – наблюдатели.
Кроме того, стороны договорились создать президентский совет для координации действий в решении задач двусторонней повестки дня. «Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», – сказал Зеленский.
Он добавил, что стороны намерены возобновить активный диалог на высшем уровне и сделать его «динамичным и результативным».
В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила
, что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель.
Санду 24 декабря приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией.
Россия осталась в тройке крупнейших торговых партнеров Украины по итогам 2020 года
Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году, сообщила государственная таможенная служба страны.
«Страны, из которых больше всего импортировали товары на Украину: Китай – 8,3 млрд долларов, Германия – 5,1 млрд долларов и Россия 4,6 млрд долларов. Экспортировали с Украины больше всего в Китай – 7,1 млрд долларов, Польшу – 3,3 млрд долларов, Россию – 2,7 млрд долларов», – заявило ведомство в своем Facebook.
Украинская сторона в основном экспортировала зерновые, черные металлы, жиры и масла, в страну в основном завозились минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, а также транспорт.
Импорт товаров в прошлом году на Украину снизился на 10,3% и составил 54,2 млрд долларов, экспорт сократился на 1,7% до 49,2 млрд долларов.
В августе сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении.
В Госдуме заявили, что отказ Киева от вакцины «Спутник V» обрекает украинцев на заклание
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Украинские власти подходом к российской вакцине «Спутник V» и своим желанием выслужиться перед «западными кураторами» представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете «сокрушался», что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет, передает РИА «Новости».
«Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что «Спутник V» делают люди с «неправильной идеологией». Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики», – подчеркнула она.
Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения. «Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам», – добавила парламентарий.
Панина считает, что народу Украины «остается лишь выразить сочувствие», так как его буквально «обрекают на заклание» в угоду желанию властей выслужиться перед «западными кураторами».
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
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Минск призвал Киев не политизировать поставки электроэнергии из Белоруссии
Вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений, заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго.
«Вчера в отдельных украинских СМИ появилась информация «об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины». В этой связи хотели бы разъяснить, что вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того. Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям», – говорится в заявлении пресс-службы в Telegram Минэнерго Белоруссии.
В ведомстве отметили, что прекращение действия принятого ранее Киевом запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка Украины к сотрудничеству с гособъединением «Белэнерго» позволили возобновить торговлю электроэнергией. При этом в пресс-службе ведомства указали, что объемы этой торговли в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%.
«Заявления украинских экспертов, которые звучат в последние дни, во многом преувеличены. Межведомственные переговоры о сотрудничестве в электроэнергетической сфере планируется продолжить», – говорится в сообщении.
Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Данное заявление распространили украинские СМИ, передает РИА «Новости».
Украинскую националистку лишили стипендии в Австрии
Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинку Елену Семеняку в связи с тем, что она придерживается ультраправых взглядов.
Отмечается, что такое решение институт принял после того, как стало известно, что Семеняка публикует у себя в соцсетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, передает «Страна.ua».
По данным издания, аспирантка является секретарем по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (запрещена в России).
Ссылка с описанием стипендии украинки на сайте института была удалена. Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро 1,8 тыс. евро.
Ранее представители украинских националистических организаций устроили митинг рядом с киевской больницей «Феофания», в которой лечится от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский.
Британия профинансирует проекты по нарушению территориальной целостности России
Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России, сообщил портал «Комитет защиты национальных интересов».
В частности, в ходе анализа грантовой активности зарубежных спонсоров выяснилось, что дипломатические ведомства Великобритании финансируют кампании, направленные на нарушение территориальной целостности России. Так, в январе 2021 года стартует реализация проектов, отобранных британским посольством на Украине в рамках программы «Открытое будущее». Специфическая область применения проекта – противодействие российской угрозе в Крыму, сообщает «Комитет защиты национальных интересов».
Финансирование каждого проекта составит до 1 млн рублей (10 тыс. фунтов стерлингов). Количество одобренных заявок не ограничено. Административные расходы не должны превышать 8% всего бюджета кампании, при этом денежные средства не могут быть направлены на академические исследования, курсы английского языка и т. д. Таким образом, подчеркивается практико-ориентированный характер программы, указали авторы портала.
Среди целей программы, указанных в анонсе на сайте британского правительства, значатся: «содействие реинтеграции Крыма и неподконтрольных Киеву областей (ДНР и ЛНР) в состав Украины; документирование случаев попрания прав человека на полуострове со стороны России; противодействие российским властям как нарушителю этих прав»; а также «поддержка жертв российского режима в Крыму».
Отмечается, что работа будет вестись украинскими некоммерческими организациями в сотрудничестве с официальными киевскими властями и международными неправительственными фондами. В задачи проекта входит: освещение ситуации с защитой прав человека в «незаконно аннексированном» Крыму, ДНР и ЛНР; создание механизмов мониторинга; защита прав жителей Крыма украинским правительством; информационная работа с крымскими НКО и национальными объединениями; стимулирование их политической и правозащитной активности.
Саммит «крымской платформы» назвали сборищем «пикейных жилетов»
Международный саммит «крымской платформы», связанный с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, рискует превратиться в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Рассуждая о грядущей модальности «Крымской платформы», господин Кулеба рискует превратить это мероприятие в лучшем случае в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов». Навязывая приглашенным участникам свою замшелую повестку дня, Киев действует в строгом соответствии со старой поговоркой по принципу «ешьте, дорогие гости, все равно собакам выкидывать», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его мнению, ни один авторитетный эксперт не приедет на Украину обсуждать нелепый вопрос «Чей Крым?» даже под дулом пистолета.
«Пикейные жилеты» – выражение из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Теленок», которое применяется по отношению к людям, ведущим пустопорожние разговоры.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым Украине, заведомо бесперспективны.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе».
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