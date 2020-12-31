Украина запретила ввоз российских «пропагандистских» книг для детей

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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 13:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин поздравил россиян с Новым годом
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Украина запретила ввоз российских «пропагандистских» книг для детей
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Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2020 году запретил ввоз в страну список российских книг из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».
Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева, передает «Интерфакс-Украина».
Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова.
Также на Украине признали, что 18 российских книг направлены на «ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды». Совокупный тираж составил 45 тыс. экземпляров.
В январе сообщалось, что Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году запретил ввозить из России 151 издание общим тиражом около 1 млн экземпляров из-за «антиукраинского содержания».
Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства.
«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского.
Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт».
В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию.
На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя
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«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник.
«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник.
«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
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Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии
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Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян.
«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал.
Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности.
Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
КС Украины пригрозил Зеленскому уголовной статьей за отстранение главы суда
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Конституционный суд Украины заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи главы КС Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны.
«Издав указ <...> от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого – прим. ВЗГЛЯД), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей <...> конституции Украины», – цитирует ТАСС сообщение КС.
В сообщении отмечается, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности», а Зеленский должен «немедленно отменить свой указ».
В суде также напомнили, что «за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов» предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в среду Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
Гривна за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20%
Курс национальной валюты Украины на 31 декабря 2020 года – 4 января 2021 года установлен на уровне 28,27 гривны за доллар, сообщил Национальный банк республики. Гривна за 2020 год подешевела к доллару на 19,4%.
По состоянию на 31 декабря 2019 года стоимость доллара составляла 23,68 гривны. Среднегодовое значение курса валют – 26,95 гривны за доллар, максимум был установлен 4 ноября – 28,60 гривны за доллар, передает ТАСС.
Напомним, в бюджете Украины на 2021 год указано, что курс национальной валюты установится на отметке 29,1 гривна за доллар вместо 27 гривен в этом году.
В марте Нацбанк Украины признал нехватку валюты.
На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины
Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре. При этом в ноябре бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом». В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
На Украине анонсировали поставки армии ракетных комплексов «Нептун»
Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» и минобороны Украины заключили контракт о поставке в украинские войска в 2021 году береговых ракетных комплексов «Нептун», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Согласно контракту, в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса, сообщается на сайте госконцерна.
Отмечается, что «Нептун» оснащен крылатыми ракетами, которые летят на сверхмалых высотах на дальность около 300 километров. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов».
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Клинцевич: Слова главы МИД Украины Кулебы о Крыме ничего не стоят
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«Кулеба пытается играть во взрослого дядю, но он больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Дмитрий Кулеба как должностное лицо не несет никакой ответственности за то, что говорит. На него никакие обязательства не возложены, его слова ничего не стоят и не влекут за собой никаких последствий. Российские власти это понимают», – убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, руководство нынешней Украины отбирается только по принципу преданности Зеленскому и его кураторам. «Низкий профессионализм украинского правительства привел к тому, что роль министра иностранных дел и всего министерства сводится лишь к озвучиванию информации, не больше», – отметил Клинцевич.
Сенатор сравнил главу МИД Украины с «ребенком, который не отвечает за свои слова». «Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными», – добавил собеседник.
«В любом случае Украина – наша братская страна, и мы вынуждены с этим считаться. Но в то же время мы должны объективно говорить, что такие заявления вызывают лишь сожаление и недоумение в России. Как говорится, собака лает, а караван идет. Главное, чтобы караван под названием Россия спокойно шел. А Кулеба и его коллеги даже укусить нас не в состоянии, не то что ногу перегрызть», – заключил Клинцевич.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине.
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Захарова высмеяла заявление Киева об «адской» теме Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для российской стороны.
«СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней», – написала Захарова в своем Facebook.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД в ответ на заявления украинского министра посоветовал Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе.
Украина захотела «рок-н-ролла» в отношениях с США при Байдене
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После инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», – сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.
Кроме безопасности и проведения реформ, еще один важный вопрос – это отношения в экономической сфере, инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках.
«Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем», – отметил Кулеба.
Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя Госдепа по Украине, но отметил, что «жизнь покажет».
«Решение будет принимать новая администрация США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина – это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе – везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения», – сказал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп.
Минюст США захотел конфисковать три здания Коломойского
Число связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым зданий, которые хочет конфисковать минюст США, выросло до трех.
Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн, передает РИА «Новости».
Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране.
В Крыму сравнили Кулебу с «Наполеоном из психбольницы»
Обещание киевских властей сделать крымскую тему «адской» для России напоминает басню «Слон и Моська», заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, подчеркнув, что тема принадлежности полуострова закрыта.
«Кулеба – это Наполеон, только в психиатрической больнице. У Крылова есть басня «Слон и Моська». Вот киевские власти и подгавкивают на Россию, даже не лают. Ничего у них не получится. Пусть оставят свои истерические планы и идеи насчет Крыма», – цитирует РИА «Новости» Фикса.
Он подчеркнул, что тема Крыма закрыта «раз и навсегда». «Больше к этому никто никогда возвращаться не будет», – добавил крымский вице-спикер.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД: «Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». «Кулеба пытается играть во взрослого дядю, но он больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова», – отметил в свою очередь сенатор Франц Клинцевич.
Зеленского обвинили в надругательстве над украинцами
Проблема граждан Украины, проголосовавших на президентских выборах в 2019 году за Владимира Зеленского, не только в том, что нынешний украинский президент обманул их, но и в том, что он «надругался» над ними, заявил депутат Рады от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович напомнил, как в октябре 2019 года Зеленский в разговоре с одним из представителей националистов, выступающих против разведения сил и средств в Донбассе, заявил, что он «не лох», а «президент этой страны».
«Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох – это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Также депутат отметил, что украинцы искренне поверили в обещания нового лидера и его команды, но надежда на них не оправдалась, и поддержка действующей власти падает.
Рабинович подчеркнул, что у пришедших к власти со сцены «на политическую сцену» не хватило умения и опыта необходимых для управления государством. Он привел последний пример с вакциной от SARS-CoV-2, когда в период пандемии Украина отказывается по политическим мотивам приобретать российскую вакцину «Спутник V», в то время, когда иная вакцина от коронавирусной инфекции для страны пока недоступна.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19
На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней.
«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева.
Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
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