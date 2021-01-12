В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму Украинскую националистку лишили стипендии в Австрии 12 января 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинку Елену Семеняку в связи с тем, что она придерживается ультраправых взглядов. Отмечается, что такое решение институт принял после того, как стало известно, что Семеняка публикует у себя в соцсетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, передает «Страна.ua». По данным издания, аспирантка является секретарем по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (запрещена в России). Ссылка с описанием стипендии украинки на сайте института была удалена. Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро 1,8 тыс. евро. Ранее представители украинских националистических организаций устроили митинг рядом с киевской больницей «Феофания», в которой лечится от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский.

Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит 9 января 2021, 22:22

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», по которому газ из России поступает в Европу, в Полтавской области Украины не повлиял на транзит топлива, сообщила компания – оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Транзиту газа ничто не грозит», – отметила компания на своей странице в соцсети Facebook. «Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет», – сообщила также советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко в Facebook. Компания – оператор ГТС сообщила также, что в ходе расследования будут установлены вероятные причины аварийной ситуации, при этом не исключается возможность диверсии. По сообщению управления Национальной полиции в Полтавской области, причины взрыва устанавливаются. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов. Ранее в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе. Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», в результате произошел сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Погребинский: Байден начал системную зачистку компромата на себя с Украины 11 января 2021, 21:03

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Андрей Самохин

США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение американцами санкций в отношении украинских политиков, в том числе депутата Андрея Деркача, который обнародовал компромат на Байдена. «Это начало системной зачистки всего, что может скомпрометировать Байдена, который через неделю станет полноправным президентом США. И это запугивание тех, кто вздумает пойти по этому пути», – уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Политолог напомнил про американский закон, разрешающий вводить международные санкции в интересах Америки и для «защиты демократии». «А сейчас интересы демократии – это интересы демократов и лично Байдена, – подчеркнул эксперт. – Есть же какие-то документы по Burisma Holdings. Теперь им надо уничтожить их, и вообще зачистить любое упоминание этой темы, поскольку они понимают, что не могут зачистить те 73 миллиона голосов американцев, которые голосовали за Трампа, частично поддерживали штурм Конгресса, и которые могут напомнить про коррупцию Байдена и его сына в связи с этой компанией». Собеседник ожидает проведение операций, которые будут направлены на на уничтожение всех аргументов против Байдена по его делам вокруг украинского газодобывающего холдинга. «Для Деркача в этих санкциях нет ничего нового, поскольку его уже ранее не пустили в США, и стало понятно, что он фигура нон-грата для демократического deep state, – отметил киевский политолог. – Другое дело, что в санкционный список попали и Онищенко (украинский политик и бизнесмен Александр Онищенко, который уехал из страны в 2016 году) и еще какие-то люди, которые столь энергично как Деркач, не вели работы против Байдена, и это, наверное, стало для них неожиданностью». Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что Деркач давно рассказывал о сговоре украинской власти с американской. «Здесь произошла обида. Деркач рассказал больше, чем положено. И поплатился за то, что попытался рассказать правду. У него был на Украине телеканал, который уже «случайно» закрыли. Неофициально сообщалось, что его бизнес стал часто подвергаться проверкам», – отметил политолог. Охрименко добавил, что опубликованные Деркачем пленки с компроматом на бывшего президента Петра Порошенко «рикошетом затрагивали Зеленского». «Естественно, что Деркач раскрывал сговор, который имел место между украинской и американской властью. Понятно, что американцам это ужасно не нравилось. Надо понимать, что свобода слова, о которой говорят в США, это свобода через раз», – уверен Охрименко. В понедельник Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовоал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Слова посла Польши о Бандере разгневали украинских националистов 9 января 2021, 17:41

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Украинские националисты оставляют множество оскорбительных комментариев на странице посла Польши Бартоша Цихоцки в Twitter. Польского дипломата призывают покинуть Украину после того, как он назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений. Цихоцки выступил в поддержку своего израильского коллеги, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. «Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», – написал Цихоцки на своей странице в Twitter. Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны «отступить назад и покрыться бесчестьем». Сейчас под публикацией появляется все больше гневных комментариев, в том числе много постов с использованием нецензурной лексики, от украинских националистов, которых оскорбили слова польского посла. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!» – передает РИА «Новости» комментарии пользователей. «Вы не дипломат», – заявили в комментариях. «От Бандеры руки прочь», – написал пользователь соцсети. «Пшеки развонялись, лол», – говорится в одном из комментариев. Еще один комментатор написал, что в Польше едва ли не каждую неделю происходят «ксенофобские нападения поляков на украинцев». Он призвал дипломата не рассуждать о «преступлениях ненависти» на Украине, а вместо этого заняться ситуацией в собственной стране. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов. «Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля», – отметили в комментариях. «[Сторонники] Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними», – подчеркнул один из пользователей. Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Цихоцки не впервые подвергается критике на Украине из-за осуждения действий Бандеры. В январе прошлого года его вызывали в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования Бандеры в Киеве. Экс-депутата Рады заподозрили в причастности ко взрыву на газопроводе 10 января 2021, 19:49

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинское предприятие «Лубныгаз» подозревает экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на магистральном газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород». В пресс-службе компании отмечают, что самым первым о взрыве на газопроводе написал в Facebook Мосийчук. Он обвинил в произошедшем «Лубныгаз». Представители компании утверждают, что бывший депутат не первый год пытается захватить предприятие, передает РИА «Новости». «Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода «Укртрансгаз» или госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?», – утверждает компания. В пресс-службе компании напомнили, Мосийчук был ранее судим за терроризм. В 2011 году сотрудники СБУ изъяли у него взрывное устройство. Мужчина вместе с сообщниками хотел взорвать памятник Ленину в городе Борисполь и устроить теракт в Киеве на День независимости. За эти преступления суд приговорил его к шести годам лишения свободы, второй раз Мосийчука судили за злостное хулиганство. «Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить «Лубныгаз» и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву», – заявили в пресс-службе компании. Они попросили рассматривать это заявление как обращение в силовые ведомства. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» без газа осталось население 17 населенных пунктов. Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. В марте Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Зеленского заподозрили в вакцинировании «Спутником V» 10 января 2021, 09:12

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь. Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства. Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». При этом харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Россия в свою очередь выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне 9 января 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине , заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», – говорится в сообщении на сайте партии. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. США ввели санкции против рассказавших о коррупции семьи Байденов украинских граждан и СМИ 11 января 2021, 19:32

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. О санкциях против граждан Украины и украинских организаций сообщило американское министерство финансов, передает ТАСС. Ведомство заявило, что лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». Напомним, 16 сентября внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Ранее Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора, а Facebook удалила аккаунт Деркача, обвинив внефракционного депутата Верховной рады во вмешательстве в американские выборы. В Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе 9 января 2021, 18:10

Фото: Игорь Мосийчук/Telegram

Текст: Ольга Никитина

Взрыв прогремел на газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине, сообщила в субботу пресс-служба предприятия «Лубныгаз». «Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» («Укртрансгаз» – прим. ВЗГЛЯД) произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа», – говорится в сообщении в Facebook предприятия. Отмечается, что по предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство. Позднее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что взрыв произошел из-за разгерметизации газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, которое вызвало факельное горение. «В 16.05 (17.05 мск) была перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение украинского ведомства. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники. Также планируется направить дополнительные силы. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов Полтавской области. Напомним, в сентябре в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». Сообщалось, что имел место сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Украина оценила сравнение событий в Капитолии с «майданом» 11 января 2021, 15:30

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в американском Капитолии и украинский «майдан». «Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего», – написал Кулеба в Twitter. В воскресенье Земан заявил, что не любит насильственных революций типа той, что произошла на киевском Майдане, а также назвал позорным уход главы США Дональда Трампа. Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. В Раде назвали отказ Киева закупать российскую вакцину геноцидом населения 11 января 2021, 19:56

Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Власти Украины обезопасили себя, проведя спецоперацию по закупке вакцины от коронавируса в Израиле, в то время как от COVID-19 в стране умирают ежедневно сотни человек. Позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива. «У меня складывается впечатление, что это программа по сокращению численности людей на территории Украины. В сложившихся условиях кроме, как «геноцид», по-другому это назвать невозможно. Геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти, показывает, что это Госдеп разворачивает программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота. Наша страна давно превращена в колонию, сырьевой придаток, где проводят эксперименты», – сказано в заявлении Кивы, опубликованном на сайте ОПЗЖ. Как отметил депутат, вакцину «без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно», поскольку препарат перевозится в специальных контейнерах при температуре -70 градусов. По мнению Кивы, власти закупили вакцину для себя и VIP-персон. «А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек», – отметил он. Депутат считает, что предоставление Россией вакцины «Спутник V» и возможности ее производства на харьковских фармакологических предприятиях – «неудобный политический вопрос» для Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство привыкло представлять Россию страной-агрессором и врагом, на которого можно списать все внутренние провалы, в то время как Москва в действительности выступает спасителем. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне 11 января 2021, 15:40 Текст: Евгения Шестак

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту надругательства над памятником погибшим во Второй мировой войне в Полтавской области, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции. «В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что виновным за надругательство над памятником может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Ранее вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге. Стало известно об использовании на Украине российских тестов на коронавирус 10 января 2021, 12:21 Текст: Вера Басилая

Почти все ПЦР-тесты, которые используют на Украине для выявления нового коронавируса, произведены в России, сообщил председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко. По его словам, российские ПЦР-тесты таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» используют как в частных украинских клиниках, так и государственных больницах. Более того, даже ПЦР-тесты харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов. «Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами. Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя», – передает ТАСС слова Кравченко, который предложил властям «прекратить врать украинскому народу». Кравченко напомнил, что ВОЗ включила российскую вакцину «Спутник V» в список рассматриваемых для использования в чрезвычайной ситуации. Врач подчеркнул, что для него «на первом месте стоят векторные вакцины», к которым относится «Спутник V». «Отказ от вакцины «Спутник V» безумен, потому что Россия и Центр Гамалеи являются единственными в мире, кто готов на трансфер технологий, для того чтобы могли наладить самостоятельное производство на территории Украины. Для всех остальных стран это заработок, коммерция. Ну, и для нашего жулья, которое сидит в Верховной раде», – подчеркнул Кравченко. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. ЛНР обвинила ВСУ в попытке дестабилизировать ситуацию в Донбассе 9 января 2021, 22:48 Текст: Антон Никитин

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в попытке дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. «Командование операцией Объединенных сил (ООС) продолжает открыто предпринимать попытки, направленные на дестабилизацию обстановки вблизи линии соприкосновения, организовывая провокации», – приводит слова Осадчего РИА «Новости». Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР, Народная милиция зафиксировала прибытие на позиции 11 батальона 59-й бригады ВС Украины в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское съемочной группы украинского телеканала «1+1», после чего в этом районе зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия. «Мы предполагаем, что это реализация проводимой информационной кампании, направленной на отвлечение внимания общественности от многочисленных фактов небоевых потерь в частях и соединениях вооруженных формирований Украины и дискредитацию подразделений Народной милиции ЛНР», – пояснил Осадчий. Напомним, 6 января глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в Луганске. Минздрав Украины объяснил запрет продажи ряда товаров 9 января 2021, 14:44 Текст: Ольга Никитина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему в период локдауна в стране запретили продажу товаров определенных категорий. «Мы учитываем закон эпидемиологии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала кабмина Украины. Напомним, на Украине введены усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января. Кроме того, до 28 февраля продлен общенациональный карантин и чрезвычайная ситуация в стране. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков. Степанов объяснил решение о прекращении продажи таких товаров на примере. «Есть супермаркет, в котором представлены товары для разных потребностей. И есть 100 человек, которым нужно приобрести разные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут покупать средства гигиены. Следующие 20 пойдут покупать посуду или какие-то бытовые приборы. А другие – чтобы купить одежду, батарейки и носки. Если мы запрещаем продажу определенных товаров в магазине, то люди, которым они необходимы, заказывают эти товары в интернет-магазинах, и (они) не будут контактировать с остальными. Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40, и вероятность заражения уменьшится в разы», – считает глава украинского минздрава. Между тем накануне Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму 12 января 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы». «Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет. По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией. В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель. По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность. Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе».