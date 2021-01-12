Кириенко объявил о старте Конкурса политологов Эксперт: У политологов появится свой социальный лифт в предвыборный год 12 января 2021, 18:28 Текст: Ирина Яровая

«Это прекрасная возможность роста, отличный социальный лифт для всех молодых специалистов, которые задействованы в сфере общественных проектов», – сказала газете ВЗГЛЯД нижегородский политолог Татьяна Баранова. Такое мнение она высказала о старте Конкурса политологов, о котором объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Я сама решила принять участие в конкурсе, поскольку это прекрасная возможность роста, это шанс перенять ценный опыт. Ведь проект предполагает закрепление за участником наставника, который сам уже добился результатов в сфере политики, например, в проведении избирательных кампаний», – сказала Татьяна Баранова, руководитель нижегородского молодежного отделения Российского общества политологов, специалист Института международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета. По итогам конкурса, помимо новых знаний, победители получат еще и перспективу трудоустройства на интересные должности, уверена Баранова. «Во-первых, можно будет попробовать себя в сфере общественной экспертизы и политической аналитики. Во-вторых, можно стать менеджером одного из проектов, которые действуют сейчас под эгидой региональных властей. Это, в том числе, конкурсы общественно значимых дебатов, кейс-чемпионаты – соревнования, во время которых участники в командах решают политические и политтехнологические задачи. Третье направление – чисто политическое, возможность участвовать в избирательной кампании в качестве политконсультанта», – перечислила Баранова. Политолог не считает простым совпадением тот факт, что конкурс стартует в год выборов в Государственную думу. «Мне кажется, это связано с тем, что сейчас вообще делается ставка в основном на молодое поколение, на поиск тех, кто сможет быстро взять на вооружение опыт старших коллег. Об этом говорит и опыт других конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», проектов Росмолодежи», – считает молодой политолог. Во вторник первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов, участники которого смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов. «Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса – АНО «Россия – страна возможностей», – сказал Кириенко. По его словам, при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, который применяется в других проектах платформы «Россия – страна возможностей». «Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», – подчеркнул Кириенко. Участники Конкурса политологов смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов, «поскольку конкурс запускается в январе, планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги». В сентябре 2021 года пройдут, в частности, выборы в Госдуму. «Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», – сказал первый замруководителя администрации президента. Кириенко подчеркнул, что победители получат возможность поработать с наставниками конкурса, в числе которых российские ученые и практики в сфере политологии и смежных специальностей. Кроме того, для победителей предусмотрена специальная программа обучения. Дмитрий Тихов, член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы», считает идею конкурса актуальной. «Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы избежать в России тех ситуаций, которые сложились в прошлом году в других странах – начиная от Белоруссии и заканчивая США. Причем, обратите внимание – это страны с разным уровнем демократии, однако некоторые события там оказались схожими. Стало ясно, что уровень политической культуры и уровень профессионализма политтехнологов должен быть очень высоким», – полагает Тихов. «Нужны новые свежие головы, новые технологии, нужны новые креативщики. Причем не только в электоральные циклы, но и в межвыборный период. С их помощью действующие политики смогут более четко понимать ситуацию в стране. Этот конкурс должен дать нам эти новые имена, новых грамотных и перспективных специалистов, которые будут поднимать уровень демократии в России», – надеется член Общественной палаты.

Погребинский: Байден начал системную зачистку компромата на себя с Украины 11 января 2021, 21:03

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Андрей Самохин

США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение американцами санкций в отношении украинских политиков, в том числе депутата Андрея Деркача, который обнародовал компромат на Байдена. «Это начало системной зачистки всего, что может скомпрометировать Байдена, который через неделю станет полноправным президентом США. И это запугивание тех, кто вздумает пойти по этому пути», – уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Политолог напомнил про американский закон, разрешающий вводить международные санкции в интересах Америки и для «защиты демократии». «А сейчас интересы демократии – это интересы демократов и лично Байдена, – подчеркнул эксперт. – Есть же какие-то документы по Burisma Holdings. Теперь им надо уничтожить их, и вообще зачистить любое упоминание этой темы, поскольку они понимают, что не могут зачистить те 73 миллиона голосов американцев, которые голосовали за Трампа, частично поддерживали штурм Конгресса, и которые могут напомнить про коррупцию Байдена и его сына в связи с этой компанией». Собеседник ожидает проведение операций, которые будут направлены на на уничтожение всех аргументов против Байдена по его делам вокруг украинского газодобывающего холдинга. «Для Деркача в этих санкциях нет ничего нового, поскольку его уже ранее не пустили в США, и стало понятно, что он фигура нон-грата для демократического deep state, – отметил киевский политолог. – Другое дело, что в санкционный список попали и Онищенко (украинский политик и бизнесмен Александр Онищенко, который уехал из страны в 2016 году) и еще какие-то люди, которые столь энергично как Деркач, не вели работы против Байдена, и это, наверное, стало для них неожиданностью». Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что Деркач давно рассказывал о сговоре украинской власти с американской. «Здесь произошла обида. Деркач рассказал больше, чем положено. И поплатился за то, что попытался рассказать правду. У него был на Украине телеканал, который уже «случайно» закрыли. Неофициально сообщалось, что его бизнес стал часто подвергаться проверкам», – отметил политолог. Охрименко добавил, что опубликованные Деркачем пленки с компроматом на бывшего президента Петра Порошенко «рикошетом затрагивали Зеленского». «Естественно, что Деркач раскрывал сговор, который имел место между украинской и американской властью. Понятно, что американцам это ужасно не нравилось. Надо понимать, что свобода слова, о которой говорят в США, это свобода через раз», – уверен Охрименко. В понедельник Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовоал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений 12 января 2021, 12:07 Текст: Наталья Ануфриева

Командир воинской части в Ступинском районе Подмосковья умер в машине скорой помощи, он был обнаружен с тяжелыми ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что «медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», передает ТАСС. Отмечается, что, предположительно, это могло быть попыткой самоубийства. Следователи начали проверку. Ранее командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке. Водитель самосвала не признал вину в ДТП с военными автобусами в Подмосковье 12 января 2021, 00:52 Текст: Антон Антонов

Задержанный водитель самосвала считает, что ответственность за ДТП с колонной автобусов в Московской области несут военные, сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника ТАСС, водитель «в настоящее время не признает свою вину». По версии водителя самосвала, «военные не обеспечили безопасность прохождения колонны». В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. Четыре человека погибли, 42 получили ранения, все погибшие в ДТП военнослужащие. Водитель грузовика, который въехал в колонну автобусов, задержан, он не пострадал. В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму 12 января 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы». «Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет. По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией. В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель. По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность. Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру 12 января 2021, 07:00

Фото: Stefan Boness/Ipon/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо. «Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости». Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стали известны подробности о личности водителя врезавшегося в военную колонну грузовика 12 января 2021, 08:48

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Водитель грузовика, врезавшегося 11 января в колонну военных автобусов в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов. О пристрастии водителя грузовика «Тонар» к гоночным автомобилям и быстрой езде говорят посты на его страницах в соцсетях. Также он участвовал (по крайней мере, как зритель) в ночных дрифтах по Москве, передает «Московский комсомолец». До недавнего времени мужчина работал в московской фирме «Квант», занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было. Известно, что он арендовал грузовик у фирмы «Триумф ВНВ». В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной в пять километров. В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России 12 января 2021, 08:32

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider. В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider. «Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться. Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Эксперт объяснил отказ россиян переходить на электронные трудовые книжки 11 января 2021, 19:15

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, поэтому большинство из них отказываются переходить на электронный вариант трудовой книжки, рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников. В Министерстве труда рассказали, что по данным на декабрь 2020 года, из 58,1 миллиона застрахованных россиян 34,8 миллиона предпочли сохранить бумажные трудовые книжки. При этом на электронный вид документа перешли всего 5,1 миллиона человек. Те, кто не написал заявления, автоматически остались с трудовыми книжками на бумажном носителе. «Во-первых, россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, а, во-вторых, сейчас, во время пандемии коронавируса, совершенно не время этим заниматься», – считает Капелюшников. Он поясняет, что большая часть людей попросту боится утраты электронных данных, даже несмотря на то, что многие работодатели предлагают постепенный переход на электронную версию трудовой книжки – продолжить вести и старый, и новый вариант документа. «И потом, абсолютно непонятно, что люди выиграют от этого перехода – ровным счетом ничего. Электронный учет, который ведут предприятия, не зависит от того, что на руках у людей. Лично я не вижу никаких преимуществ электронного ведения трудовой», – заключил специалист. Официально электронные книжки начали действовать с 1 января. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне могут включить в электронные трудовые книжки весь свой трудовой стаж, а не только тот, который получат с 1 января 2021 года. Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем России Юсуповым 12 января 2021, 09:27

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Страница в Instagram Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». В компании сообщили, что «злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги – Героя России пилота Дамира Юсупова», передает РИА «Новости». «Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – подчеркнули там. На данный момент страница Юсупова недоступна. До этого там был размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию. Ранее хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы. Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. Демократы собрали достаточно голосов для импичмента Трампа 11 января 2021, 21:21

Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии, сообщают американские СМИ. Резолюцию об отстранении от власти Трампа поддержали 218 демократов, что достаточно для того, чтобы ее одобрила Палата представителей, пишет Politico. В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. Рассмотрение продолжится во вторник в 17.00 мск, передает РИА «Новости». Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник палата призовет Пенса отстранить Трампа от власти, прибегнув к 25-й поправке и провозгласив, что президент не способен выполнять служебные обязанности. Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В России предсказали исчезновение Республиканской партии США 12 января 2021, 11:52

Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января. «Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев. «Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог. При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев. Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог. «72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев. Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию 12 января 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо, в котором предложила Вильнюсу изменить официальное название Белоруссии с Baltarusija на Belarusia. В письме говорится, что нынешнее название страны на литовском воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием, говорится в сообщении политика в Telegram-канале. «Со стороны Литвы это (изменение названия – прим. ВЗГЛЯД) могло стать знаком уважения к суверенитету Белоруссии и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа», – отметила Тихановская. В сообщении также отмечается, что с соответствующей инициативой к Литве Тихановской посоветовал обратиться сам Ландсбергис. В понедельник стало известно, что Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Автоюрист рассказал о наказании для вероятного виновника трагедии с военными автобусами 12 января 2021, 12:26

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Водителю грузовика, который на трассе «Новая Рига» (Балтия, М-9) врезался в колонну военных автобусов, грозит до семи лет лишения свободы, если его все-таки признают виновным в ДТП, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько. В Подмосковье на обочине на Новорижском шоссе стояла колонна военных автобусов, в которую въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные. «С одной стороны, здесь непосредственно прямая вина водителя грузовика, потому что он въехал в стоящее транспортное средство. Это означает, что он выбрал неправильную скорость движения и не обеспечил безопасность движения. С другой стороны, в СМИ была информация, что автобусы стояли на обочине по причине неисправности головного ТС, и, вероятно, специальные предупреждающие знаки не были выставлены, что также является нарушением», – говорит Радько. Автобусам по большей части попросту деваться было некуда, поскольку этот участок трассы имеет крайне мало площадок для отстоя аварийной техники, продолжает автоюрист. Он также обращает внимание на то, что в месте аварии специальных аварийных карманов не было, поэтому автобусам попросту было негде «спрятаться». «Все, что мог сделать водитель в той ситуации – принять крайне правое положение и остановиться, что и было сделано. Возможно, колонна не была обозначена и там не были выставлены знаки аварийной остановки – мы этого не знаем. В любом случае даже если их не было, не заметить колонну из автобусов очень сложно, поэтому в данном случае отсутствие предупреждающих знаков не являются причиной происшествия. То есть вина водителя грузовика здесь есть», – уверен собеседник. Эксперт рассказывает, что исходя из того, что ДТП повлекло за собой смерть двух и более лиц, а водитель самосвала на момент аварии был абсолютно трезв, ему грозит до семи лет лишения свободы. В случае, если установят, что он все-таки был пьян, то ему грозит до 15 лет колонии. Также автоюрист отметил, что на смягчение приговора могут повлиять такие факторы, как поведение водителя после происшествия, признание вины, возмещение ущерба, отсутствие судимости и другие. По факту ДТП со смертельным исходом Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала. БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний 12 января 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

На полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени, сообщил источник в ОПК. Как рассказал источник РИА «Новости», БПЛА продолжает проходить летные испытания. «Охотник» выполнил «бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 кг». Подчеркивается, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей. Новейший «прицельно-навигационный комплекс позволяет» беспилотнику «применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию», сказал источник. БПЛА может автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе. Напомним, сообщалось, что во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянам пообещали «иссиня-черные» морозы 12 января 2021, 09:55

Фото: Виктор Вытольский/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные, «иссиня-черные» морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что «в центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте) закрашивается иссиня-черным цветом». По его словам, «синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии», и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет», передает РИА «Новости». «Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», – сказал синоптик. Так, «посинеют» Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались пять лет назад, отметил он. «Там температура ниже нормы на семь-десять градусов (... ) Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», – сказал Вильфанд. Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России. «Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов (... )Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу», – добавил он. При этом холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе – десяти градусов. Аномально холодная погода продержится, как минимум, до субботы. Похолодает и на юге европейской России. «Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом», – заключил синоптик. Ранее москвичам пообещали аномальные морозы на всю неделю.